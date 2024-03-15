Співачка-зрадниця Ані Лорак остаточно втратила крихти бодай якогось здорового глузду.

Як передає низка РосЗМП (засоби масової пропаганди - прим.ред.) “голуб миру” вирішила офіційно стати росіянкою і подала відповідні документи на отримання російського громадянства.

Всі необхідні папери скандальна виконавиця подала у лютому 2024 року. Лорак протягом двох років повномасштабної війни жодним чином не висловлювала свою позицію. Вона ані засуджувала дії країни-терористки, ані публічно і не ставала на бік Росії. Весь цей час вона порівнювала себе з “голубом миру” і казала, що для неї “ця ситуація непроста”. Втім, схоже, зрадниця все ж визначилася зі своєю позицією.



Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak



Ані Лорак вже протягом 10 років живе і працює в Росії. Запроданка після початку повномасштабної війни залишилася в країні-агресорці, розважала окупантів і жодним чином не підтримала рідну Україну.

Не раз горе-співачка вирізнялася і цинічними вчинками. Так, у день обстрілу росіянами Києва у грудні 2023 року Лорак порозважалася з росіянами на світському заході. Зокрема, одіозна виконавиця засвітилася на дні народження російської пропагандистки Альони Жигалової, яка публічно підтримує вторгнення Росії до України.