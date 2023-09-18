Предательница Ани Лорак опозорилась оголив живот детям на российском шоу: «Позорище»

Скандальная певица Ани Лорак в очередной раз оскандалилась своим появлением на пропагандистском канале в России.

Предательница стала членом жюри на одном из талант-шоу, где выступают дети-сироты. Лорак без колебаний заняла место вместе с пропутинскими артистами Алексеем Воробьевым, Люсей Чеботиной и Игорем Крутым, поддерживающими войну в Украине.

Однако появлению "голубки мира" на проекте не рады. После выхода очередного эпизода шоу в комментариях молчания снова затравили. В частности, Лорак опозорилась своим слишком откровенным для детского проекта нарядом — певица нарядилась в длинную юбку с блестящей цепочкой вместо кулича и надела короткий топ, а на голову Лорак нацепила блестящую повязку.

Негативные комментарии в сторону изменницы написали не только украинцы, но и россияне. Последние в свою очередь возмущены тем, что Лорак недостаточно поддержала РФ и еще "помогает ВСУ".

Это не место в жюри! Пусть убирается!

Голый живот, наряд ужас! Позорище!

Это лицо с обнаженным животом все портит!

Вопрос по этой, в нарядной наложнице из гарема?! Она – враг!

Бойцы в "сво" не довольны, что это в жюри! Уберите ее немедленно!

Видео: Ани Лорак оголила живот детям. Певицу высмеяли в комментариях





Еще большую истерику у россиян вызвало то, что на днях Ани Лорак "атаковала" временно оккупированную Евпаторию беспилотником. На крыле упавшего в Крыму дрона была надпись: "Ани Лорак, спасибо за борт!". Украинцы подлили масла в огонь и еще и начали "благодарить" предательницу в соцсетях, что выбесило оккупантов.

Сама Ани Лорак пыталась оправдаться и заявила, что не помогает ВСУ, а отправляет средства только детям-сиротам и переселенцам из Украины. Но, похоже, словам продажной певицы уже никто нигде не верит.



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