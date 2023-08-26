Дмитрий Гордон – как живет самый популярный  журналист Украины и персона нон грата на России

Дмитрий Гордон - украинский журналист и телеведущий, певец, политик, многодетный отец. Он является основателем авторской программы "В Гостях у Дмитрия Гордона", в студии которой тепло встречал известных людей как из Украины, так и из России. Однако сейчас все изменилось, и в этом видео мы расскажем вам о том, как успешный украинский журналист стал злейшим врагом России.
Дмитрий Гордон – как живет самый популярный журналист Украины и персона нон грата в России. Дмитрий Ильич Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве в еврейской семье. Родители мальчика были инженерами, правда, работали в разных отраслях: отец, Илья Яковлевич — в строительной, а мать, Мина Давыдовна – в экономической.
Первые годы жизни Дмитрия Гордона
Первые годы жизни будущий журналист провел в коммунальной квартире на площади Льва Толстого, где вместе с молодыми родителями жила и бабушка Димы. Условия в коммуналке оставляли желать лучшего — в доме проживало много семей, а туалет был один, да и тот, кишащий крысами, находился во дворе. К счастью, через несколько лет родители Гордона переехали в отдельную 2-комнатную квартиру на Борщаговке, которая казалась им царскими хоромами.
Дмитрий был единственным ребенком в семье, окруженный заботой и вниманием. К 5 годам любознательный мальчик умел не только читать, но и знал все страны мира и их столицы наизусть. Поэтому, неудивительно, что, отправившись в школу, Гордон вошел в число ее лучших учеников. По воспоминаниям Дмитрия, в 3-м классе учительница даже доверила ему провести несколько уроков и выставить оценки своим одноклассникам.
В школьные годы Гордон много читал, увлекался историей, театром, эстрадой и в принципе рос чрезвычайно дотошным юношей: если смотрел фильм, то запоминал не только имена всех актеров, но и подробности их биографий. То же касалось и музыки. В пятом классе Дмитрий написал около ста писем популярным артистам с просьбой прислать ему своё фото с автографами и вскоре от двоих он все же получил ответ: от Леонида Утёсова и Иосифа Кобзона.
Еще мальчик пересмотрел весь репертуар киевских театров и гастролеров. Причем Диме удавалось попадать на представления бесплатно: он уверенно заходил в театры со служебного входа, а вахтеры считали, что этот юный постоянный зритель – свой.
Будущий журналист окончил школу в 15 лет, так как не учился в шестом классе, а сдал программу экстерном. В 1983 году Дмитрий поступил в Киевский инженерно-строительный институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство», однако учеба для парня была настоящим мучением, ведь к инженерному делу его душа не лежала.
Окончить ВУЗ молодой человек сумел только потому, что его отец и приятели делали за него курсовые работы и дипломный проект, а преподаватели относились снисходительно, понимая, что Дмитрий инженером не станет.
Гордон писал статьи для киевских изданий
По-настоящему парня интересовала журналистика. Начиная со второго курса, юноша писал статьи для многих киевских изданий: «Комсомольское знамя», «Вечерний Киев», «Спортивная газета» и даже для «Комсомольской правды», которая в то время печаталась тиражом в 22 млн. экземпляров. Героем первого интервью начинающего журналиста стал известный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк.
Примечательно, что Дмитрий с детства обожает футбол, а «Динамо Киев» является его любимой командой, и это при том, что сам Гордон не имеет способностей к этому виду спорта. У Дмитрия есть внушительная коллекция программок и вымпелов, ведь начиная с 1975 года, молодой человек на протяжении 11 лет не пропускал ни одного домашнего матча «Динамо», до тех пор, пока после окончания третьего курса 18-летнего Дмитрия не призвали в армию.
Где служил Дмитрий Гордон
Служил Гордон сначала в учебной части в Новгородской области, из которой вышел младшим сержантом. Затем командиром отделения он был направлен в боевую ракетную бригаду под Ленинградом, в окрестностях города Луга. Оттуда в феврале 1987 года его отправили на боевые учения в Архангельскую область – на полигон Капустин Яр.
Солдатами тогда набили весь поезд. Жили они в палаточном лагере посреди степи, согревались «буржуйками», и неделями не имели возможности помыться. От этого опыта у журналиста остались крайне негативные впечатления – его поразила глупость военного командования, неорганизованность и неумение видеть очевидное, что порождает множество бед. Демобилизовался парень в звании сержанта.
По возвращению из армии, юноша пришёл кандидатом в члены КПСС, но, разочаровавшись в идеологии, вступать в партию отказался. После окончания ВУЗа, Дмитрий получил распределение в редакцию «Вечернего Киева» — это было беспрецедентное решение декана, поскольку в советское время всегда распределяли только по специальности.
Параллельно журналист продолжал брать интервью у звезд советской эстрады и вскоре попал на работу в организацию «Киевконцерт», которая привозила в Киев московских артистов. Уже тогда Дмитрий завел хорошие знакомства с влиятельными людьми шоу-бизнеса: Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумом и прочими. На организации концертов Гордон сколотил огромное состояние.
В квартире «стояли мешки с деньгами»
По его воспоминаниям, в квартире «стояли мешки с деньгами», которые он позже инвестировал в недвижимость. В то время молодой человек впервые женился. Его избранницей стала девушка Наталья, которая была наполовину белоруской. В 1992 году жена родила Дмитрию сына Ростислава, однако рождение ребенка не спасло брак – после 8 лет супружеской жизни чувства угасли и молодые люди расстались.
Отработав несколько лет в «Вечернем Киеве», в 1992 году журналист перешел в «Киевские ведомости», затем во «Всеукраинские ведомости», после чего рискнул основать собственное издание – еженедельную газету светских новостей «Бульвар», которая начала выходить в 1995 году и спустя 10 лет стала самой читаемой газетой, но уже под названием «Бульвар Гордона».
Во время запуска авторского проекта «Бульвар» с Дмитрием сотрудничала редактор Злата Емельяненко, с которой у мужчины случился роман, правда он был кратковременным и официальным браком не закончился. В этих отношениях у возлюбленных родился сын Дмитрий, который воспитывался мамой и бабушкой. В 1996 году наш герой стал автором телепроекта «В гостях у Дмитрия Гордона», в рамках которого телеведущий приглашал к себе в студию известных людей.
Особенно памятной для Дмитрия стала встреча с художником-карикатуристом Борисом Ефимовым, которому на момент интервью было 107 лет. Параллельно с работой в издательстве и на телевидении Гордон начал писать и издавать собственные книги, количество которых уже превышает 50. Известными работами Дмитрия являются произведения: «Моя душа страдает смертельно» и «Герои смутного времени» в восьми томах.
Вторая жена - Елена Сербина
В конце 90-х Дмитрий женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Сербина, которая подарила телеведущему 2 детей — дочь Елизавету в 1999 году и сына Льва в 2001-м. Второй брак Гордона просуществовал более 10 лет и закончился разводом в 2011 году. Говоря о своей второй жене, журналист не исключал, что она, известная под именем «провидица Рада», обладала некими способностями и даже могла его приворожить.
Однако в этой истории все неоднозначно, и таким образом Дмитрий пытается снять с себя ответственность за те аферы, которые он проворачивал в паре с Еленой. Все дело в том, что наивные советские и постсоветские граждане в те годы отлично велись на так называемую нетрадиционную медицину, чем предприимчивые супруги воспользовались. Елена вместе с группой подобных ей экстрасенсов гастролировала по Украине и России с сеансами магии, чья деятельность активно рекламировалась на страницах издания «Бульвар Гордона». Только вот когда обман раскрылся, Елена спешно свернула «бизнес», вложив деньги в газету супруга. Ко всему прочему, еще до распада СССР Гордон организовывал в Киеве выступления гипнотерапевта Анатолия Кашпировского, целительницы Марии-Стефании и других представителей нетрадиционной медицины.
Золотые пирамидки "Ю-Шинсе"
Также Дмитрий рекламировал золотые пирамидки "Ю-Шинсе", которые якобы излечивают любую болезнь вплоть до онкологической, но на деле это была еще одна грандиозная афера, принёсшая ему кучу денег, хотя сам мужчина этот факт яро отрицает. В 2008 году проект "В гостях у Дмитрия Гордона" был снят с эфира руководством Первого украинского национального канала, так как гостями программы преимущественно становились российские знаменитости, что не вписывалось в регламент телеканала. Однако в 2010 году, после президентских выборов, проект вновь появился на телеэкранах.
Третий брак с Алесей Бацман
В 2011 году на праздновании своего дня рождения Дмитрий Гордон появился с новой возлюбленной - Алесей Бацман, с которой вскоре связал себя узами брака. Пара познакомилась еще в 2006 году на собеседовании. Гордон предложил девушке работать в своем издании, но Алеся согласилась только на должность внештатного корреспондента, так как получила другое более интересное предложение.
По некоторым данным, Дмитрий начал встречаться с Алесей еще будучи женатым, и влюбленных абсолютно не смущала разница в возрасте в 17 лет. Третий брак известного журналиста по праву можно назвать счастливым - Дмитрий безгранично любит супругу и считает ее своим лучшим другом. Девушка родила Гордону троих дочерей - САнту, АлИсу и ЛиАну. Алеся также прекрасно ладит с детьми Дмитрия от предыдущих браков.
Гордон попробовал себя в роли политика
В 2014 году Гордон попробовал себя в роли политика: мужчина баллотировался в депутаты городского совета Киева как самовыдвиженец и выиграл выборы, а спустя год был вновь переизбран. Во время одного из заседаний, на котором ставился вопрос о переименовании Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандэры, Гордон единственный проголосовал против, а вскоре, разочаровавшись в политике, вовсе добровольно сложил свои полномочия.
Известно, что ранее Дмитрий поддерживал две революции в Украине: Оранжевую в 2004 году и Евромайдан в 2013-м - в результате последней журналист основал интернет-издание "ГОРДОН", в котором публиковал последние политические новости. Интернет-издание вошло в десятку самых читаемых, а средняя суточная посещаемость сайта в 2020 году составила 1 млн. читателей.
Еще одним увлечением нашего героя является музыка: мужчина записал около 100 песен, выпустил 7 альбомов и снял 8 клипов. В дуэте с Дмитрием Гордоном песни исполняли: Наталья Могилевская, Тамара Гверцители, Александр Розенбаум, Валерий Леонтьев и Наталья Бучинская. Одной из самых известных композиций Дмитрия является песня "За Блохина!", посвященная известному футболисту.
"В гостях у Дмитрия Гордона"
В 2015 году эфиры "В гостях у Дмитрия Гордона" снова закрыли - причиной тому послужило интервью с бывшим главой Киева Леонидом Черновецким. Несмотря на запрет, телеведущий продолжил снимать свою программу, правда теперь она выходит на его ютуб-канале. За долгие годы работы проекта в гостях у Гордона побывали актеры, политики, писатели, журналисты и другие популярные люди, количество которых уже превысило 1000.
В число самых скандальных интервью программы последних лет вошли беседы с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным, который принимал участие в оккупации Донбасса. С гостями Гордон разговаривал в своей обычной дружелюбной манере, зато потом грозился отправить флэшку с записями в Международный трибунал в Гааге, а общение с Гиркиным вообще попытался выдать за совместную спецоперацию с СБУ. Такое заявление журналиста вызвало недоверие у публики, после чего ему дали прозвище "Агент Гордон".
Также в студии журналиста побывал Владимир Жириновский, но это интервью так и не появилось в эфире. По словам Дмитрия, российский политик наговорил в беседе такого, за что их обоих в Украине могут посадить в тюрьму. При этом Владимир Вольфович вел параллельную аудиозапись разговора, которую вскоре опубликовал в Сети.
В 2018 году Дмитрий отправился с гастрольным туром по Украине с авторской программой "Глаза в глаза", а в 2019 году - выпустил новый проект "Гордон по четвергам" на своем ютуб-канале. Тогда же мужчина снялся в фильме о советском физике "Дау", где сыграл роль командира бригады, а также выпустил документальную ленту, получившую название "Блокада Ленинграда", в основу которой легли воспоминания людей, переживших весь ее ужас.
В период президентских выборов 2019 года Гордон поддерживал экс-главу СБУ Игоря Смешко, голосовать за которого агитировал на своем ютуб-канале якобы на бесплатной основе. Также журналист руководил штабом партии политика "Сила и честь". Избирательная кампания Смешко, благодаря поддержке известного журналиста, оказалась самой дешевой, поскольку голос одного избирателя обошелся кандидату всего в 4 грн.
Гордон отдал свой голос Владимиру Зеленскому
Во втором туре выборов Гордон отдал свой голос Владимиру Зеленскому, с которым накануне провел интервью. Однако в 2021 году, журналист публично высказал свое недовольство политикой Зеленского и между ними возник конфликт, который сейчас сошел на нет из-за военных действий на территории Украины. Любопытно, что жизнь журналиста неоднократно подвергалась угрозам. К примеру, в 2000 году в подъезде редакции газеты "Бульвар" было обнаружено взрывное устройство, которое сапером удалось обезвредить за 3 минуты до взрыва. А в 2021 году был обстрелян его офис. Однако Гордон утверждает, что его этим не запугать.
Позиция о военной агрессии России
Дмитрий смело высказывается об агрессии России. Еще несколько лет назад, в эфире российской телепрограммы, он раскритиковал деятельность Владимира Путина, назвав его преступником, после чего стал персоной нон-грата для российских ТВ-каналов. А в марте 2022 года даже был включен Россией в список экстремистов и против него заочно возбудили уголовное дело. Также на политической основе у Гордона возник конфликт с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, который сопровождался нелестными высказываниями мужчин. Дмитрий даже посвятил российскому пропагандисту песню «Итальянский партизан», созданную по мотивам композиции «Комарово» Игоря Николаева, в которой прозвал Соловьева «вечерним мудозвоном». Однако из-за жалобы Николаева о нарушении авторских прав, Дмитрий перестал исполнять песню, хотя в ютубе её успели послушать более 1 млн пользователей.
При этом Гордон является комической личностью из-за своего самолюбования и своеобразного чувства юмора. Не смешные шутки и странные высказывания Дмитрия делают его героем многочисленных мемов, большую популярность среди которых набрал мем про Барака Обаму.
По итогам 2021 года Гордон стал самым успешным журналистом в Украине, а также возглавил рейтинг популярных блогеров — число его подписчиков на одном ютуб-канале превышает 2 млн, а на втором — 3 млн, за что ещё в 2020 году оба канала получили по «Золотой кнопке» Ютуба. На двух каналах блогер зарабатывает десятки тысяч долларов в месяц.
По его словам, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским принесло ему 13 тыс. долларов. Доходы от интервью со знаменитостями значительно превышают расходы на них — только однажды журналист платил своему гостю за беседу 10 тыс. долларов, двоим по 5 тыс., а в основном сумма составляет 1-2 тыс., а то и вовсе ничего не стоит Гордону.
Свое состояние оценивает в 10 млн. долларов
Себя Дмитрий называет богатым человеком и своё состояние оценивает в более чем 10 млн. долларов, которые он получил из разных сфер деятельности, в том числе от собственного бренда. В 2020 году Дмитрий запустил интернет-магазин «Gordon Shop» (Гордон Шоп), где можно приобрести различные вещи: футболки, носки, чашки и сумки с его изображением.
В том же году журналист выпустил фирменные сладости: зефир, халву и конфеты «Птичье молоко» под названием «Гордон в шоколаде». В будущем наш герой планирует выпускать ещё и собственный чай и мороженое "Гордон на палочке". Своими сладостями Дмитрий угощает не только друзей, но и врагов. Например, в прошлом году журналист отправил Соловьеву «Гордона в шоколаде», предложив ему пососать конфеты вместе с политологом Вакаровым.
19 квартир и огромный дом
Заработанные деньги знаменитость вкладывал в объекты недвижимости. Будучи депутатом горсовета, Дмитрий подал декларацию, согласно которой у него в собственности было 19 квартир и жилой дом общей площадью более 1500 кв. метров. Таким образом, Гордон являлся рекордсменом среди киевских депутатов.
В одном из недавних интервью, Дмитрий признался, что продал бóльшую часть квартир, так как посчитал, что заниматься риэлторством уже не так выгодно, как было ранее. Совсем недавно имя Дмитрия попало в очередные скандальные новости. Российская пропаганда утверждает, что журналист владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Квартира площадью 230 кв. метров с видом на Кремль, которая стоит порядка 13 млн. долларов, якобы зарегистрирована на тещу Гордона, однако реальным владельцем является Дмитрий. Сам же журналист категорически отрицает факт наличия недвижимости в России и называет эти новости провокацией российских СМИ.
Дмитрий Гордон вместе с супругой и младшими детьми живет в загородном доме, расположенном в 30 минутах езды от центра Киева. Редкие кадры особняка можно увидеть только в социальных сетях знаменитостей, ведь супруги скрывают дом от посторонних глаз. Вместе с семьей живет и старший сын журналиста — Ростислав, который помогает отцу с ютуб-каналами. Второй сын — Дмитрий живет в США и работает композитором в Голливуде, а вместе с ним в Лос-Анджелесе находится и его младший единокровный брат Лев.
Гордон ездит на роскошном Mercedes Maybach
Дочь Лиза проживет в Киеве, отдельно от родителей и работает на крупную американскую компанию. Известно, что Гордон ездит на роскошном Mercedes-Benz Maybach (Мерседес-Бенц Майбах), который стоит порядка 150 тыс. долларов. В молодости журналист владел машинами поскромнее: первым его автомобилем была «Волга», после которой он пересел на «Жигули», затем на «Таврию», а уже после — на иномарку.
В январе 2022 года было запущено политическое ток-шоу «Гордон», которое вели Дмитрий и его супруга Алеся, однако из-за вторжения российских войск на территорию Украины работа над программой была временно приостановлена. Сейчас же жизнь супругов, как и остальных украинцев, течет в ином русле, однако Дмитрий продолжает снимать видеоролики, в которых рассказывает о происходящем в стране, и выпускает новые интервью.