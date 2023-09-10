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Главная » Новости » Культура » 2023 » Сентябрь » 10 » 21:33:38
 

Ведущий Дмитрий Шепелев предал Украину и приехал снимать шоу на руинах Мариуполя

Вчера, 21:33:38 330 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ведущий Дмитрий Шепелев предал Украину и приехал снимать шоу на руинах Мариуполя

Экс-ведущий проекта "Рассмеши комика" Дмитрий Шепелев отличился позорным поступком. Ведущий, родом из Беларуси, который строил карьеру в Украине и был задействован в телепроекте с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, приехал в разрушенный российскими оккупантами город Мариуполь.

Там он снимает новое российское развлекательное шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1". В рамках программы Шепелев будет рассказывать "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала / ©
Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала
Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала / ©
Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала

Отметим, что с началом полномасштабной войны Дмитрий Шепелев поддержал Украину и даже извинился: "Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", – писал тогда Шепелев.

Но, судя по решению ведущего вернуться в РФ и вести там программу на пропагандистском канале, кровавые российские рубли ему дороже совести и многолетней дружбы с Украиной.

Z-патриоты напомнили Шепелеву его слова поддержки Украине. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала решение пропагандистского канала вернуть Шепелева в эфир двуликим, ведь он критиковал "спецоперацию".

 
Тэги: телевидение, шоу бизнес, Дмитрий Шепелев, Мариуполь

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