Илон Маск тайно отключил Starlink недалеко от Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот

"По мере приближения украинских подводных беспилотников с взрывчаткой к российскому флоту, они "потеряли связь и безвредно выбились на берег", пишет Айзексон.

Решение Маска, которое заставило украинских официальных лиц уговаривать его включить спутники обратно, было вызвано острым страхом того, что Россия ответит на украинскую атаку на Крым ядерным оружием, страх, усиленный беседами Маска с высшими российскими чиновниками, согласно Айзексону, чья новая книга должна выйти издательством Simon & Schuster 12 сентября.

Беспокойство Маска по поводу "Мини-Перл-Харбора", как он выразил это, не сбылось в Крыму. Но эпизод раскрывает уникальное положение, в котором оказался Маск в ходе войны на Украине. Не зависимо от его намерений, он стал посредником, которого не могли игнорировать американские официальные лица.

Новая книга от Айзексона, автора признанных биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, предоставляет свежие исследования Маска и то, как его страх вызвать широкую войну заставил его отвергнуть просьбы Украины о системах Starlink, которые они могли бы использовать для атаки на россиян.

После того как Россия нарушила коммуникационные системы Украины непосредственно перед своим полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, Маск согласился предоставить Украине оборудование Starlink, произведенного SpaceX, которое стало важным для военных операций Украины. Даже после разрушения сотовых сетей и интернет-связи, терминалы Starlink позволили Украине сражаться и оставаться на связи.

Но как только Украина начала использовать терминалы Starlink для атак против России, Маск стал сомневаться в этом решении.

"Как я здесь в этой войне?" - спрашивает Маск у Айзексона. - "Starlink не был задуман для участия в войнах. Это было создано, чтобы люди могли смотреть Netflix, учиться, заниматься мирными делами, а не для беспилотных ударов".

Вскоре Маск позвонил советнику по национальной безопасности президента Джо Байдена Джеку Салливану, председателю Объединенных штабов генералу Марку Милли и российскому посольству в США, чтобы рассмотреть беспокойства от Вашингтона, округа Колумбия, до Москвы, пишет Айзексон.

Тем временем Михайло Федоров, заместитель премьер-министра Украины, уговаривал Маска восстановить связь для подводных беспилотников, рассказывая Маску о их возможностях в текстовом сообщении, согласно Айзексону. "Я просто хочу, чтобы вы, человек, который меняет мир с помощью технологии, это знали", - сказал Маску Федоров.

Маск и SpaceX не ответили на запросы CNN для комментариев.

Маск, генеральный директор производителя электрических автомобилей Tesla и частной космической исследовательской компании SpaceX, ответил, что он впечатлен дизайном подводных беспилотников, но что он не включит обратно спутниковое покрытие для Крыма, потому что Украина "сейчас идет слишком далеко и приглашает стратегическое поражение", согласно Айзексону.

Неизведанная территория, в которой находились украинские и американские официальные лица - полагаясь на милосердие непредсказуемого миллиардера для связи на поле боя - также привела к столкновению о том, кто будет оплачивать терминалы Starlink прошлой осенью.

SpaceX потратила десятки миллионов собственных денег, отправляя спутниковое оборудование в Украину, согласно словам Маска. И компания сообщила Пентагону, что не будет продолжать оплачивать счет за спутниковое оборудование, как первоначально сообщила CNN в октябре прошлого года.

После сообщений CNN Маск изменил свое решение, опубликовав твит: "Черт с ним ... мы просто будем финансировать украинское правительство бесплатно."

Гвин Шотвелл, президент SpaceX, была яростной из-за изменения позиции Маска, согласно словам Айзексона.

"Пентагон имел готовый чек на 145 миллионов долларов, который мог мне вручить буквально", цитирует Айзексон Шотвелл. "Затем Илон поддался глупостям на Твиттере и ненавистникам в Пентагоне, которые утечку этой истории."

Но в конечном итоге SpaceX смогла договориться с правительствами США и Европы о оплате еще 100 000 новых спутниковых тарелок для Украины в начале 2023 года, согласно Айзексону.

Значение Starlink в войне не уменьшилось.

На прошлой неделе США и их союзники "Пять глаз" обвинили российских хакеров в нападении на коммуникации украинских командиров на поле боя. По словам украинцев, злонамеренный код россиян был разработан для перехвата данных, отправляемых на спутники Starlink.

Илон Маск в тайне приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи его компании Starlink возле побережья Крыма в прошлом году, чтобы помешать Украине скрытно атаковать российский военный флот, как указано в отрывке из новой биографии эксцентричного миллиардера Уолтера Айзексона, получившей название "Илон Маск".