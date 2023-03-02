Сильный взрыв и пожар в Коломне (Московская обл) напугал местных жителей. ВИДЕО

В российских СМИ и телеграм-каналах расходятся сообщения местных жителей о громком взрыве в Коломне в Московской области.

Телеграм-каналы также публикуют видеоролик, на котором видно оранжевое зарево. Мужчина за кадром говорит, что слышал громкий свист и взрыв в районе "свалки".

На место предполагаемого взрыва выехали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов, сообщает российское агентство ТАСС.

Вечером 2 марта, российские правоохранительные органы проверяют информацию о сильном взрыве в подмосковной Коломне.Стоит отметить, что в Коломне находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее Искандер-М. По стечению обстоятельств в 2021 Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал» с предприятием Конструкторское Бюро Машиностроения в Коломне.Экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося пока нет — администрация Коломны.