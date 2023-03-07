Тимофей Шадура - ВСУ назвали имя расстрелянного украинского военнопленного

Мужчиной, которого расстреляли после слов «Слава Украине», скорее всего, был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тимофей Шадура. Об этом говорится в официальном аккаунте подразделения.
В 30-й бригаде сообщили, что тело военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.
Накануне журналистка «Би-би-си» и «Суспільне» София Кочмар-Тимошенко написала, что убитого опознала сестра. «100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету», — привела журналистка слова женщины, отметив, что родственники попросили не называть имя погибшего.
«Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право», — написала Кочмар-Тимошенко утром во вторник.
Журналист Василь Крутчак утром написал в фейсбуке, что позвонил по телефону сестры Шадуры, и та сказала, «что на 90% уверена», что расстрелянный военный — это ее брат.
О том, что мужчина на видео — Шадура Тимофей Николаевич
, также написало издание «ЗакарпатПост» без ссылки на источник информации.
В начале февраля в украинских пабликах появилось сообщение о пропаже без вести Тимофея Шадуры 1982 года рождения в районе села Зализнянское в Донецкой области, которое находится чуть севернее Бахмута.
Накануне в телеграм-каналах распространилось видео
, на котором, предположительно, украинский военнопленный говорит «Слава Украине». После этого на видео слышны звуки выстрелов, а голос за кадром говорит «сдохни, сука».
Офис генерального прокурора Украины объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) из-за публикации видео с расстрелом. «За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее», — написал после публикации видео глава офиса президента Украины Андрей Ермак.