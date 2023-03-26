«Я уже не вернусь»: предательница Повалий разрыдалась на одной сцене с Басковым

Предательница Таисия Повалий, которая продолжает жить в РФ и не выступила против полномасштабной войны, развязанной страной-агрессором в Украине, появилась на одной сцене с путинистом Николаем Басковым. Певица отправилась на российское телешоу и разрыдалась прямо на камеру.

Роспропаганда пытается сделать Повалий "жертвой", которая якобы страдает из-за того, что ее осудили в Украине. В этот раз певица ностальгировала по прошлому, Басков спел для нее песню "Я уже не вернусь", которую она когда-то исполняла вместе с ним.





Повалий заметно располнела и стала хуже выглядеть. Под софитами она с трудом могла скрывать проблемы с кожей и возрастные изменения. Однако певица все равно пыталась казаться "цветущей" и выбрала для выхода на публику яркий макияж и черный балахон с массой аксессуаров.



Когда Басков принялся петь, Повалий начала плакать. А под фразу "Я уже не вернусь" она брызнула слезами и камера будто случайно взяла ее крупным планом.

"Коль, ну я плакала. Это так трогательно! Слезы меня давили, я долго держалась, а потом не выдержала", - заявила предательница.



Конечно же, Таиса Повалий ни слова не сказала о полномасштабной войне. Однако росСМИ уже нахваливают певицу, которая якобы страдает и даже скучает по Украине. Пропагандистские издания стараются изменить отношение россиян к подобным звездам, которые предали свою родину и продались за кровавые рубли кремлевской власти.

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