Важные моменты:

Сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова);

Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей. И "способствовать" их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период;

Принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дию"), либо же постановки на воинский учет.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Дию", при декларации места проживания (порядок и механизм должно разработать Минобороны);

Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года;

На руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись.

Все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Разрешение на выезд из Украины военнообязанным

30 декабря 2022 года Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядком предусмотрено осуществление ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины".Как сообщалось, военнообязанным переселенцам 18-60 лет необходимо стать на военный учет в течение 7 дней после переезда: "Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку. Подробный перечень освобожденных от мобилизации можно найти в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в сообщении Минреинтеграции.Кабинет министров планирует разрешить выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которые имеют бронь от мобилизации.Так, глава Министерства экономики Юлия Свириденко сообщила, что у правительства "не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д."."Новый закон позволяет бронировать сотрудников, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи", - заявила она.В этот перечень также входят предприятия, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения нужд ВСУ и других военных формирований, а также предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.На каких условиях и когда имеющим бронь мужчинам разрешат командировку, пока неизвестно.