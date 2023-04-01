Историю украинского военнопленного Александра Мациевского, расстрелянного за слова «Слава Украине»

«Он показал, что дух Украины несокрушим», — сказала The Wall Street Journal Прасковья Демчук, мать 42-летнего Александра Мациевского, получившая орден «Золотая Звезда» от его имени. Вместе с орденом Мациевскому посмертно присвоили звание Героя Украины. Демчук считает, что решимость ее сына и его позиция укрепили дух жителей Украины в момент, когда натиск России становится все сильнее.

Родился и вырос Молдове

Александр Мациевский родился и вырос в Молдове, куда его мать в советское время отправили работать на обувную фабрику по распределению. В юности он был спортсменом. Выучившись на электрика, Мациевский переехал работать в Россию и женился там на женщине из родного города его матери — украинского Нежина, в 150 километрах от Киева. В России пара прожила восемь лет, а в 2008 году вернулась в Нежин с маленьким сыном. Однако позже Александр развелся с женой и переехал к матери: она к тому моменту уже тоже жила в Нежине. Там они встретили начало войны.

Мациевский вступил в тероборону несмотря на то, что мать пыталась его отговорить. «Он был настроен решительно», — рассказывает Прасковья Демчук.

В составе сил теробороны он должен был контролировать блокпосты и обеспечивать безопасности деревень. Однако по мере того как шла война, в армии рос спрос на бойцов, которые могли бы удерживать позиции на востоке страны. Мациевский решил отправиться на передовую и в начале декабря прибыл в Бахмут.



В марте она случайно увидела 12-секундное видео с убийством украинского военного, которое появилось в телеграм-канале, связанном с ЧВК Вагнера, и вскоре разошлось по интернету. На видео ее сын стоял по колено в яме, затягивался сигаретой и говорил: «Слава Украине». Затем неизвестные открыли по нему огонь. Основатель ЧВК Евгений Пригожин поставил под сомнение подлинность видео и заявил, что прямых доказательств участия его бойцов в расстреле военного нет. Владимир Зеленский в своем обращении к нации пообещал найти убийц человека, запечатленного на видео.

Сослуживцы Мациевского узнали его

Сослуживцы Мациевского сразу узнали его и сообщили об этом своему командиру. Украинским спецслужбам потребовалась почти неделя, чтобы установить его личность. Через несколько часов после того, как они это сделали, Зеленский присвоил погибшему рядовому Мациевскому звание Героя Украины. В Нежине в честь погибшего планируют переименовать улицу и поставить ему памятник.

Судьба двух солдат, пропавших без вести вместе с Мациевским, остается неизвестной. Еще два его сослуживца, чьи останки были обнаружены рядом с телом Мациевского, похоронены рядом с ним в Нежине вместе с остальными более чем 80 украинцами, которые были убиты в бою во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

«У каждого бойца в украинской армии такой дух, — говорит Прасковья Демчук. — Возможно, многие из них говорили такие же слова [перед смертью], но они не были записаны».



Источник: The Wall Street Journal

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором, как утверждается, зафиксировано убийство украинского военнопленного российскими бойцами. Герой ролика произносит: «Слава Украине» — после этого слышен звук автоматной очереди, и он падает. Голос за кадром говорит: «Сдохни, сука». Где, когда и кем была сделана запись, неизвестно.Спустя три дня ВСУ подтвердили личность военнослужащего, чей расстрел попал на видео: им был боец Черниговской теробороны Александр Мациевский. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи поселка Красная Гора в Донецкой области. По данным ВСУ, он был расстрелян 30 декабря; его тело вернули домой в феврале 2023 года. Издание The Wall Street Journal рассказало историю Мациевского. «Медуза» публикует пересказ этой статьи.