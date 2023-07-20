Повідомлення та звіт про КІК: розкриття різниці та необхідність подання

Контрольована іноземна компанія (КІК) є суттєвим елементом сучасної глобальної економіки, яка дозволяє підприємствам розширювати свою діяльність на міжнародному рівні. Однак, у зв'язку зі зростаючою потребою у прозорості та фінансовому контролі, уряди різних країн встановлюють обов'язкові вимоги щодо повідомлення та подання звітності про діяльність КІК.
У цій статті юристи української компанії “Правова Допомога” детально розкриють різницю між повідомленням та звітом про Контрольовану Іноземну Компанію
. Роз'яснять, яку інформацію потрібно подавати просто зараз, щоб відповідати вимогам щодо прозорості та забезпечити правильне виконання усіх необхідних процедур.
Повідомлення та звіти про КІК в міжнародних операціях
В цьому контексті, розуміння різниці між повідомленням та звітом про КІК є критичним для підприємств, які залучаються до міжнародних операцій. Повідомлення про КІК належить до вимог, які потрібно виконувати щорічно або відповідно до встановлених термінів. Це передбачає надання інформації про структуру власності, фінансову звітність, податкові зобов'язання та інші відомості, що стосуються компанії.
З іншого боку, звіт про КІК є комплекснішим і докладнішим документом, який містить інформацію про різні аспекти діяльності фірми, включаючи фінансовий звіт, податкову звітність, звіт про валютні операції, звіт про переведення цін та інші релевантні дані. Звіт про КІК зазвичай подається один раз на рік і має на меті забезпечити зрозумілість, точність інформації про діяльність КІК перед урядовими органами та зацікавленими сторонами.
Необхідність подання повідомлення та звіту про КІК наголошує на важливості прозорості та відповідальності в глобальному бізнесі. Виконання цих обов'язків допомагає забезпечити дотримання вимог податкового законодавства, міжнародних стандартів фінансової звітності та уникнути можливих фінансових ризиків.
Повідомлення про КІК: коли й чому його потрібно подавати?
Багато наших клієнтів досить часто плутаються між цими двома поняттями. Є труднощі й з розумінням того, коли саме та що потрібно подавати. Також бажають
зрозуміти, чи виключає одне подання від необхідності подання іншого. Зазначимо, що починаючи з 1 січня 2022 року, увійшло в ранг обов'язкового подання повідомлення про Контрольовану Іноземну Компанію. У яких випадках це має відбуватися? Коли фіз.особа:
- Реєструє КІК або утворює компанію, яка не має статусу юридичної особи.
- Набуває право володіння певною часткою в активах або доходах утворених без статусу фіз.особи.
- Вирішує ліквідувати КІК.
- Припиняє бути бенефіціаром КІК.
- Фактично контролює КІК.
- Змінює свою частку в КІК або стикається з іншими ситуаціями.
Фізичні особи мають 60 днів на подання повідомлення про Контрольовану Іноземну Компанію після виникнення будь-якої з названих подій.
Варто сказати, вимога до подання повідомлень була введена з метою, щоб податкова служба мала змогу контролювати кількість КІК, які належать фізичним особам, і передбачати, коли очікувати подання відповідних звітів. Це допомагає підвищити прозорість та систематичність в плані реєстрації та контролю таких компаній і забезпечує відповідність податкових обов'язків фізичних осіб. Крім того, податкова служба може використовувати повідомлення для відстеження історії всіх корпоративних змін, пов'язаних з КІК, що допомагає забезпечити ефективний контроль та збір податків.
Заповнення форми та процес подання повідомлення
Для подання передбачена достатньо проста форма, яку було затверджено Наказом Мінфіну від 22.09.2021 №512. При поданні повідомлення про Контрольовану Іноземну Компанію (КІК), фізична особа має надати реєстраційні дані та детальну інформацію щодо причини подання повідомлення. Наприклад, якщо мова йде про придбання чи відчуження частки – фізична особа повинна вказати її розмір. Якщо надається інформація про спільних власників, необхідно надати відповідну інформацію про цих осіб.
Детальніше про вимоги щодо подання інформації у такому повідомленні можна прочитати на сайті першоджерела
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Варто зазначити, що подаючи повідомлення, фізична особа розкриває інформацію про інших власників компанії, якщо це спільне володіння. І коли є практика неподання цими іншими власниками повідомлень, це викличе неабияку зацікавленість та певні питання з боку податкової служби. Сама ж процедура подання повідомлення досить проста. Це можна зробити в електронному вигляді за допомогою кабінету платника податків та електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Звіт про Контрольовану Іноземну Компанію: норми та терміни подання за звітний рік
Звіт не треба плутати з повідомленням, оскільки це дві різні декларації. Зважаючи на вищевказане, після будь-яких корпоративних змін подається повідомлення. А от звіт про КІК подається з метою визначення прибутку фірми та перевірки необхідності сплати податків.
Звіт про Контрольовану Іноземну Компанію є щорічним документом, який фізичні особи, що володіють часткою в такої компанії, повинні подати. Перший звіт буде подано у 2023 році за звітний період 2022 року. В ньому міститься розгорнута інформація про фінансовий стан та податкові аспекти КІК, які є важливими для контролю та збору податків з цих компаній та їх власників.
У разі потреби, фізичні особи можуть подати звіт за два роки вперед. Наприклад, у 2024 році можна подати звіт за звітний період 2022-2023. Важливо відзначити, що за порушення законодавства про КІК відповідні санкції не будуть застосовуватися за період 2022-2023 років.
Подання звіту про КІК є важливим обов'язком для фізичних осіб, що мають інтереси в іноземних компаніях, і допомагає забезпечити дотримання податкових норм та вимог. Звіт містить такі елементи:
- Інформація про КІК: це включає назву компанії, реєстраційний номер, податковий номер, адресу та інші реєстраційні дані.
- Фінансова звітність: звіт містить фінансові показники КІК, такі як прибуток, витрати, активи та зобов'язання. Це дозволяє податковій службі оцінити фінансовий стан компанії та правильність її податкового обліку.
- Податкова звітність: звіт включає розрахунок та декларацію податків, які пов'язані з КІК. Це можуть бути податки на прибуток, податки на дивіденди, податки на виручку від продажу акцій тощо. Звіт надає податковій службі інформацію про суми податків, які повинні бути сплачені або повернуті з КІК.
Також може містити іншу додаткову інформацію. Звіт про КІК повинен бути поданий відповідно до законодавства та встановлених строків.
Шляхи уникнення статусу "контролера" КІК й зв'язаних з ним деклараційних зобов'язань
Існує кілька шляхів, які допоможуть уникнути статусу "контролера" КІК та зв'язаних з ним деклараційних зобов'язань:
- Змінити податкове резидентство: Це означає зміну країни, в якій ви визнані податковим резидентом. Проте перед таким кроком необхідно ретельно проаналізувати податкову систему і зобов'язання декларувати КІК в новій країні, щоб переконатися, що це не призведе до більших податкових обов'язків.
- Ліквідувати КІК: Якщо ви приймете рішення про ліквідацію КІК, ви звільнитесь від зобов'язань декларувати його операції. Проте слід мати на увазі, що цей крок може мати інші юридичні та податкові наслідки, тому варто консультуватися з експертами перед прийняттям рішення.
- Зменшити ризик визнання "фактичного контролю": Якщо використовується "номінальний" бенефіціар, можна вжити заходів, що сприятимуть зменшенню ризиків визнання "фактичного контролю над Контрольованою Іноземною Компанією". Це може включати відкликання генеральної довіреності, зміну керуючого рахунку в банку, припинення надання письмових вказівок номінальним директорам компанії та інші заходи.
Викладена точка зору податкового юриста
. Цей перелік дій - не виключний.