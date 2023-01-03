Валерий Меладзе ответил на лозунг «Слава Украине» на корпоративе в Дубае. Теперь его хотят лишить гражданства и объявить «иноагентом»

В соцсетях появилось видео с выступления Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Дубае, снятое одним из зрителей. В нем автор ролика, обращаясь к певцу, произносит «Слава Украине!» В ответ Меладзе, убрав микрофон ото рта, предположительно, говорит «Героям слава» и подмигивает. После этого зритель одобрительно кричит: «О, красавчик! Обожаю тебя!» Артист же просит его успокоиться, замечая, что «мы вне политики сегодня здесь».
Валерий Меладзе ранее уже осуждал войну в Украине. После этого концерты музыканта в России отменили.
Судя по всему, на том же концерте в Дубае выступал певец Олег Газманов, открыто поддерживающий политику Кремля и российское вторжение в Украину. На другом видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как один из зрителей пытается во время песни крикнуть артисту в микрофон «Нет войне!». Затем от Газманова требуют сказать, что он против войны, но в ответ исполнитель лишь просит дать ему отдохнуть.
Российские чиновники немедленно отреагировали, но лишь на один из этих роликов. Вот что политики и представители общественных организаций требуют предпринять в качестве ответной меры на слова Меладзе.
Скотство! Уродство! Предательство! Меладзе за поддержку бандеровцев, надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо.
На одной из вечеринок за рубежом певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. Потом, правда, добавил, что он «вне политики». Но проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки — разве это «вне политики»?
Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо.
Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержание нацистского режима на братской Украине, а для кого-то это будет призыв именно к активным действиям.
Я за то, чтобы его признать «иноагентом». Но вообще лучше бы он уехал подальше, и вообще запретить ему въезд в Россию.
Мне любопытно, почему Министерство культуры с одной стороны, а с другой стороны — та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. <…> Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения.
Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести.
Как утверждает Mash, организация «Армия защитников Отечества» уже написала заявление на Меладзе в СК и Генпрокуратуру. Активисты просят дать законную оценку действиям певца, а также не пускать его в Россию и проверить, законно ли артист получил гражданство РФ (певец родился в Батуми, но в период распада СССР проживал в Украине).
Днем 3 января Меладзе так отреагировал в соцсетях на заявления политиков:
Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.