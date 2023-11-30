Путин про геев: «Я работаю с такими людьми, я их награждаю медалями и орденами». ВИДЕО

"Я вас уверяю, что я работаю с такими людьми, я их иногда награждаю государственными медалями и орденами за их достижения в тех или других сферах. У нас абсолютно нормальные отношения, и я не вижу здесь ничего особенного", - сказал Путин в интервью российскому Первому каналу и американскому агентству AP, стенограмму которого опубликовала в среду пресс-служба президента.