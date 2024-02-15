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ЖЖ » Новини » Кримінал » 2024 » Февраль » 15 » 12:44:13

Зрадниці Таїсії Повалій СБУ оголосила підозру за трьома статтями

15.02.2024, 12:51:13 862 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Зрадниці Таїсії Повалій СБУ оголосила підозру за трьома статтями

Співачці-зрадниці Таїсії Повалій СБУ оголосила підозру за трьома статтями - колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.

Відповідна інформація з’явилася на сайті СБУ.

У повідомленні пресслужби йдеться, що Z-патріотка напередодні повномасштабної війни виїхала до країни-агресора і отримала російське громадянство. Неодноразово публічно Повалій вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України.Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Таїсія Повалій у Кремлі / © instagram.com/tpovaliy_best
Таїсія Повалій у Кремлі / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Окрім того, у вересні 2023 року Повалій поїхала на гастролі до окупованого росіянами Луганська. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-окупанта.

СБУ заочно повідомила Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).


Оскільки Повалій перебуває в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення зрадниці до відповідальності за вчинені злочини.

Тэги: предатели, зрадники, СБУ, Таисия Повалий, шоу бизнес

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