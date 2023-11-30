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Путин про геев: «Я работаю с такими людьми, я их награждаю медалями и орденами». ВИДЕО

Сегодня, 18:03:54 195 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Путин про геев: «Я работаю с такими людьми, я их награждаю медалями и орденами». ВИДЕО

Президент России Путин сказал, что у него "абсолютно нормальные" отношения с подчиненными-гомосексуалистами, признал их заслуги перед страной и назвал проблему преследования гей-активистов в России раздутой, пообещав не карать за радужный флаг ЛГБТ-сообщества законом о запрете гей-пропаганды, пишет Reuters.

Напомним, что сегодня 30 ноября 2023 Верховный суд РФ объявил «международное движение ЛГБТ» экстремистским и полностью запретил его деятельность. Решение вступило в силу сразу после момента оглашения. 

Примечательно, что некоторое время назад Путин назвал представителей сексуальных меньшинств частью общества, которая «имеет право показать себя». 

"Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом, - сказал Путин. - Ну и что? Не надо делать из мухи слона, ничего страшного здесь у нас в стране и ужасного не происходит".

"Я вас уверяю, что я работаю с такими людьми, я их иногда награждаю государственными медалями и орденами за их достижения в тех или других сферах. У нас абсолютно нормальные отношения, и я не вижу здесь ничего особенного", - сказал Путин в интервью российскому Первому каналу и американскому агентству AP, стенограмму которого опубликовала в среду пресс-служба президента.


Путин уверял, что за радужную символику карать не будет. На вопрос американского журналиста, "будет ли преступлением ношение знаков, символизирующих нетрадиционные сексуальные отношения: это - радуга, радужные знаки", Путин ответил: "Не будет".

Он вернул американцам упреки в преследовании геев и заверил, что в России их никто не обижает.

"Люди нетрадиционной ориентации никак не ущемляются ни в профессиональном смысле, ни в уровне заработной платы, ни, наконец, даже, если они достигают каких-то высот в творчестве, в работе, они не ущемляются даже с точки зрения признания их результатов со стороны государства, я имею в виду награждение их орденами, медалями. Они абсолютно полноценные и равные в правах граждане Российской Федерации", - сказал Путин.

Видео: Как геи напугали Путина

Тэги: лгбт, ГомоСексуализм, Путин

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