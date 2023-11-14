Взрыв в Коломне. Беспилотник атаковал производство ракет «Искандер» и «Кинжал»

«Сегодня примерно в 7.30 в районе Голутвина снова раздался сильный взрыв. Как сообщают очевидцы, в домах на Окском проспекте его было отчетливо слышно. У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб», — пишут местные паблики.

Как ранее писала ASTRA, результате атаки БПЛА на «КБ Машиностроения» в подмосковной Коломне в ночь на 11 ноября были повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

АО Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» — конструкторский и научно-производственный центр, проводящий работы по проектированию, изготовлению, испытанию и в целом комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления. Является головным разработчиком комплексов управляемого вооружения по четырем направлениям. Входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

Российские производители ракет «Кинжал» не попали под санкции

Как выяснили расследователи из The Insider, корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (АО «НПК „КБМ“») из Коломны, производящая ракеты «Искандер» и «Кинжал», продолжает получать комплектующие из Европы и других стран с помощью фирм-посредников.

Например, «КБМ» получает микросхемы через китайскую компанию ETC Electronics Limited. А токарные станки для производства ракет поставлял «KEB-Рус» – партнер немецкой компании «KEB». Из Германии, сообщает издание, идёт особенно много поставок.

Ещё одна российская фирма, имеющая госконтракты у производителя «Кинжалов» – ООО «Сонатек». Она предлагает «современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей», закупая его в Литве, Латвии, Бельгии и Великобритании.

Сегодня утром, 14 ноября, в подмосковной Коломне с утра СМИ сообщают о громких взрывах в районе «КБ Машиностроения», которое занимается производством ракет "Кинжал" и "Искандер".