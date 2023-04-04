21-летняя девушка зарабатывает 30 тысяч долларов в интернете, выполняя странные просьбы мужчин на OnlyFans

"Я купила дом, когда мне было 19 лет. Я собираюсь купить второй дом, когда вернусь в Великобританию. Это сумасшедшее чувство. Я очень рада этому. Я люблю путешествовать и могу работать, где бы я ни была. Я так благодарна. Я люблю то, что я делаю".

"Я была в Таиланде, Италии, Греции, Польше и Нидерландах. Я очень хочу поехать в Америку, ведь мне только что исполнился 21 год. И я бы хотела побывать в Австралии".

"Я думаю, если вы идете в OnlyFans, вы должны быть очень уверены в себе. Это заставило меня иметь очень толстую кожу. Меня называют "проституткой" и советуют "найти настоящую работу. Но я пока не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Когда я впервые открыла свою страницу, я никогда не думала, что кто-то будет платить за меня. Теперь я здесь", — говорит Эльза.

Elsa Thora, instagram

21-летняя Эльза, бросила работу официантки, чтобы начать работать на OnlyFans. Сегодня зарабатывая 30 тыс долларов в месяц, она собирается купить уже второй дом.Эльза Тора зарабатывала 18 тысяч фунтов стерлингов в год, работая в ресторане, но теперь она говорит, что зарабатывает впечатляющие 25 000 фунтов стерлингов в месяц, загружая непристойные видео на сайт для взрослых, где она также выполняет странные просьбы мужчин - включая просьбы притвориться насекомыми.Эльза утверждает, что благодаря своему успеху она смогла купить свой первый дом в 19 лет - трехкомнатную недвижимость за 200 тысяч фунтов стерлингов в Йоркшире. И сейчас она собирается приобрести свой второй дом, когда вернется в Великобританию в июне этого года.В настоящее время она путешествует по миру на заработанные деньги, посетив с друзьями Таиланд, Италию, Грецию, Польшу, Нидерланды и Бали.Эльза, родом из Швеции, говорит:Эльза решила создать аккаунт OnlyFans после того, как не знала, чем заняться после окончания школы летом 2020 года.Она сказала: "Я не была готова к поступлению в университет. А потом за две недели я заработала 2,5 тысячи фунтов стерлингов. По сравнению с моей последней зарплатой это было сумасшествие. Я была так потрясена".Бывшая официантка не могла поверить, когда ее страница "взорвалась" в 2021 году - после того, как она завела аккаунт на TikTok. Сейчас у Эльзы, которая в настоящее время проводит три месяца на Бали, 1500 подписчиков, и она проводит время, путешествуя по миру.Хотя ее работа гибкая, Эльза говорит, что работает каждый день и весь день проводит в общении со своими подписчиками.Эльза говорит: "Я работаю довольно много, но не думаю, что остановлюсь в ближайшее время".Эльза считает, что ее семья была "довольно шокирована" ее выбором профессии и "не говорит об этом".Она добавила: "Мои друзья меня очень поддержали".Эльза получает самые разные странные запросы на контент, ее просили вести себя как собака, лаять и делать вид, что подписчик - муравей. Она утверждает, что ей даже приходили сообщения от футболистов Премьер-лиги.