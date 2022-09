В Австралии художник нарисовал граффити с обнимающимися солдатами из РФ и Украины. Рисунок пришлось убрать — его сочли оскорбительным

В Мельбурне художнику пришлось закрасить собственное граффити с обнимающимися российским и украинским солдатами после резкой критики в соцсетях. Об этом пишет News.com.au.

Художник Питер Ситон задумывал граффити как призыв к мирному урегулированию отношений между Россией и Украиной и прекращению войны. Однако многие увидели в нем попытку уравнять две стороны конфликта.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал граффити «крайне оскорбительным для всех украинцев», выразив мнение, что Ситон «понятия не имеет о российском вторжении». «Работа создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором», — сказал Мирошниченко.





В общественной организации Art for Ukraine заявили, что еще до публикации работы указывали Ситону, что она может быть воспринята негативно, но художник все равно решил нарисовать граффити.

К критике Ситона также присоединились пользователи соцсетей. В итоге спустя два дня после публикации граффити художник его закрасил. «Люди считают эту работу оскорбительной — ну, может, это действительно так», — прокомментировал свои действия Ситон.



1/ A recently unveiled mural in @Melbourne showing a RU and a UA soldier hugging is utterly offensive to all Ukrainians. The painter has no clue about the RU invasion of Ukraine and it is disappointing to see it done without consulting the Ukrainian community in Melbourne. pic.twitter.com/TCG6s7W9SJ