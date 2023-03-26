Живой Журнал

Сегодня: Воскресенье, 26 Марта 2023    18:15:06
|
Главная » Новости » Культура » 2023 » Март » 26 » 12:04:13

«Я уже не вернусь»: предательница Повалий разрыдалась на одной сцене с Басковым

Сегодня, 12:12:13 324 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Я уже не вернусь»: предательница Повалий разрыдалась на одной сцене с Басковым

Предательница Таисия Повалий, которая продолжает жить в РФ и не выступила против полномасштабной войны, развязанной страной-агрессором в Украине, появилась на одной сцене с путинистом Николаем Басковым. Певица отправилась на российское телешоу и разрыдалась прямо на камеру.

Роспропаганда пытается сделать Повалий "жертвой", которая якобы страдает из-за того, что ее осудили в Украине. В этот раз певица ностальгировала по прошлому, Басков спел для нее песню "Я уже не вернусь", которую она когда-то исполняла вместе с ним.
 

 


Повалий заметно располнела и стала хуже выглядеть. Под софитами она с трудом могла скрывать проблемы с кожей и возрастные изменения. Однако певица все равно пыталась казаться "цветущей" и выбрала для выхода на публику яркий макияж и черный балахон с массой аксессуаров.

Когда Басков принялся петь, Повалий начала плакать. А под фразу "Я уже не вернусь" она брызнула слезами и камера будто случайно взяла ее крупным планом.

"Коль, ну я плакала. Это так трогательно! Слезы меня давили, я долго держалась, а потом не выдержала", - заявила предательница.

 

Предательница Повалий появилась на одной сцене с Басковым / скриншот


Конечно же, Таиса Повалий ни слова не сказала о полномасштабной войне. Однако росСМИ уже нахваливают певицу, которая якобы страдает и даже скучает по Украине. Пропагандистские издания стараются изменить отношение россиян к подобным звездам, которые предали свою родину и продались за кровавые рубли кремлевской власти.

ВИДЕО

Тэги: предательство, Повалий, война в Украине, басков, шоу бизнес
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: