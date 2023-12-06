В Киеве сегодня открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Декабрь » 6 » 17:32:09
Открытие экспозиции состоялось в День Вооруженных сил Украины.
Памятник создал скульптор Олег Цьось, который потратил на работу почти два месяца, изучая лицо с фотографий по паспорту и видео, пишет Суспільне.
На открытии присутствовали мать и жена Александра Мациевского.
Авторы памятника рассказали, что работали над проектом более двух месяцев. Чтобы создать достоверную скульптуру, они использовали пластилин, глину, силикон и компьютерные технологии.
Художник-скульптор Цось отметил, что им важно было передать взгляд погибшего героя.
Прямая речь гендиректора НИАМ "Киевская крепость" Оксаны Новиковой-Вигран:
"Мы очень спешили, чтобы именно на эту дату открыть. Очень гордимся тем, что именно у нас открыли Символ несокрушимости. Это очень важно! Музей посещает очень много людей, среди которых военные, студенты, дети, пожилые люди. Очень важно, чтобы мы помнили, какой ценой дается нам эта победа".
В ноябре памятник Мациевскому установили в родном городе Героя Украины — Нежине Черниговской области.
Александра Мациевского, который попал в плен, расстреляли российские оккупанты после слов Слава Украине в декабре 2022 года. Видео расстрела распространили в Сети 6 марта 2023-го.
42-летний Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области. Он был гражданином Молдовы, но проживал в Нежине.
13 марта президент Владимир Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины.