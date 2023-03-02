Живой Журнал

Сегодня: Пятница, 03 Марта 2023    05:42:09
|
Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Март » 2 » 22:21:23

Сильный взрыв и пожар в Коломне (Московская обл) напугал местных жителей. ВИДЕО

Вчера, 22:21:45 492 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Сильный взрыв и пожар в Коломне (Московская обл) напугал местных жителей. ВИДЕО

Вечером 2 марта, российские правоохранительные органы проверяют информацию о сильном взрыве в подмосковной Коломне.
 
В российских СМИ и телеграм-каналах расходятся сообщения местных жителей о громком взрыве в Коломне в Московской области. 
 
Телеграм-каналы также публикуют видеоролик, на котором видно оранжевое зарево. Мужчина за кадром говорит, что слышал громкий свист и взрыв в районе "свалки". 
 
На место предполагаемого взрыва выехали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов, сообщает российское агентство ТАСС.
 
 
 
Стоит отметить, что в Коломне находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее Искандер-М. По стечению обстоятельств в 2021 Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал» с предприятием Конструкторское Бюро Машиностроения в Коломне.

Экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося пока нет — администрация Коломны.
Тэги: москва, пожар, Коломна, взрыв
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: