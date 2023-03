18+. В сети появилось видео, как россияне расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине»

На кадрах мужчина стоит в неглублокой яме и курит. Голос за кадром говорит: «Снимай его». Мужчина произносит «Слава Украине», после чего его расстреливают из автоматов. Голос за кадром произносит: «Сдохни, с*ка».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «за каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее».

Комментариев от российской стороны пока нет.





21+



Another war crime by russians. Ukrainian soldier was captured. After he said "Glory to Ukraine", russian shot him and filmed it. pic.twitter.com/Fs44MTOlw4