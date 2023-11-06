Караоке на войне и российские песни: Ляшко впервые отреагировал на скандал после своих гуляний в баре. ВИДЕО

Караоке на войне, российские песни и 100 тысяч за оборону Киева – экс-нардеп Олег Ляшко впервые отреагировал на скандал после своих гуляний в баре. Но кое-что не договорил, поэтому расскажем мы. С кем "зажигал" бывший парламентарий, где служит сейчас и говорит его командир, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.

Видео, как экс-нардеп Олег Ляшко вместе со своим телохранителем во время полномасштабной войны тусит в одном из баров под российские песни, наверняка видела уже вся страна.

Ляшко нашел время отдохнуть в баре, но времени отреагировать на скандал у него, похоже, не было. Хотя еще две недели назад жена его охранника, экс-военная Евгения Эмеральд заявила о домашнем насилии со стороны Евгения Стипанюка и надеялась, что если влияния на мужа не имеет она, то тот послушает шефа.

Но тщетно. Две недели ни слуху, ни духу. Однако произошло "невероятное" – экс-нардеп отреагировал на скандал, но очень скупо.

Когда экс-нардеп стал солдатом

Ляшко убеждает и дальше, что он работает на фронте и у него нет времени на скандалы. Напомним, что солдатом экс-нардеп Ляшко стал 3 октября 2022 года.

Что говорит общественность

Люди разделились на два лагеря. Одни желали крепкого здоровья и благодарили бывшего парламентария за защиту, другие в службу Ляшко не верили. Теперь сомнений у людей стало больше. Видео изрядно ударило по репутации экс-нардепа.

Можно было бы сказать, что такими развлечениями были еще до войны, но внимательные интернет-пользователи, в том числе военные, подтвердили – видео сделано уже во время полномасштабной войны. Да это и доказывает даже наряд участников видео, ведь никто не постеснялся пить в военной форме и в придачу с улыбкой снимать себя красивых под российскую песню.

Что известно о третьем фигуранте

Третье лицо в компании Ляшко и его телохранителя – Руслан Мазовецкий.

Руслан Мазовецкий – полковник и бывший начальник Чугуевского районного территориального центра комплектования и соцподдержки. Которого, как и других коллег, по классике, поймали на подделке документов. Пользуясь должностью, он якобы помогал уклонистам избежать мобилизации за отдельную приличную плату за услуги.

Суд дал ему выбор: сидеть до ноября или внести залог. Мазовецкий уже через полчаса после решения суда мгновенно внес 2 млн 147 200 гривен, а выдвинутое ему подозрение назвал "необоснованным".

Скандальный Стипанюк

Охранник Ляшка Евгений Стипанюк, пошедший на войну вслед за шефом, был бы хорошим примером, если бы не оказался подозреваемым в домашнем насилии с новым титулом "абъюзера номер 1 в Украине". Так Стипанюка прозвала его пока жена. О том, что официально мужчина "воюет" говорила и Эмеральд, но заявила, что это было только на бумажках.

Ляшко и Стипанюк воюют, или нет

После заявления Ляшко, нашлись ребята, вступившие за экс-нардепа. Евгения Эмеральд в своем телеграмм-канале опубликовала сообщение от командира 63-й отдельной механизированной бригады, полковника Петра Скибы, уверяющего, что и Ляшко, и Стипанюк – воины этой бригады.

О том, что он сражается, журналистов пытался заверить и сам Стипанюк.

И может было бы так и так, но жена Стипанюка заявила, что муж почти весь год держал "столичный фронт", а получал самую высокую зарплату ВСУ м 100 тысяч гривен, так если бы 24/7 был "на нуле".





Что говорят в Минобороны

Такое заявление повлекло за собой внутренний аудит в Министерстве обороны Украины. После чего там признали прокол с выплатами и заявили, что действительно есть случаи, когда платили "не тем, кому нужно было", и таким образом "мимо кассы" прошло 123 миллиона гривен.

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", — говорилось в сообщении.

Получал ли такие деньги Ляшко – точно неизвестно. А какие из них воины должны наверняка сказать побратимы, если такие все же найдутся.