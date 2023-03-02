Паспортный сервис Украины заработал в нескольких странах мира — адреса

Какие документы могут оформить украинцы за рубежом и в каких странах это можно сделать

В Паспортном сервисе за границей украинцы могут сделать оформление или обмен:

Оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или украденного).

Обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию).

Обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности).

Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Обмен водительского удостоверения (Пока доступно в Польше и Чехии).

Где находятся подразделения Паспортного сервиса за границей

Польша

Варшава 02−222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж). Запись онлайн по ссылке;

Краков 31−154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С). Запись онлайн по ссылке;

Гданьск 80−309, Aleja Grunwaldzka 415. Запись онлайн по ссылке;

Вроцлав 51−117, Tarczyński Arena. Запись онлайн по ссылке.

Чехия

Словакия

Турция

Обслуживание граждан указанными обособленными подразделениями осуществляется с понедельника по субботу, включая 09:00—18:00 . Подать заявку на оформление паспортных документов можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

. Подать заявку на оформление паспортных документов можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Оплата производится непосредственно на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

Ответы на популярные вопросы

Многие украинцы в начале войны оказались за границей с просроченными документами или вообще без них. Огромной проблемой явилось переоформление документов или их восстановление. Для того чтобы получить документы гражданина Украины, многим приходится ждать по полгода.По информации от Минреинтеграции, теперь граждане Украины могут подать заявки на оформление паспортных документов за рубежом. Отдельные подразделения ДП Документ работают в Польше, Словакии, Чехии и Турции.Паспортные услуги находятся в Польше, Чехии, Словакии и Турции.Прага 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке по ТЦ). Запись онлайн по ссылке.Братислава 821 09, Mlynské nivy 5A, (-1 этаж, территория автовокзала). Запись онлайн по ссылке.Стамбул 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг по ТЦ «Аэропорт»). Запись онлайн по ссылке.Продление паспорта Украины можно произвести в любом паспортном центре или отделении Министерства внутренних дел Украины.За просроченный паспорт в Украине установлен штраф в размере 17 гривен за каждый день просрочки (на момент ответа, в 2023 году).Да, сейчас можно продлить паспорт Украины, несмотря на ограничения, связанные с войной в Украине. Однако, перед посещением паспортного центра, необходимо узнать актуальную информацию об открытых отделениях и необходимых условиях для посещения.Если украинский паспорт просрочен, необходимо обратиться в паспортный центр или отделение Министерства внутренних дел Украины для его продления. При этом, в зависимости от срока просрочки, может быть установлен штраф за просрочку.Согласно законодательству Украины, действительность паспорта прекращается с момента истечения его срока действия. В случае просрочки, паспорт теряет свою силу и не может использоваться для пересечения границы или других официальных целей.Для получения паспорта Украины в военное время необходимо обратиться в ближайший паспортный центр или отделение Министерства внутренних дел Украины. При этом может потребоваться предоставление дополнительных документов или выполнение особых процедур.В Украине на данный момент (2023 год) нет возможности оформления загранпаспорта онлайн. Для получения загранпаспорта необходимо личное присутствие заявителя в паспортном центре или консульском учреждении Украины за границей.Чтобы встать в электронную очередь на замену паспорта, необходимо зайти на официальный сайт Министерства внутренних дел Украины и выбрать соответствующий раздел для электронной записи на прием. Заявителю нужно будет указать свои персональные данные, выбрать удобное время и место приема. После этого заявитель получит уведомление о подтверждении записи на прием.