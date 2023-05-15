«Ленинградское мороженое». Житомирский маслозавод Рудь выпускает эскимо для ностальгирующих по СССР

Житомирский маслозавод (компания «Рудь») производит новое мороженое на палочке с поставкой в Израиль. Название эскимо: "Ленинградское мороженое со вкусом какао".
"Когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался и с тем же очень расстроился надписи на обертке. Ленинградское мороженое. Бывшему Житомирянину, живущему в Израиле, очень стыдно..." - пишет в твиттер Злий Конопляний Джмелик.
Стоит отметить, что в Украине, такого эскимо в золотистой упаковке не найти. Возможно это экспортный эксклюзивный вариант для репатриантов ностальгирующих по СССР.
Местные жители проверили - «Ленинградское мороженое» продается и сегодня 15.05.2023
В компании "Рудь" прокомментировали ситуацию
Пресс-служба компании "Рудь" прокомментировала ситуацию и заявила, что с начала полномасштабной войны полностью прекратила производство мороженого "Ленинградское", а фото и видео в соцсетях свидетельствуют об остатках продукции на складе израильского заказчика.