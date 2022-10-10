Как подготовить смартфон к работе без интернета и мобильной связи - важные советы

В ситуации, когда тревога накрывает с головой важно сохранять спокойствие, а его залогом является подготовка к различным сценариям. Все мы привыкли к тому, что связь и интернет всегда доступны, однако стоит подготовиться и к тому, что он может работать с перебоями, или же исчезнуть вообще.

Cобрали важные советы, которые помогут подготовиться к ситуации, когда сеть может работать со сбоями. В таком случае стоит подготовить к этому и себя и свой смартфон, который может стать очень важным инструментом.

Какие приложения нужно установить на смартфон

Автономные карты

Прежде всего нужно скачать автономные карты территории на которой вы проживаете. Это можно сделать практически во всех приложениях, которые предоставляют информацию о картах.

Как скачать офлайн карты в приложении "Карты" от Google

Для этого нужно открыть приложение и нажать на изображение собственной учетной записи в поисковой строке.

Далее выбираем пункт меню "Карты офлайн".

Теперь нужно нажать на меню "Загрузить карты области".

Выбираем зону населенного пункта или же области регулируя размер свайпом, и загружаем карты на смартфон.



В дальнейшем карты выбранной области будут доступны в приложении даже при отсутствии интернет соединения.

Загружаем карты для работы в офлайн режиме / Фото 24 канала

Важно! Если вы ранее загружали карты, их можно обновить в перечне офлайн карт нажав на необходимую область, а затем на кнопку "Обновить". Рекомендуем загрузить карты нескольких областей, населенных пунктов, если вы планируете сменить место жительства, или путешествуете.

Офлайн мессенджеры

Важно иметь на телефоне офлайн мессенджер (а лучше несколько), который может пригодиться в условиях отсутствия интернета и мобильной связи. Такие приложения, конечно, не смогут отправить сообщение в другой город, однако способны обеспечить связью на расстоянии до 100 метров через Bluetooth. Wi-Fi и сеть смартфонов с такими же установленными приложениями.

Bridgefy

Автономный мессенджер Bridgefy использует Bluetooth связь телефона для установления соединения с другими смартфонами, на которых запущено такое же приложение. После настройки приложение позволяет вам общаться с пользователями Bridgefy в радиусе 100 метров от вас. Но человек должен быть в вашем списке контактов.

Вы можете отправить сообщение с end-to-end шифрованием одному человеку или создать группу для одновременного общения с несколькими людьми. Это не просто мессенджер, вы можете использовать это приложение для передачи изображений без подключения к интернету и даже без учетной записи пользователя. Однако проверка номера может ускорить обнаружение пользователей.

Bridgefy также имеет режим вещания (трансляции), который позволяет отправлять сообщения всем пользователям вблизи одновременно. Эта функция также работает для пользователей, которых нет в списке контактов.



Bridgefy может оказаться полезным инструментом в условиях отсутствия мобильной связи / Фото 24 канала

Другие офлайн мессенджеры с аналогичными функциями:

FireChat

Еще одна бесплатная программа для автономного обмена сообщениями, которая может помочь вам в отсутствии интернета. В дополнение к Bluetooth программа также использует Wi-Fi, что позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, когда нет подключения к Интернету или сотовой связи.

Еще одна бесплатная программа для автономного обмена сообщениями, которая может помочь вам в отсутствии интернета. В дополнение к Bluetooth программа также использует Wi-Fi, что позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, когда нет подключения к Интернету или сотовой связи. Briar

Как и Bridgefy, Brair еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи.

Как и Bridgefy, Brair еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи. Two Way: Walkie Talkie

После установки Two Way на ваш смартфон, он сразу же превратится в своего рода рацию. Установка требует всего несколько секунд, потому что в приложении отсутствует регистрация. Вам просто нужно настроиться на любой канал и поделиться своим каналом с друзьями. После этого просто нажмите и удерживайте кнопку Talk и когда статус линии станет зеленым, начинайте говорить. Другой человек должен сделать то же самое.

После установки Two Way на ваш смартфон, он сразу же превратится в своего рода рацию. Установка требует всего несколько секунд, потому что в приложении отсутствует регистрация. Вам просто нужно настроиться на любой канал и поделиться своим каналом с друзьями. После этого просто нажмите и удерживайте кнопку Talk и когда статус линии станет зеленым, начинайте говорить. Другой человек должен сделать то же самое. Rumble

Бесплатная программа с открытым исходным кодом. Rumble позиционирует себя как полностью автономное приложение для микроблоггинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth Rumble позволяет пользователям свободно общаться и обмениваться изображениями без использования сотовой сети.

Как сэкономить батарею смартфона

Необходимо позаботиться, чтобы ваш смартфон был заряжен на случай непредвиденной ситуации, однако все мы прекрасно знаем, что батареи телефона зватает на день-два максимум даже если экономно пользовать устройство. Как же продлить "жизнь" смартфона от аккумулятора, в случае, когда это критически необходимо?

Сегодня каждый смартфон оборудован режимом экономии энергии, поэтому лучшим вариантом будет как можно скорее перевести устройство в этот режим. Чем больше заряда имеет батарея, тем дольше телефон будет работать в таком режиме.

Когда устройство переходит в режим экономии энергии, его функционал серьезно снижается. Часть наиболее энергозатратных процессов выключается, а частота процессора снижается. Режим энергосбережения может включаться вручную или автоматически, когда достигается определенный процент заряда аккумулятора. Однако мы рекомендуем настроить его вручную.

Как включить режим экономии энергии / Фото 24 канала

Как подготовить технику на случай эвакуации

Прежде всего важно заранее подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Таким образом, вы сможете быстро и эффективно эвакуироваться и доставлять себя и своих близких в безопасное место при необходимости.

Во время подготовки обязательно учитывайте следующие советы. Некоторые из них требуют затрат времени и планирования, но некоторые – например, неэлектронный список основных контактных номеров экстренных служб – просты и достаточно быстры, чтобы их можно было сразу использовать для душевного спокойствия.

Мобильные телефоны и портативные устройства зарядки

Обязательно позаботьтесь об объемном альтернативном зарядном устройстве для телефона, которое не зависит от розетки. Аккумуляторная батарея Power Bank, которую можно заряжать от электрической розетки заранее и использовать, если электроэнергия отсутствует, просто необходимая вещь, которая должна лежать в вашем доме и быть готовой к использованию в любой момент.

Также позаботьтесь о том, чтобы все ваши смартфоны были максимально заряжены и переведены в режим сохранения энергии. Как это сделать мы писали выше.

Позаботьтесь о радио

По радио транслируются важные уведомления, которые могут информировать о ситуации в стране и вашем городе, поэтому нужно позаботиться о небольшом радиоприемнике и дополнительных батареях к нему.

Также радио может быть доступно и на вашем смартфоне. Не все модели поддерживают эту функцию, но если ваш смартфон или телефон поддерживает ее, следует позаботиться о наушниках, ведь они служат антенной.

Также можно приобрести обычный кнопочный телефон с фонариком и радиоприемником, или специальную защищенную модель с аналогичными функциями.

Зарядка для авто

Возьмите с собой автомобильное зарядное устройство. Это полезный способ зарядить телефон, если у вас отключится питание. Если вы беспокоитесь о разрядке автомобильного аккумулятора с помощью телефона, не нужно. Вы можете одновременно заряжать 20 телефонов, и ваша машина все равно продолжит заводиться.

Подготовьте резервную копию данных и документов

Храните важные данные, такие как контактная информация, личные фотографии и копии документов, в облаке. Вы можете воспользоваться любым сервисом. Для того, чтобы сохранить важные документы не обязательно даже платить за облачное хранилище – достаточно минимального бесплатного объема.

Ваши устройства на базе iOS или Android имеют автоматическое резервное копирование, которое вы можете включить, чтобы ваши фотографии и важные документы всегда хранились в облаке.

Упакуйте технику в пластик

Чтобы ваши устройства оставались сухими упакуйте их в разные пакеты с застежкой-молнией: размером с сэндвич для небольших телефонов и адаптеров переменного тока. Планшеты и небольшие ноутбуки тоже стоит надежно защитить, поскольку телефоны в большинстве случаев имеют хотя бы минимальную защиту от влаги и пыли.

Составьте план встреч

Так же как у вашей семьи может быть план встречи возле дерева перед вашим домом на случай пожара, хорошей идеей будет договориться о месте встречи в социальных сетях на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие плана действий в социальных сетях является частью любого плана действий в случае непредсказуемых событий.

Прежде всего, вам нужно договориться о платформе, такой как Facebook, Twitter или Instagram, а затем убедиться, что платформа, которую вы используете, установлена на всех устройствах. Такие инструменты, как GroupMe, приложение для группового обмена сообщениями также могут ускорить и упростить общение.

Обязательно узнайте где в вашем месте расположены укрытия, загрузите себе карту на смартфон и договоритесь с родными и близкими о встрече в конкретном месте рядом с укрытием, если этого потребует ситуация.

Вооружитесь информацией

Важно знать, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. Скоординированные действия сохранят ваше время и вы будете чувствовать себя спокойнее, поскольку будете понимать, что нужно делать в том или ином случае.

Недавно в телеграмме заработал бот под названием Готов ко всему. Здесь собрана информация обо всех необходимых действиях при самых разнообразных условиях: что нужно собрать, что делать, как подготовить себя и вещи. Рекомендуем подробно ознакомиться с каждым пунктом меню и перечитать все рекомендации.

Чат-бот "готов ко всему" в телеграмме / Фото 24 канала

Что еще подготовить на случай исчезновения связи

Портативная радиостанция

Именно рация является надежным способом оставаться на связи в условиях, когда мобильная связь не работает. В зависимости от модели и условий использования рация может обеспечить связь в радиусе от 3 до 30 километров.

Радиостанции бывают портативные и стационарные. В условиях чрезвычайной ситуации для связи нужен именно портативный вариант. Она легкая, компактная и со встроенным аккумулятором.

Кратко о частотах

Для работы можно использовать CB, LPD и PMR частоты.

Диапазон CB (Citizen Band) доступен для свободного гражданского использования (27 МГц), именно поэтому его чаще всего используют водители грузовиков для общения. Еще одним его преимуществом является отличная работа на открытых пространствах, а вот в условиях города с плотной застройкой такой диапазон справляется хуже.

Диапазон LPD (Low Power Device) работает на частотах 433,075-434,775 МГц для раций небольшой мощности и также разрешен для использования без лицензий.

Для работы в городе

Для работы в условиях города лучше всего подходят диапазоны VHF (Very High Frequency) и UHF (Ultra High Frequency).

VHF – это универсальный высокочастотный диапазон от 136 до 174 МГц. UHF-ультравысокочастотный диапазон от 420 до 473 МГц, который больше всего подходит для работы в условиях города и плотной застройки.

Какую рацию выбрать

Дальность радиосвязи зависит от мощности и окружения. Препятствия на пути радиоволн могут нивелировать даже самую мощную рацию. Следует выбирать радиостанцию минимум 2 Вт. Наращивать мощность без надобности тоже не имеет смысла. Чтобы повысить дальность связи вдвое, мощность придется увеличить вчетверо, но это скорее сажает батарею.

Заряд аккумулятора также влияет на дальность. Она снижается вместе с зарядом батареи. Самый лучший Аккумулятор-литий-полимерный (Li-pol), потому что хорошо переносит минусовые температуры. Также хороший литий-ионный (Li-ion), потому что не имеет эффекта памяти. Лучше не брать аппарат с никель-кадмиевой (NiCd) батареей, она быстро потеряет свой ресурс.

Важно! Здесь также полезным дополнительным гаджетом будет павербанк для зарядки радиостанции, поэтому не жалейте денег и выберите надежную модель с большим объемом батареи.

От типа рации зависит качество связи. В цифровой радиостанции он выше. Также у цифрового аппарата меньше фонового шума, помех, лучшее качество звука. Связь шифруется, и вы сможете создать конференцию на одном канале. Аналоговая радиостанция этих преимуществ лишена, зато она дешевле.

Рация поможет держать связь на расстоянии / Фото 24 канала

Элементы управления

Рация может быть с экраном и клавиатурой или без них. Они нужны для прямого ввода частоты: не придется выбирать из заранее заданных каналов. Наличие клавиатуры не всегда означает, что есть прямой ввод частоты. Иногда она лишь переключает каналы. Если клавиатуры нет, канал переключают поворачивая регулятор.

Звук передается после нажатия кнопки. Нажимать кнопку не обязательно, если есть функция VOX. С ней рация выходит в эфир, как только слышит голос. Голос пропал-прекращается и речь.

Важно! Перед покупкой радиостанции важно проконсультироваться с продавцом или специалистом, который поможет выбрать лучшую модель и объяснит, как настраивать частоты и пользоваться устройством.

Другие важные советы

В случае, если в условиях чрезвычайной ситуации вы все же окажетесь без связи, нужно очень четко договориться о месте и времени встречи заранее.

Если вы хотите переместиться в другое место или укрытие – нужно согласовать все моменты с друзьями и родными от времени до места встречи. Также стоит обсудить перечень вещей, которые вы планируете брать с собой, возможно у ваших друзей есть средства, которых нет у вас и они помогут всей группе.

Детей школьного возраста стоит предупредить, как действовать в случае, если не будет связи. Согласуйте с ними места встречи и план действий.

Купите небольшой радиоприемник и батарейки или аккумуляторы. Так вы сможете получать уведомления от местных властей или правительства. Некоторые смартфоны также имеют функцию радио, которая работает автономно или использует проводные наушники как антенну.

Если вы услышали тревожную сирену и имеете перебои с мобильной связью, включите радио или местное телевидение. Там могут транслировать важные объявления. Например, насчет эвакуации.

И главное! Оставайтесь спокойными и уверенными. В этом очень помогает осведомленность и четкий план действий на случай чрезвычайной ситуации!