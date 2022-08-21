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Александр Усик защитил титул чемпиона мира. Видео боя Усик - Джошуа

Сегодня, 02:19:31 264 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Александр Усик защитил титул чемпиона мира. Видео боя Усик - Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик победил Джошуа по очкам и успешно защитил статус чемпиона мира в супертяжелом весе.
 
Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO. 
 
Поздравляем чемпиона и Украину с победой! На очереди победа над оккупантами.

Усик поделился эмоциями после боя

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за помощь, сегодня он мне дал много. Мой Бог – Иисус Христос. Посвящаю победу своей стране, семье, команде.
 
Этот бой – уже история, который будет смотреть много поколений. Особенно тот раунд, в котором кое-кто очень сильно старался меня побить, но я выстоял и перевернул бой в свою сторону. Чувствовали ли я после завершения боя, что победа достанется мне? Да, конечно», – сказал Усик в ринг-интервью сразу после поединка с Джошуа.

Видео боя



Полное видео от megogo

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