Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Украины

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Им грозит блокировка активов на территории Украины и ограничение торговых операций.

Также в списке российские артисты:

Александр Серов,

Юрий Башмет,

Вадим Казаченко,

Сергей Рогожин,

Михаил Пореченков,

Игорь Харламов (Гарик Харламов),

Лев Лещенко,

Ольга Бузова,

Николай Басков и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении супруги президента Беларуси Александра Лукашенко Галины.

Согласно Указу президента, против Галины Лукашенко введены санкции сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.

Также под санкции подпали 2507 граждан Беларуси и 1374 белорусских компаний.

Среди физических лиц:

Министр обороны Виктор Хренин, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, генпрокурор Андрей Швед, руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора, министр внутренних дел Иван Кубраков, глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.

Среди юридических лиц:

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника", ООО "Оборонные инициативы", Научно-производственное ООО "ОКБ ТСП" и 558-й авиационный ремонтный завод.