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21-летняя девушка зарабатывает 30 тысяч долларов в интернете, выполняя странные просьбы мужчин на OnlyFans

Вчера, 23:31:25 177 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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21-летняя девушка зарабатывает 30 тысяч долларов в интернете, выполняя странные просьбы мужчин на OnlyFans

21-летняя Эльза, бросила работу официантки, чтобы начать работать на OnlyFans. Сегодня зарабатывая 30 тыс долларов в месяц, она собирается купить уже второй дом.

Эльза Тора зарабатывала 18 тысяч фунтов стерлингов в год, работая в ресторане, но теперь она говорит, что зарабатывает впечатляющие 25 000 фунтов стерлингов в месяц, загружая непристойные видео на сайт для взрослых, где она также выполняет странные просьбы мужчин - включая просьбы притвориться насекомыми.

Эльза утверждает, что благодаря своему успеху она смогла купить свой первый дом в 19 лет - трехкомнатную недвижимость за 200 тысяч фунтов стерлингов в Йоркшире. И сейчас она собирается приобрести свой второй дом, когда вернется в Великобританию в июне этого года.

В настоящее время она путешествует по миру на заработанные деньги, посетив с друзьями Таиланд, Италию, Грецию, Польшу, Нидерланды и Бали.

Эльза, родом из Швеции, говорит:

"Я купила дом, когда мне было 19 лет. Я собираюсь купить второй дом, когда вернусь в Великобританию. Это сумасшедшее чувство. Я очень рада этому. Я люблю путешествовать и могу работать, где бы я ни была. Я так благодарна. Я люблю то, что я делаю".


Эльза решила создать аккаунт OnlyFans после того, как не знала, чем заняться после окончания школы летом 2020 года.

Она сказала: "Я не была готова к поступлению в университет. А потом за две недели я заработала 2,5 тысячи фунтов стерлингов. По сравнению с моей последней зарплатой это было сумасшествие. Я была так потрясена".

Бывшая официантка не могла поверить, когда ее страница "взорвалась" в 2021 году - после того, как она завела аккаунт на TikTok. Сейчас у Эльзы, которая в настоящее время проводит три месяца на Бали, 1500 подписчиков, и она проводит время, путешествуя по миру.

"Я была в Таиланде, Италии, Греции, Польше и Нидерландах. Я очень хочу поехать в Америку, ведь мне только что исполнился 21 год. И я бы хотела побывать в Австралии".


Хотя ее работа гибкая, Эльза говорит, что работает каждый день и весь день проводит в общении со своими подписчиками.

Эльза говорит: "Я работаю довольно много, но не думаю, что остановлюсь в ближайшее время".

Эльза считает, что ее семья была "довольно шокирована" ее выбором профессии и "не говорит об этом".

Она добавила: "Мои друзья меня очень поддержали".

Эльза получает самые разные странные запросы на контент, ее просили вести себя как собака, лаять и делать вид, что подписчик - муравей. Она утверждает, что ей даже приходили сообщения от футболистов Премьер-лиги.

"Я думаю, если вы идете в OnlyFans, вы должны быть очень уверены в себе. Это заставило меня иметь очень толстую кожу. Меня называют "проституткой" и советуют "найти настоящую работу. Но я пока не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Когда я впервые открыла свою страницу, я никогда не думала, что кто-то будет платить за меня. Теперь я здесь", — говорит Эльза.


Девушка на OnlyFans зарабатывает 30 000 долларовДевушка на OnlyFans зарабатывает 30 000 долларов
Девушка на OnlyFans зарабатывает 30 000 долларовДевушка на OnlyFans зарабатывает 30 000 долларов

Elsa Thora, instagram

Тэги: зарплата, OnlyFans, Девушка
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