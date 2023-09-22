Кто прав в скандале с Польшей и почему Украина проиграет: «Нужно быть мудрее поляков»

Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты: на заседании ООН президент Зеленский намекнул, что "страны, запретившие экспорт украинского зерна подыгрывают Путину", польский лидер Дуда сравнил наше государство с "утопленником, который тянет спасателя на дно". После этого в Польше уже вызвали украинского посла для объяснений, а Украина подала иск в ВТО и заговорила об эмбарго на польские продукты.

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К чему приведут такие скандалы и как их можно решить – ТСН спросил у политолога Владимира Фесенко. Политолог рассказал, как скандал повлияет на отношения Украины и Польши и каковы последствия для нашего государства.

Политолог считает, что нужно быть мудрее поляков

Украинский политолог считает, что в этом конфликте Украина права, однако, он точно не в интересах нашего государства. Также он отметил, что в Польше скоро будут выборы, и это могло определенным образом повлиять на ситуацию.

"Мы должны быть умнее поляков. В Польше выборы. Они сделали акцент на своих эгоистических интересах. Плюс предвыборная риторика. К большому сожалению. На всех уровнях украинской власти тоже сделан акцент на противостоянии с поляками. Например, правительство решило пойти в арбитраж по нормах ВТО, они пригрозили эмбраго на польские овощи и фрукты. В мирных условиях — это нормально. Сейчас — война", — объясняет Владимир Фесенко.

Украинский политолог отмечает, что нашему государству нужно немедленно прекратить конфликт.

"Мы не можем себе позволить подобные конфликты, даже если мы морально и политически правы. Нам не нужно повторять конфликтную риторику поляков. Единственный, кто этому радуется – Москва. А потому я думаю, что эмоции лишние. Польша и Украина выразили свои позиции. Мы продемонстрировали, что мы не соглашаемся с тем, как ведут себя наши партнеры. Хорошо. На этом нужно прекратить. Немедленно. Не нужно раскручивать этот конфликт и убрать эмоции", — сказал он.

Украине не стоит повторять ошибки Польши

Владимир Фесенко / Фото: УНИАН

Владимир Фесенко отмечает, что во время подобного экономического противостояния начнется цепная реакция.

"Надо действовать асимметрично, не повторять ошибок поляков, не нагнетать эмоций. Президент сформулировал позицию – достаточно. Правительству нужно действовать более гибко. Мы не можем сейчас усиливать эту рознь. Да – мы правы, но если начнем вводить ограничительные меры – начнется цепная реакция, а она уже началась. И к сожалению, мы здесь проигрываем гораздо больше", — подчеркнул он.

Как это повлияет на отношения Польши и Украины: заблокируют ли поляки поставки оружия и вопросы беженцев

Владимир Фесенко напомнил, что именно с территории Польши поступает в Украину западное вооружение. Также эта страна разрешает своей территорией импортировать украинское зерно. Кроме того, Польша принимает украинских беженцев.

"Во-первых, это ухудшит наши позиции сейчас. Через Польшу идет основной поток оружия. Это не прекратится, конечно, потому что если проигрываем мы – война придет в Польшу, я думаю это они понимают. Поэтому они не заблокируют поставки оружия в Украину. Но двусторонние отношения существенно ухудшатся. Это не на пользу государству и украинцам, которые находятся в Польше. Если поляки прекратят поддержку украинцев - они поедут в Германию и от этого Польша тоже проиграет, в частности экономика. Ухудшение отношений может уменьшить уровень поддержки со стороны Польши. Второе - нам Польша важна, как территория для транзита нашего зерна. Они не хотят покупать - пусть не блокируют транзит", - сказал Фесенко в комментарии ТСН.ua.

Может ли заблокировать Польша вступление Украины в ЕС — мнение политолога

Владимир Фесенко отмечает, что Польша через зерно, несмотря на угрозы, не будет блокировать вступление Украины в ЕС. Однако вопрос аграрного сектора может стать ключевым во время переговоров по евроинтеграции нашего государства.

"Стратегически, что надо понять – по аграрным вопросам, это будет одна из самых сложных проблем во время переговоров с ЕС. Если мы сейчас делаем акцент не на поиске компромиссов, а на конфликте – это уменьшит наши шансы на вступление в Европейский союз. Когда говорят, что поляки могут заблокировать, то здесь не такая простая ситуация. Политически полякам выгодно членство Украины в ЕС, но экономически они будут выдвигать нам претензии. И по аграрным вопросам нам придется искать компромиссы", — сказал Фесенко.

Политолог отмечает, что при вступлении в ЕС все же придется договариваться с другими государствами Центральной Европы.

"Потому что у нас в ЕС есть конкуренты. Если мы хотим положительного результата по переговорам вступления в ЕС – мы должны быть гибкими и искать компромиссы, не вступать в конфликты, не отвечать на оскорбления. Потому что это ухудшит наши позиции по переговорам о членстве в ЕС. Некоторые страны могут это действительно заблокировать", — объяснил Владимир Фесенко.

Как Россия может этим воспользоваться

Политолог отмечает, что в Кремле только мечтать могли о таком конфликте, ведь таким образом можно усилить антиукраинские настроения в Польше и антипольские настроения в Украине.

"В Москве этому радуются, Нарышкин об этом мечтал. Но зачем помогать нашему врагу. Прямых последствий не будет, но будут информационные, пропагандистские. Вот это в пользу России и точно в ущерб Украине и Польше. Еще раз подчеркиваю — надо быть умнее, чем поляки. Надо делать поправку на их выборы, конфликт интересов в аграрной сфере. Конфликт объективен", — сказал он.

Как разрешить конфликт с Польшей

Политолог считает, что подобные конфликты нужно разрешать без публичной плоскости.

"Этот конфликт нужно решить без публичной потасовки. Проблема в Польше, а не Украине. Потому что украинское зерно просто так в Польшу не попадет: если было ограничение, то как оно попадало. Я вам скажу – коррупция, которая в Польше тоже есть. Поэтому им самим нужно разобраться, а нам – вместо публичного выяснения отношений на весь мир – собраться в закрытом режиме и сказать – дело не в Украине, вы не хотите покупать, то сделаем паузу. Если украинское зерно как-то туда попадает – пусть польские власти разбираются. Вот таким образом нужно действовать", – сказал он.

Что известно о скандале между Украиной и Польшей

15 сентября ЕС разрешил отменить запрет на импорт агропродукции после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны. Польша, Словакия и Венгрия в тот же день ввели односторонние эмбарго на зерно из Украины.

После этого в ответ на эмбарго украинского зерна Украина заговорила о запрете польских овощей и фруктов. Также Кабмин из-за действий соседних государств обратился с иском к ВТО.

На заседание ООН произошел еще один конфликт – Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с утопленником, который тянет ко дну спасателя.

В Польше заговорили об уменьшении поддержки Украины и вызвали украинского посла.