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«Летчик Евгений Бестужев-Рюмин убит в Воронеже» - Fighterbоmber опровергает свою же новость

Сегодня, 13:51:15 354 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Летчик Евгений Бестужев-Рюмин убит в Воронеже» - Fighterbоmber опровергает свою же новость

На России местные власти пытались скрыть информацию об убийстве известного летчика Евгения Бестужева-Рюмина. Вчера стало известно, что в Воронеже хладнокровно расстреляли военного летчика под позывным "Бес". Врачи тоже не смогли его спасти, через несколько часов он скончался в больнице.

Вот что пишет российский Z-канал Fighterbоmber, связанный с военной авиацией РФ.

"К сожалению, чуда не случилось. От полученных ранений "Бес" скончался в одной из больниц города Воронеж, где врачи сутки боролись за его жизнь… Похороны Евгения пройдут в понедельник… Вечного полета, брат", - написал Z-канал вчера вечером 9 декабря.


Fighterbоmber уверяет, что погибший - пилот боевого вертолета "Ми-8" ВКС РФ Евгений Бестужев-Рюмин, который принимал активное участие в агрессии против Украины. В феврале 2022 года он, в частности, совершал высадку на украинском аэродроме Гостомель под Киевом. Тогда его борт был подбит из ПЗРК, но оккупант выжил. В последние месяцы он опасался летать на фронт из-за украинской ПВО и тренировал молодых летчиков РФ в академии ВВС.

Сам расстрел, случился вечером в минувшую пятницу, 8 декабря. Власти РФ, что важно, опровергли информацию о расстреле оккупанта. И Z-каналы сильно негодуют по этому поводу.

«Прошу прощения» - Fighterbоmber уже все опровергает

Сегодня автор Z-канала Fighterbоmber, опроверг свою же новость и попросил прощения перед правительством Воронежской области и перед сотрудниками силовых структур.

В общем есть у меня друг. Очень давний друг. 18 лет знакомы. И вот пишет мне он что у его любимой женщины расстреляли брата. Что за беспредел. Разберись. Я, естественно, начинаю разбираться, никто ничего не знает, но что-то слышал.
Там что-то в новостях было, тут смежники что-то знают, но явно не договаривают. Ну и родственники Беса в подробностях выдают новые и новые подробности преступления. В какой больнице, какая кафедра.

После второго поста, уже все в стране знали что был Бес, и у него погибла жена и он препод в академии. Уже уважаемые люди, другие, с других направлений начали сообщать детали расстрела услышенные от кого-то. Потом родственники "Беса" начали просить все удалить из-за огромного давления оказываемого на них серьёзными людьми и начальством. Ну и про то что "власти скрывают".

Я ринулся в атаку когда мне сообщили что "Бес" умер. 7 пуль. Одна возле сердца. О чем вам и сообщил.
Утром сегодня на меня вышли уже люди, которые по работе без всяких условий, попросили помочь найти детей Беса, или его родственников и помочь им всем чем нужно.

Взяв представителей администрации области, представителей силовых структур мы встретились с родственницей ииии... Женщина все придумала. От начала и до конца. Всю историю со всеми подробностями. И сутки вводить в заблуждение моего друга. Он меня, ну а я соответственно вас.

Ни у кого из присутствующих на встрече официальных лиц не было никаких сомнений в том что она говорит честно. Она не находится под каким-то давлением, не запугана и вменяема. Вся история вымысел.

Я прошу прощения перед правительством Воронежской области, перед сотрудниками силовых структур, которые сутки стояли на ушах разыскивая Беса. Если надо, я за свои слова и действия отвечу. Ну и спасибо всем официальным лица кто за час в выходной день организовали эту встречу и расставили все точки над и. Нет никакого украинского следа. Он и не нужен, когда у тебя друг долбоеб.


А тем временем в пропагандистских ресурсах РФ стали распространять панические настроения, они начали подозревать, что украинские спецслужбы начали охоту на российских офицеров.
Тэги: воронеж, расстреляли, убийство, Летчик

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