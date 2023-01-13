Украинец на «Ленд Крузер» в Польше за 30-километровый отрезок дороги получил штрафов на 55000 грн

Водитель Toyota Land Cruiser из Украины лишился водительского удостоверения в Польше, после того, как превысил скорость, нарушил запрет на обгон другого транспортного средства и сразу после дорожного осмотра вновь превысил скоростной режим.Как нам стало известно, мужчина буквальна за полчаса лишился водительских прав и получил 3 штрафа на общую сумму 6500 злотых (55 тыс гривен).В селе Лопенник-Наджечни (недалеко от Люблина), на национальной дороге №17, сотрудники полиции задержали водителя Toyota для проведения дорожного контроля из-за превышения скорости. Мужчина ехал со скоростью 135 км/ч в месте, где разрешена скорость 50 км/ч, к тому же он не соблюдал запрет на обгон других транспортных средств.Во время дальнейшего следования в селе Вулька-Красничынська этого же водителя остановил другой патруль для контроля дорожного движения. На этот раз он превысил разрешенную скорость на 60 км/ч, двигаясь со скоростью 110 км/ч в населенном пункте. На этот раз он получил штрафной талон за так называемый рецидив, т.е. вместо 1500 злотых ему пришлось заплатить 3000 злотых.38-летний гражданин Украины, который управлял автомобилем Toyota, уже лишился водительских прав. Кроме того, он получил 3 штрафа на общую сумму 6500 злотых.Напомним, в Верховной Раде предложили увеличить штрафы за превышение скорости. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности учел правки к законопроекту №6523, подготовленному ко второму чтению, которые предусматривают ужесточение наказания.Мы призываем к здравому смыслу и соблюдению правил. Помните, что превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.