Дмитрий Гордон – как живет самый популярный  журналист Украины и персона нон грата на России

Первые годы жизни Дмитрия Гордона

Гордон писал статьи для киевских изданий

Где служил Дмитрий Гордон

В квартире «стояли мешки с деньгами»

Вторая жена - Елена Сербина

Золотые пирамидки "Ю-Шинсе"

Третий брак с Алесей Бацман

Гордон попробовал себя в роли политика

"В гостях у Дмитрия Гордона"

Гордон отдал свой голос Владимиру Зеленскому

Позиция о военной агрессии России

Свое состояние оценивает в 10 млн. долларов

19 квартир и огромный дом

Гордон ездит на роскошном Mercedes Maybach

Дмитрий Гордон - украинский журналист и телеведущий, певец, политик, многодетный отец. Он является основателем авторской программы "В Гостях у Дмитрия Гордона", в студии которой тепло встречал известных людей как из Украины, так и из России. Однако сейчас все изменилось, и в этом видео мы расскажем вам о том, как успешный украинский журналист стал злейшим врагом России.Дмитрий Гордон – как живет самый популярный журналист Украины и персона нон грата в России. Дмитрий Ильич Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве в еврейской семье. Родители мальчика были инженерами, правда, работали в разных отраслях: отец, Илья Яковлевич — в строительной, а мать, Мина Давыдовна – в экономической.Первые годы жизни будущий журналист провел в коммунальной квартире на площади Льва Толстого, где вместе с молодыми родителями жила и бабушка Димы. Условия в коммуналке оставляли желать лучшего — в доме проживало много семей, а туалет был один, да и тот, кишащий крысами, находился во дворе. К счастью, через несколько лет родители Гордона переехали в отдельную 2-комнатную квартиру на Борщаговке, которая казалась им царскими хоромами.Дмитрий был единственным ребенком в семье, окруженный заботой и вниманием. К 5 годам любознательный мальчик умел не только читать, но и знал все страны мира и их столицы наизусть. Поэтому, неудивительно, что, отправившись в школу, Гордон вошел в число ее лучших учеников. По воспоминаниям Дмитрия, в 3-м классе учительница даже доверила ему провести несколько уроков и выставить оценки своим одноклассникам.В школьные годы Гордон много читал, увлекался историей, театром, эстрадой и в принципе рос чрезвычайно дотошным юношей: если смотрел фильм, то запоминал не только имена всех актеров, но и подробности их биографий. То же касалось и музыки. В пятом классе Дмитрий написал около ста писем популярным артистам с просьбой прислать ему своё фото с автографами и вскоре от двоих он все же получил ответ: от Леонида Утёсова и Иосифа Кобзона.Еще мальчик пересмотрел весь репертуар киевских театров и гастролеров. Причем Диме удавалось попадать на представления бесплатно: он уверенно заходил в театры со служебного входа, а вахтеры считали, что этот юный постоянный зритель – свой.Будущий журналист окончил школу в 15 лет, так как не учился в шестом классе, а сдал программу экстерном. В 1983 году Дмитрий поступил в Киевский инженерно-строительный институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство», однако учеба для парня была настоящим мучением, ведь к инженерному делу его душа не лежала.Окончить ВУЗ молодой человек сумел только потому, что его отец и приятели делали за него курсовые работы и дипломный проект, а преподаватели относились снисходительно, понимая, что Дмитрий инженером не станет.По-настоящему парня интересовала журналистика. Начиная со второго курса, юноша писал статьи для многих киевских изданий: «Комсомольское знамя», «Вечерний Киев», «Спортивная газета» и даже для «Комсомольской правды», которая в то время печаталась тиражом в 22 млн. экземпляров. Героем первого интервью начинающего журналиста стал известный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк.Примечательно, что Дмитрий с детства обожает футбол, а «Динамо Киев» является его любимой командой, и это при том, что сам Гордон не имеет способностей к этому виду спорта. У Дмитрия есть внушительная коллекция программок и вымпелов, ведь начиная с 1975 года, молодой человек на протяжении 11 лет не пропускал ни одного домашнего матча «Динамо», до тех пор, пока после окончания третьего курса 18-летнего Дмитрия не призвали в армию.Служил Гордон сначала в учебной части в Новгородской области, из которой вышел младшим сержантом. Затем командиром отделения он был направлен в боевую ракетную бригаду под Ленинградом, в окрестностях города Луга. Оттуда в феврале 1987 года его отправили на боевые учения в Архангельскую область – на полигон Капустин Яр.Солдатами тогда набили весь поезд. Жили они в палаточном лагере посреди степи, согревались «буржуйками», и неделями не имели возможности помыться. От этого опыта у журналиста остались крайне негативные впечатления – его поразила глупость военного командования, неорганизованность и неумение видеть очевидное, что порождает множество бед. Демобилизовался парень в звании сержанта.По возвращению из армии, юноша пришёл кандидатом в члены КПСС, но, разочаровавшись в идеологии, вступать в партию отказался. После окончания ВУЗа, Дмитрий получил распределение в редакцию «Вечернего Киева» — это было беспрецедентное решение декана, поскольку в советское время всегда распределяли только по специальности.Параллельно журналист продолжал брать интервью у звезд советской эстрады и вскоре попал на работу в организацию «Киевконцерт», которая привозила в Киев московских артистов. Уже тогда Дмитрий завел хорошие знакомства с влиятельными людьми шоу-бизнеса: Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумом и прочими. На организации концертов Гордон сколотил огромное состояние.По его воспоминаниям, в квартире «стояли мешки с деньгами», которые он позже инвестировал в недвижимость. В то время молодой человек впервые женился. Его избранницей стала девушка Наталья, которая была наполовину белоруской. В 1992 году жена родила Дмитрию сына Ростислава, однако рождение ребенка не спасло брак – после 8 лет супружеской жизни чувства угасли и молодые люди расстались.Отработав несколько лет в «Вечернем Киеве», в 1992 году журналист перешел в «Киевские ведомости», затем во «Всеукраинские ведомости», после чего рискнул основать собственное издание – еженедельную газету светских новостей «Бульвар», которая начала выходить в 1995 году и спустя 10 лет стала самой читаемой газетой, но уже под названием «Бульвар Гордона».Во время запуска авторского проекта «Бульвар» с Дмитрием сотрудничала редактор Злата Емельяненко, с которой у мужчины случился роман, правда он был кратковременным и официальным браком не закончился. В этих отношениях у возлюбленных родился сын Дмитрий, который воспитывался мамой и бабушкой. В 1996 году наш герой стал автором телепроекта «В гостях у Дмитрия Гордона», в рамках которого телеведущий приглашал к себе в студию известных людей.Особенно памятной для Дмитрия стала встреча с художником-карикатуристом Борисом Ефимовым, которому на момент интервью было 107 лет. Параллельно с работой в издательстве и на телевидении Гордон начал писать и издавать собственные книги, количество которых уже превышает 50. Известными работами Дмитрия являются произведения: «Моя душа страдает смертельно» и «Герои смутного времени» в восьми томах.В конце 90-х Дмитрий женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Сербина, которая подарила телеведущему 2 детей — дочь Елизавету в 1999 году и сына Льва в 2001-м. Второй брак Гордона просуществовал более 10 лет и закончился разводом в 2011 году. Говоря о своей второй жене, журналист не исключал, что она, известная под именем «провидица Рада», обладала некими способностями и даже могла его приворожить.Однако в этой истории все неоднозначно, и таким образом Дмитрий пытается снять с себя ответственность за те аферы, которые он проворачивал в паре с Еленой. Все дело в том, что наивные советские и постсоветские граждане в те годы отлично велись на так называемую нетрадиционную медицину, чем предприимчивые супруги воспользовались. Елена вместе с группой подобных ей экстрасенсов гастролировала по Украине и России с сеансами магии, чья деятельность активно рекламировалась на страницах издания «Бульвар Гордона». Только вот когда обман раскрылся, Елена спешно свернула «бизнес», вложив деньги в газету супруга. Ко всему прочему, еще до распада СССР Гордон организовывал в Киеве выступления гипнотерапевта Анатолия Кашпировского, целительницы Марии-Стефании и других представителей нетрадиционной медицины.Также Дмитрий рекламировал золотые пирамидки "Ю-Шинсе", которые якобы излечивают любую болезнь вплоть до онкологической, но на деле это была еще одна грандиозная афера, принёсшая ему кучу денег, хотя сам мужчина этот факт яро отрицает. В 2008 году проект "В гостях у Дмитрия Гордона" был снят с эфира руководством Первого украинского национального канала, так как гостями программы преимущественно становились российские знаменитости, что не вписывалось в регламент телеканала. Однако в 2010 году, после президентских выборов, проект вновь появился на телеэкранах.В 2011 году на праздновании своего дня рождения Дмитрий Гордон появился с новой возлюбленной - Алесей Бацман, с которой вскоре связал себя узами брака. Пара познакомилась еще в 2006 году на собеседовании. Гордон предложил девушке работать в своем издании, но Алеся согласилась только на должность внештатного корреспондента, так как получила другое более интересное предложение.По некоторым данным, Дмитрий начал встречаться с Алесей еще будучи женатым, и влюбленных абсолютно не смущала разница в возрасте в 17 лет. Третий брак известного журналиста по праву можно назвать счастливым - Дмитрий безгранично любит супругу и считает ее своим лучшим другом. Девушка родила Гордону троих дочерей - САнту, АлИсу и ЛиАну. Алеся также прекрасно ладит с детьми Дмитрия от предыдущих браков.В 2014 году Гордон попробовал себя в роли политика: мужчина баллотировался в депутаты городского совета Киева как самовыдвиженец и выиграл выборы, а спустя год был вновь переизбран. Во время одного из заседаний, на котором ставился вопрос о переименовании Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандэры, Гордон единственный проголосовал против, а вскоре, разочаровавшись в политике, вовсе добровольно сложил свои полномочия.Известно, что ранее Дмитрий поддерживал две революции в Украине: Оранжевую в 2004 году и Евромайдан в 2013-м - в результате последней журналист основал интернет-издание "ГОРДОН", в котором публиковал последние политические новости. Интернет-издание вошло в десятку самых читаемых, а средняя суточная посещаемость сайта в 2020 году составила 1 млн. читателей.Еще одним увлечением нашего героя является музыка: мужчина записал около 100 песен, выпустил 7 альбомов и снял 8 клипов. В дуэте с Дмитрием Гордоном песни исполняли: Наталья Могилевская, Тамара Гверцители, Александр Розенбаум, Валерий Леонтьев и Наталья Бучинская. Одной из самых известных композиций Дмитрия является песня "За Блохина!", посвященная известному футболисту.В 2015 году эфиры "В гостях у Дмитрия Гордона" снова закрыли - причиной тому послужило интервью с бывшим главой Киева Леонидом Черновецким. Несмотря на запрет, телеведущий продолжил снимать свою программу, правда теперь она выходит на его ютуб-канале. За долгие годы работы проекта в гостях у Гордона побывали актеры, политики, писатели, журналисты и другие популярные люди, количество которых уже превысило 1000.В число самых скандальных интервью программы последних лет вошли беседы с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным, который принимал участие в оккупации Донбасса. С гостями Гордон разговаривал в своей обычной дружелюбной манере, зато потом грозился отправить флэшку с записями в Международный трибунал в Гааге, а общение с Гиркиным вообще попытался выдать за совместную спецоперацию с СБУ. Такое заявление журналиста вызвало недоверие у публики, после чего ему дали прозвище "Агент Гордон".Также в студии журналиста побывал Владимир Жириновский, но это интервью так и не появилось в эфире. По словам Дмитрия, российский политик наговорил в беседе такого, за что их обоих в Украине могут посадить в тюрьму. При этом Владимир Вольфович вел параллельную аудиозапись разговора, которую вскоре опубликовал в Сети.В 2018 году Дмитрий отправился с гастрольным туром по Украине с авторской программой "Глаза в глаза", а в 2019 году - выпустил новый проект "Гордон по четвергам" на своем ютуб-канале. Тогда же мужчина снялся в фильме о советском физике "Дау", где сыграл роль командира бригады, а также выпустил документальную ленту, получившую название "Блокада Ленинграда", в основу которой легли воспоминания людей, переживших весь ее ужас.В период президентских выборов 2019 года Гордон поддерживал экс-главу СБУ Игоря Смешко, голосовать за которого агитировал на своем ютуб-канале якобы на бесплатной основе. Также журналист руководил штабом партии политика "Сила и честь". Избирательная кампания Смешко, благодаря поддержке известного журналиста, оказалась самой дешевой, поскольку голос одного избирателя обошелся кандидату всего в 4 грн.Во втором туре выборов Гордон отдал свой голос Владимиру Зеленскому, с которым накануне провел интервью. Однако в 2021 году, журналист публично высказал свое недовольство политикой Зеленского и между ними возник конфликт, который сейчас сошел на нет из-за военных действий на территории Украины. Любопытно, что жизнь журналиста неоднократно подвергалась угрозам. К примеру, в 2000 году в подъезде редакции газеты "Бульвар" было обнаружено взрывное устройство, которое сапером удалось обезвредить за 3 минуты до взрыва. А в 2021 году был обстрелян его офис. Однако Гордон утверждает, что его этим не запугать.Дмитрий смело высказывается об агрессии России. Еще несколько лет назад, в эфире российской телепрограммы, он раскритиковал деятельность Владимира Путина, назвав его преступником, после чего стал персоной нон-грата для российских ТВ-каналов. А в марте 2022 года даже был включен Россией в список экстремистов и против него заочно возбудили уголовное дело. Также на политической основе у Гордона возник конфликт с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, который сопровождался нелестными высказываниями мужчин. Дмитрий даже посвятил российскому пропагандисту песню «Итальянский партизан», созданную по мотивам композиции «Комарово» Игоря Николаева, в которой прозвал Соловьева «вечерним мудозвоном». Однако из-за жалобы Николаева о нарушении авторских прав, Дмитрий перестал исполнять песню, хотя в ютубе её успели послушать более 1 млн пользователей.При этом Гордон является комической личностью из-за своего самолюбования и своеобразного чувства юмора. Не смешные шутки и странные высказывания Дмитрия делают его героем многочисленных мемов, большую популярность среди которых набрал мем про Барака Обаму.По итогам 2021 года Гордон стал самым успешным журналистом в Украине, а также возглавил рейтинг популярных блогеров — число его подписчиков на одном ютуб-канале превышает 2 млн, а на втором — 3 млн, за что ещё в 2020 году оба канала получили по «Золотой кнопке» Ютуба. На двух каналах блогер зарабатывает десятки тысяч долларов в месяц.По его словам, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским принесло ему 13 тыс. долларов. Доходы от интервью со знаменитостями значительно превышают расходы на них — только однажды журналист платил своему гостю за беседу 10 тыс. долларов, двоим по 5 тыс., а в основном сумма составляет 1-2 тыс., а то и вовсе ничего не стоит Гордону.Себя Дмитрий называет богатым человеком и своё состояние оценивает в более чем 10 млн. долларов, которые он получил из разных сфер деятельности, в том числе от собственного бренда. В 2020 году Дмитрий запустил интернет-магазин «Gordon Shop» (Гордон Шоп), где можно приобрести различные вещи: футболки, носки, чашки и сумки с его изображением.В том же году журналист выпустил фирменные сладости: зефир, халву и конфеты «Птичье молоко» под названием «Гордон в шоколаде». В будущем наш герой планирует выпускать ещё и собственный чай и мороженое "Гордон на палочке". Своими сладостями Дмитрий угощает не только друзей, но и врагов. Например, в прошлом году журналист отправил Соловьеву «Гордона в шоколаде», предложив ему пососать конфеты вместе с политологом Вакаровым.Заработанные деньги знаменитость вкладывал в объекты недвижимости. Будучи депутатом горсовета, Дмитрий подал декларацию, согласно которой у него в собственности было 19 квартир и жилой дом общей площадью более 1500 кв. метров. Таким образом, Гордон являлся рекордсменом среди киевских депутатов.В одном из недавних интервью, Дмитрий признался, что продал бóльшую часть квартир, так как посчитал, что заниматься риэлторством уже не так выгодно, как было ранее. Совсем недавно имя Дмитрия попало в очередные скандальные новости. Российская пропаганда утверждает, что журналист владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Квартира площадью 230 кв. метров с видом на Кремль, которая стоит порядка 13 млн. долларов, якобы зарегистрирована на тещу Гордона, однако реальным владельцем является Дмитрий. Сам же журналист категорически отрицает факт наличия недвижимости в России и называет эти новости провокацией российских СМИ.Дмитрий Гордон вместе с супругой и младшими детьми живет в загородном доме, расположенном в 30 минутах езды от центра Киева. Редкие кадры особняка можно увидеть только в социальных сетях знаменитостей, ведь супруги скрывают дом от посторонних глаз. Вместе с семьей живет и старший сын журналиста — Ростислав, который помогает отцу с ютуб-каналами. Второй сын — Дмитрий живет в США и работает композитором в Голливуде, а вместе с ним в Лос-Анджелесе находится и его младший единокровный брат Лев.Дочь Лиза проживет в Киеве, отдельно от родителей и работает на крупную американскую компанию. Известно, что Гордон ездит на роскошном Mercedes-Benz Maybach (Мерседес-Бенц Майбах), который стоит порядка 150 тыс. долларов. В молодости журналист владел машинами поскромнее: первым его автомобилем была «Волга», после которой он пересел на «Жигули», затем на «Таврию», а уже после — на иномарку.В январе 2022 года было запущено политическое ток-шоу «Гордон», которое вели Дмитрий и его супруга Алеся, однако из-за вторжения российских войск на территорию Украины работа над программой была временно приостановлена. Сейчас же жизнь супругов, как и остальных украинцев, течет в ином русле, однако Дмитрий продолжает снимать видеоролики, в которых рассказывает о происходящем в стране, и выпускает новые интервью.