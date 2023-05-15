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«Ленинградское мороженое». Житомирский маслозавод Рудь выпускает эскимо для ностальгирующих по СССР

15 Мая 2023, 13:34:04 3306 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Ленинградское мороженое». Житомирский маслозавод Рудь выпускает эскимо для ностальгирующих по СССР

Житомирский маслозавод (компания «Рудь») производит новое мороженое на палочке с поставкой в Израиль. Название эскимо: "Ленинградское мороженое со вкусом какао".

"Когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался и с тем же очень расстроился надписи на обертке. Ленинградское мороженое. Бывшему Житомирянину, живущему в Израиле, очень стыдно..." - пишет в твиттер Злий Конопляний Джмелик.

Стоит отметить, что в Украине, такого эскимо в золотистой упаковке не найти. Возможно это экспортный эксклюзивный вариант для репатриантов ностальгирующих по СССР.
 
Ленинградское мороженое
 
Ленинградское мороженое

Местные жители проверили - «Ленинградское мороженое» продается и сегодня 15.05.2023

 
 

В компании "Рудь" прокомментировали ситуацию


Пресс-служба компании "Рудь" прокомментировала ситуацию и заявила, что с начала полномасштабной войны полностью прекратила производство мороженого "Ленинградское", а фото и видео в соцсетях свидетельствуют об остатках продукции на складе израильского заказчика.
 
Ленинградское мороженое
Тэги: мороженое, Рудь, израиль
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