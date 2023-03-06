18+. В сети появилось видео, как россияне расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине»

Сегодня 6 марта, в телеграм-каналах распространяется видео, предположительно, расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.
На кадрах мужчина стоит в неглублокой яме и курит. Голос за кадром говорит: «Снимай его». Мужчина произносит «Слава Украине», после чего его расстреливают из автоматов. Голос за кадром произносит: «Сдохни, с*ка».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «за каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее».
Комментариев от российской стороны пока нет.