«Летчик Евгений Бестужев-Рюмин убит в Воронеже» - Fighterbоmber опровергает свою же новость

В общем есть у меня друг. Очень давний друг. 18 лет знакомы. И вот пишет мне он что у его любимой женщины расстреляли брата. Что за беспредел. Разберись. Я, естественно, начинаю разбираться, никто ничего не знает, но что-то слышал.

Там что-то в новостях было, тут смежники что-то знают, но явно не договаривают. Ну и родственники Беса в подробностях выдают новые и новые подробности преступления. В какой больнице, какая кафедра.



После второго поста, уже все в стране знали что был Бес, и у него погибла жена и он препод в академии. Уже уважаемые люди, другие, с других направлений начали сообщать детали расстрела услышенные от кого-то. Потом родственники "Беса" начали просить все удалить из-за огромного давления оказываемого на них серьёзными людьми и начальством. Ну и про то что "власти скрывают".



Я ринулся в атаку когда мне сообщили что "Бес" умер. 7 пуль. Одна возле сердца. О чем вам и сообщил.

Утром сегодня на меня вышли уже люди, которые по работе без всяких условий, попросили помочь найти детей Беса, или его родственников и помочь им всем чем нужно.



Взяв представителей администрации области, представителей силовых структур мы встретились с родственницей ииии... Женщина все придумала. От начала и до конца. Всю историю со всеми подробностями. И сутки вводить в заблуждение моего друга. Он меня, ну а я соответственно вас.



Ни у кого из присутствующих на встрече официальных лиц не было никаких сомнений в том что она говорит честно. Она не находится под каким-то давлением, не запугана и вменяема. Вся история вымысел.



Я прошу прощения перед правительством Воронежской области, перед сотрудниками силовых структур, которые сутки стояли на ушах разыскивая Беса. Если надо, я за свои слова и действия отвечу. Ну и спасибо всем официальным лица кто за час в выходной день организовали эту встречу и расставили все точки над и. Нет никакого украинского следа. Он и не нужен, когда у тебя друг долбоеб.