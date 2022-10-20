Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Украины

Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко, которые живут в России, попали под санкции, которые сегодня ввел в действие Зеленнский.
Им грозит блокировка активов на территории Украины и ограничение торговых операций.
Также в списке российские артисты:
- Александр Серов,
- Юрий Башмет,
- Вадим Казаченко,
- Сергей Рогожин,
- Михаил Пореченков,
- Игорь Харламов (Гарик Харламов),
- Лев Лещенко,
- Ольга Бузова,
- Николай Басков и т.д.
Раннее мы рассказывали, кто из украинских и российских популярных артистов и блогеров поддерживает войну в Украине?
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении супруги президента Беларуси Александра Лукашенко Галины.
Согласно Указу президента, против Галины Лукашенко введены санкции сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.
Также под санкции подпали 2507 граждан Беларуси и 1374 белорусских компаний.
Среди физических лиц:
Министр обороны Виктор Хренин, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, генпрокурор Андрей Швед, руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора, министр внутренних дел Иван Кубраков, глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.
Среди юридических лиц:
Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника", ООО "Оборонные инициативы", Научно-производственное ООО "ОКБ ТСП" и 558-й авиационный ремонтный завод.