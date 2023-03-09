Александр Мациевский. Герой, расстрелянный русскими, опознан

В 119 отдельной бригаде территориальной обороны Черниговской области подтвердили, что человеком, которого расстреляли на видео после его возгласа «Слава Украине», был Александр Мациевский — боец 163-го батальона.

30 декабря 2022 года Мациевский и еще четверо бойцов попали в сражение в окрестностях Соледара, после чего связь с ними была потеряна. Прорваться к месту их окружения подкрепление не смогло из-за непрерывного обстрела. Обстоятельства того, как Мациевский попал в плен, неизвестны.

На видео его опознали мать, сын Михаил и военнослужащие его подразделения. До российского вторжения Мациевский работал электромонтером в Киеве. После начала войны пошел добровольцем в территориальную оборону Нежина. Матери о том, что оказался в Донецкой области, он не рассказывал. Он позвонил ей только 29 декабря — это был их последний разговор, рассказала мать бойца изданию «Суспильне».

Тело Мациевского передали семье в рамках обмена погибшими между Россией и Украиной. Родственники опознали его в Киевском морге.

6 марта в интернете появилось видео с расстрелом бойца в военной форме без опознавательных знаков. Он стоит на краю вырытой в земле ямы, курит и произносит: «Слава Украине». После этого раздаются выстрелы, боец падает.

На следующий день в ВСУ сообщили, что установили личность погибшего, и это военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура . Однако вслед за этим украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что убитый — боец 163-го батальона территориальной обороны города Нежина Александр Мациевский.

Обстоятельства жизни и героической гибели Воина

Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года в городе Кишинев, Молдова, в 2008 году переехал с семьей в Украину, в город Нежин, где проживает его мама. Александр раньше не имел опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения 24 февраля пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

Он был человек с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было всегда положиться и товарищам и командиру. Надежный и требовательный ко всем, но прежде всего к себе.

В ноябре его подразделение было переброшено в район города Бахмут, где он выполнял задания около месяца. Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром, и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был поднят по тревоге.

30 декабря с самого утра рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский занимал должность снайпера, заняла позиции в районе города Соледар Донецкой области. Они должны были выйти в неконтролируемую зону, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было наших войск. Враг был близко, но информации, где находился противник у подразделения не было, нужно было действовать быстро, чтобы спасти наши войска в Соледаре.



Поскольку наших сил было мало, а фронт надо было контролировать широкий, взвод Мациевского получил ряд отдельных позиций в кустарнике, которые не позволяли визуальное наблюдение одна за другой. На крайнем фланге на позицию было размещено 5 бойцов, включая Александра Мациевского.

У наших бойцов не было времени на изучение обстановки, организацию обороны, разведку, поскольку почти сразу же они были атакованы противником, который уже выдвинулся на рубеж развертывания нашего подразделения. Фактически завязалось встречное сражение, которое длилось по всей позиции 12 часов. Нежинская терроборона удержала лесопосадку, удержала все позиции, кроме одной. Во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была утрачена. Попытки его взвода добраться до этих позиций встретили огонь врага, было понятно, что позиция захвачена.

Что случилось во время боя неизвестно. Александр выходил в бой в полном боевом снаряжении. Он был по должности снайпером роты огневой поддержки, но в силу определенных обстоятельств в этот бой он ушел с обычным автоматом.

Очевидно, видео снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было.

Собратья уверены, что Мациевский сделал все должное, он не сдавался, а был захвачен внезапно, не имея возможности вести бой. Это могло произойти из-за сложной обстановки встречного боя, поскольку враг уже фактически достиг наших позиций, их могли обойти с тыла или с фланга».

В феврале тело Александра Мациевского и двух его собратьев было возвращено домой, но на тот момент никакой информации об обстоятельствах его гибели не было. Результаты судебно-медицинской экспертизы соответствуют ранениям, которые видны на видео. Тела еще двух пропавших бойцов не возвращены, собратья ждут информации об их судьбе.



14 февраля Александр Мациевский был похоронен на кладбище в Нежине.

Таким образом, возможна точная идентификация погибшего и видео расстрела.

Собратьям известно, что у героя есть сын 19-ти лет.

Мама героя – Прасковья Михайловна Демчук, проживает в городе Нежин. Сегодня ее навестили товарищи Александра, сообщили об имеющейся информации о судьбе ее сына.

Поведение героя, захваченного в плен во время боя, выполнявшего задания в очень сложной обстановке, далеко превышает обычные требования к выполнению воинской обязанности. Россияне, выложившие видео, пытались унизить его память.

Но на самом деле весь мир увидел ужасное преступление русских военных против невооруженного бойца. Российская армия сдает без боя захваченные города, русские войска бегут с поля боя, если попадают в окружение, русские военные легко сдаются в плен, потому что для них эта война – это лишь большой заработок, карьера, освобождение от осуждения.

Украина ведет войну за независимость, украинцы идут в бой ради украинской нации, свободного будущего, украинцы отдают жизнь за свою землю, ради памяти погибших героев, ради достоинства и чести.

У нас много символов этой Великой войны. Но эти несколько секунд, когда Герой смотрит в лицо смерти и развернутым на него стволам россиян с осознанием своей правоты, и по требованию снять шеврон ВСУ отвечает невероятно достойно и смело: «Слава Украине!» – это именно та сила, которая разгромила «вторую армию мира», это тот урок, который нужно преподавать в школах и на курсе молодого бойца, это честь, из которой состоит воля и будущее Украины.

Мы победим, потому что у России нет ни одного такого бойца, и потому что Украину защищают многие десятки тысяч таких героев. Мы сделаем все, чтобы все обстоятельства этой истории были установлены и подвиг Героя был справедливо отмечен и увековечен.

Теперь будем ждать официальную информацию, все материалы у следствия уже есть.

В теробороне Черниговской области подтвердили, что расстрелянным на видео бойцом был Александр Мациевский. В ВСУ ранее называли другое имя