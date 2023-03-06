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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 6 » 17:11:32

18+. В сети появилось видео, как россияне расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине»

Вчера, 17:11:31 646 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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18+. В сети появилось видео, как россияне расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине»

Сегодня 6 марта, в телеграм-каналах распространяется видео, предположительно, расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.
 
На кадрах мужчина стоит в неглублокой яме и курит. Голос за кадром говорит: «Снимай его». Мужчина произносит «Слава Украине», после чего его расстреливают из автоматов. Голос за кадром произносит: «Сдохни, с*ка».
 
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «за каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее». 
 
Комментариев от российской стороны пока нет.

 
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 20:23:29, Вчера [Материал]

Після закінчення цієї війни, рашистам буде деже небезпечно виїзжати за кордон, тому що подібне буде чекати на кожного з російським паспортом!Таке не проюачається!
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