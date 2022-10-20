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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Октябрь » 20 » 21:40:53

Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Украины

Вчера, 21:40:51 205 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Украины

Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко, которые живут в России, попали под санкции, которые сегодня ввел в действие Зеленнский. 
 
Им грозит блокировка активов на территории Украины и ограничение торговых операций.
 
Также в списке российские артисты:
  • Александр Серов,
  • Юрий Башмет,
  • Вадим Казаченко, 
  • Сергей Рогожин,
  • Михаил Пореченков,
  • Игорь Харламов (Гарик Харламов),
  • Лев Лещенко, 
  • Ольга Бузова,
  • Николай Басков и т.д.

Раннее мы рассказывали, кто из украинских и российских популярных артистов и блогеров поддерживает войну в Украине? 

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении супруги президента Беларуси Александра Лукашенко Галины.
 
Согласно Указу президента, против Галины Лукашенко введены санкции сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.
 
Также под санкции подпали 2507 граждан Беларуси и 1374 белорусских компаний.

Среди физических лиц:

Министр обороны Виктор Хренин, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, генпрокурор Андрей Швед, руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора, министр внутренних дел Иван Кубраков, глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.

Среди юридических лиц:

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника", ООО "Оборонные инициативы", Научно-производственное ООО "ОКБ ТСП" и 558-й авиационный ремонтный завод.
Тэги: Повалий, санкции, украина, Ани Лорак
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