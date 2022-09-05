В Австралии художник нарисовал граффити с обнимающимися солдатами из РФ и Украины. Рисунок пришлось убрать — его сочли оскорбительным

В Мельбурне художнику пришлось закрасить собственное граффити с обнимающимися российским и украинским солдатами после резкой критики в соцсетях. Об этом пишет News.com.au.

Художник Питер Ситон задумывал граффити как призыв к мирному урегулированию отношений между Россией и Украиной и прекращению войны. Однако многие увидели в нем попытку уравнять две стороны конфликта.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал граффити «крайне оскорбительным для всех украинцев», выразив мнение, что Ситон «понятия не имеет о российском вторжении». «Работа создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором», — сказал Мирошниченко.





В общественной организации Art for Ukraine заявили, что еще до публикации работы указывали Ситону, что она может быть воспринята негативно, но художник все равно решил нарисовать граффити.

К критике Ситона также присоединились пользователи соцсетей. В итоге спустя два дня после публикации граффити художник его закрасил. «Люди считают эту работу оскорбительной — ну, может, это действительно так», — прокомментировал свои действия Ситон.

