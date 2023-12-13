Украину атакуют коронавирус, аденовирус и скарлатина: чем опасны эти болезни и какие их симптомы

Эксперт рассказала об особенностях борьбы с "Омикроном", который уже второй год не покидает Украину.

С началом похолодания украинцы переживают не только испытание войной, но и продолжают болеть, спасаясь от вирусов.

В социальных сетях люди пишут о массовых заболеваниях, начале эпидемии гриппа, возвращении коронавируса, угрозе от нового вируса из Китая и даже о возможности введения карантина в некоторых регионах.

Что же происходит, сайт ТСН выяснял в разговоре с известной украинской вирусологом и профессором Аллой Мироненко, которая сейчас работает в ГУ "Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Алла Мироненко

Грипп или коронавирус?

Сейчас в Киеве массово болеют люди даже целыми семьями. Учителя рассказывают, что из 30 учеников, в класс на обучение приходит 8. Является ли ситуация с гриппом угрожающей?

Треть опытных образцов, которые сейчас тестируются – положительные на коронавирус. Мы ищем другие патогены, ищем и грипп, но пока не нашли его в Киеве. Возможно, ситуация изменится через неделю.

А по Украине ждем пока Центр общественного здоровья подготовит соответствующий бюллетень, чтобы понимать, какова реальная ситуация с гриппом в регионах. Потому что за предыдущие две недели там было всего по 1 положительному образцу гриппа. То есть пока речь не идет об эпидемии гриппа.

А вот коронавирус, действительно, активизировался. Это произошло еще где-то с начала осени и постепенно он начинает расти. Поэтому действительно, много людей болеет, но, к счастью, мало пациентов нуждается в госпитализации – это в основном люди, имеющие много хронических заболеваний, которые находятся в состоянии декомпенсации или одинокие граждане, за которыми некому ухаживать. Таких действительно госпитализируют в медицинские учреждения. Но такого, как было в разгар пандемии в первые три волны, когда людям не хватало кислородных масок, к счастью, сейчас нет.

Больной коронавирусом в защитной маске/Фото: Unsplash

Когда принимать антибиотик

По словам уже переболевших, антибиотик им не помог, а болеть людям пришлось до трех недель. Это снова бушует коронавирус, или все-таки сезонная ОРВИ?

Здесь важно понимать, что другие респираторные вирусные инфекции тоже имеют место. Особенно аденовирусы у детей дошкольного возраста, а еще риновирусы, РСВ – респираторно-синцитиальный вирус. Эти вирусы тоже присутствуют, но превалирует все же SARS-CoV-2 – коронавирус, вызывающий COVID-19.

Что касается антибиотиков, то хочу отметить, что больные не могут самостоятельно их принимать только по назначению врача, если есть для этого показания.

Антибиотики на вирус не влияют, они действуют на бактериальную флору, которая активизируется при разрушении вирусом клеток дыхательного эпителия. Если это уже началось, то иммунная система не справляется и начинается бактериальная пневмония. Чтобы понять, когда назначать антибиотик, пациент должен сдать анализ крови. А по его результатам врач может назначать или не назначать антибиотики, в зависимости от состояния пациента.

Антибиотик – когда его нужно принимать

Базовый иммунитет и угроза карантина

В некоторых областях Украины говорят о возможности введения карантина. Возможно ли такое во время войны? Как можно побороть вирус в условиях войны?

Введение карантина во время войны, по моему мнению, мало вероятно. Во-первых, многие украинцы сейчас работают дистанционно. Во-вторых, часть населения вообще эмигрировала из страны. Поэтому сомнительно, что следует вводить карантинные меры в том объеме, как это было во время пандемии COVID-19. А побороть любой вирус можно только прививкой, но его нужно делать заранее, а не тогда, когда ты уже заболел. Тогда это уже не нужно, потому что живой вирус попал в организм и он уже спровоцировал инфекционный процесс.

У нас есть определенный базовый иммунитет от вируса Фото: pixabay / Фото: pixabay.com

Что касается COVID-19, то фактически все население Украины за время пандемии за очень малым исключением уже хоть один раз переболело коронавирусной болезнью. У нас уже есть определенный базовый иммунитет, поэтому высокого уровня смертей от этой болезни мы, к счастью, не ожидаем.

Почему тесты не показывают вирус

Говорят, что тесты на коронавирус уже неинформативны, потому что люди болеют новыми штаммами вируса. Так ли это и почему врачи пишут в диагнозе ОРВИ, если тесты могут и не показывать наличие вируса?

Тестов много и они разные. Надо смотреть на что делался тест. Если он изготовлен на быстро меняющийся поверхностный белок, то тест может не сработать на измененный вирус. Особенно это касается субвариантов "Омикрона", где показатели могут отличаться. Если тесты изготовлены на стабильные белки вируса, например, на N-белок, то такие тесты должны работать. Нужно знать, какой тест вы используете. Поэтому сказать, что все тесты не работают или, напротив, работают, нельзя.

Тесты не всегда "видят" вирус/коллаж ТСН

А насколько информативны тесты по поводу новых штаммов вируса? Потому что даже раньше говорили, что только 1 из 5 тестов их показывает.

Что-то похожее было с "быстрыми тестами". Но отмечу, что "быстрый тест" – он визуальный, поэтому нужно, чтобы в мазке была высокая концентрация возбудителя и тогда он его покажет. Если же плохо взяли мазок и на нем мало вирусного материала, или человек перед этим поел, то быстрым тестом даже при наличии болезни, можно не обнаружить вирус. А ПЦР-тест обнаруживает вирус в меньшей концентрации.

"Омикрон" и 7-8 его "родственников"

Какие штаммы сейчас самые распространенные в Украине, насколько они быстро передаются и как протекает болезнь?

Самый распространенный – "Омикрон", но циркулирует много разных его субвариантов или подвариантов. Летом у нас преобладал вирус XBB.1.9.1, а сейчас с ноября преобладают другие субварианты вируса: EG.5.1.4, XBB.1.16 и другие. Здесь следует понимать, что до преобладающего вируса может быть еще 7 или 8 его подвариантов, отличающихся по генетическим признакам. Но отмечу, что мы не наблюдаем, чтобы это как-то влияло на течение заболевания для конкретного больного.

Существует очень большое разнообразие субвариантов "Омикрона". Напомню, что этот вирус появился в Украине в январе 2022 года, еще до начала войны. Он до сих пор остается "среди украинцев", его субварианты сменяют другими, но все это вариант "Омикрона". Например, предыдущие варианты вирусов — "Дельта", "Альфа" и классический коронавирус уже нигде не циркулируют.

Самый распространенный в Украине вирус "Омикрон"/коллаж ТСН

Много ли сейчас в больницах тяжелых больных?

Тяжелые больные есть, но, к счастью, их не так много, как было в разгар пандемии, когда в больницах даже не хватало мест в коридорах, чтобы положить больного, а кислородные маски были весом золота. Сейчас такого нет. В больницы попадают в основном пожилые люди, или проживающие в общежитиях. Чтобы изолировать такого больного, и он не заразил других жителей – его госпитализируют для лечения.

Кто страдает больше всего

Каковы особенности протекания вирусной болезни у взрослых, детей и пожилых людей?

У нас болеют люди разных возрастов, не только пожилые люди. У взрослых может даже не быть высокой температуры, а в первые дни заболевания пациента сопровождает слабость в теле. У детей может вообще не быть высокой температуры, а лишь респираторные проявления.

Что касается пожилых людей, то у них, кроме вируса, может обостряться собственная хроническая болезнь. К примеру, если у пациента уже была хроническая пневмония. Или если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то могут возникнуть осложнения.

Были ли такие случаи, когда люди болели коронавирусом много раз?

О большом количестве повторных заболеваний мне неизвестно. Но знаю, что многие люди переболели коронавирусом по три раза. И здесь не важно, был ли человек привит или даже получил прививку два и три раза.

Некоторые украинцы переболели коронавирусом уже по три раза / Фото: ТСН

Кто болеет бессимптомно

Почему у всех людей заболевание коронавируса протекает по-разному?

Многое зависит от того, болел ли человек вирусной инфекцией раньше, сколько раз и каким именно его субвариантом.

По нашим наблюдениям, если пациент уже переболел одним из вариантов вируса, то "Омикрон" для него проходит малосимптомно или бессимптомно. У людей выработался базовый иммунитет, который начинает быстро работать, когда организм сталкивается с новым вирусом и человек легче переносит болезнь.

Последствия локдауна: страдают дети от 1 года

Какими могут быть последствия пережитой пандемии?

То, что мы долго носили маски, и долго жили изолированные – это, конечно, отсрочило болезнь на время, но, к сожалению, не дает иммунной защиты. Ведь человек – существо социальное. Мы все равно ходим в магазин, в аптеку, школу, детсад, пользуемся транспортом. Конечно, есть люди, которые очень испуганы вирусом, они до сих пор ходят в масках. Но это тоже не очень конструктивно.

Последствия жизни в изоляции / Фото: УНИАН

Теперь мы имеем последствия от пребывания в изоляции, особенно это касается маленьких детей. Малыши, первые два года жизни жившие в изоляции сейчас находятся в группе риска.

Во время пандемии, когда ограничения действовали для всех, родители оберегали своих младенцев от вирусов, что вполне естественно, да и не каждому ребенку можно было привиться. Родители делали все возможное, чтобы не инфицировать ребенка, чтобы он не умер.

Сейчас эти дети, которым 2-3 года, пошли в детсады. И достаточно известный аденовирус стал настоящим ужасом для людей с определенным иммунным статусом, в данном случае, для детей до 5 лет.

Больше всего от вируса страдают дети до 5 лет/коллаж ТСН

Например, в Великобритании он вызвал очень тяжелые гепатиты – трети малышей нужно было делать трансплантацию печени. И это от простого аденовируса!

А во Франции бронхиолиты, то есть фактически пневмония у малышей были вызваны РСВ. Это вообще для малышей опасная респираторная болезнь, которая вызывает спазм бронхов и имеет высокую летальность для детей до 1 года. Более того, даже у старших детей во Франции это вызвало пневмонию.

Почему дети должны вовремя "встретиться" с вирусом

В настоящее время микоплазменная пневмония (ряд инфекций верхнего и нижнего респираторного тракта, включая фарингит, трахеобронхит и пневмонию) у детей из Китая. Речь не идет о какой-то новой эпидемии, но это тоже следствие пребывания в изоляции.

Все это происходит потому, что дети должны сталкиваться с разными респираторными патогенами вовремя. А когда время прошло, а они с ними не встретились, возникают очень серьезные проблемы. Иммунная система у детей нетренированная, слабая, не созрелая. А когда такая "встреча" произошла поздно, то течение, якобы, обычной болезни имеет очень тяжелые последствия.

Прививка от вируса помогает переболеть без осложнений / Фото: Associated Press

Как нужно правильно лечиться, на что следует обратить внимание – какие опасные симптомы?

Надо очень внимательно наблюдать за температурой тела и дыханием. Причем это касается как детей, так и взрослых людей. Прослушать дыхание обязательно должен врач, потому что вы сами этого качественно не сделаете.

Поэтому при первой жалобе об изменениях в дыхании нужно записаться на прием к врачу. Человеку следует отлежаться, потому что возникает сильная слабость в теле. Да и сейчас погода не способствует прогулкам на дворе.

Что касается симптомов, то при коронавирусе все начинается с общих респираторных симптомов, но отличить по клиническим признакам, что привело к болезни – коронавирус или аденовирус можно только после лабораторного исследования.

При аденовирусе к симптомам еще добавляется конъюнктивит, чего нет при коронавирусе. А вот бронхит может быть как при коронавирусе, так и при аденовирусе.

Новые средства борьбы с вирусом

Расскажите, появились ли какие-то новые методы или средства для лечения коронавируса?

Знаю, что проводились клинические испытания отечественного фармацевтического препарата "Амизон". Он обладает противовирусными свойствами в отношении коронавируса, но наиболее эффективно, когда он применяется буквально в первые часы от начала заболевания, когда нужно прекратить размножение вируса. Если принимать его на 2-3 день после заболевания, его эффективность гораздо ниже.

Еще сейчас появилось много зарубежных разработок так называемых моноклональных антител. Это белковые молекулы, которые способны "цепляться" к вирусу и связывать его валентности, которыми он прикрепляется к клеткам, а затем проникает в них.

Следует отметить, что такие разработки эффективно работают только до того варианта вируса или его субварианта, к которому они изготовлены. Но проблема в том, что медики не всегда знают, какой у человека субвариант "Омикрона".

Некоторые средства лечения эффективны в начале болезни / Фото: Associated Press

Есть ли новая угроза эпидемии из Китая

В социальных сетях ходят слухи о новом вирусе из Китая, который еще страшнее коронавируса. Действительно ли это так или только слухи?

Я читала прогнозы о парамиксовирусах. Есть предположение, что возможна последующая эпидемия. Это вирусы, к которым, к примеру, относится вирус кори.

Но могу сказать, что они, к счастью, не сильно меняются. Всегда эпидемии вызывают те вирусы, которые изменяются. Например, грипп – он все время меняется. Поэтому состав вакцин против гриппа их производители меняют ежегодно для стран северного полушария и ежегодно для стран южного полушария земли. То есть в идеале нужно делать прививки против гриппа каждый год, чтобы не заболеть и не умереть, особенно если вам за 60 лет.

Стоит ли ждать новой эпидемии из Китая? / Фото: Associated Press

Еще летом шли разговоры о создании двухкомпонентной вакцины от коронавируса, который вызывает ковид, потому что еще есть другие сезонные коронавирусы, которые тяжелого течения болезни не вызывают. Знаю, что уже получено около 200 тысяч доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Один ее компонент применяется к старому вирусу, являющемуся базовым, а другой компонент к поверхностному спаечному белку варианта "Омикрон". Эксперты уверяют, что эта двухкомпонентная вакцина более эффективна, чем предыдущая однокомпонентная.

Чем опасна скарлатина?

Какова ситуация с заболеванием скарлатиной? Насколько это опасное заболевание и какова ситуация с его распространением сейчас?

Скарлатина вызывается стрептококком – это бактерия, а не вирус. Прививок от скарлатины не существует, поэтому если в коллективе, а это происходит в основном среди школьников, кто-то заболел, то обычно в классе вводится карантин.

Это очень опасная болезнь, потому что она может давать осложнения на сердце и даже может вызвать порок сердца. Скарлатина достаточно контагиозная и не очень летучая болезнь, как, например, корь. Она передается через предметы обихода, капли слюны.

Основные симптомы: повышенная температура, мелкая сыпь на теле, ангина и интоксикация организма.

Чем именно опасна скарлатина/коллаж ТСН

В Киеве даже рассказывали об эпидемии скарлатины, но затем в КГГА заявили, что эпидемии нет. Родители детей утверждают, что дети массово болеют, а медики пытаются скрыть эпидемию. Возможно ли такое?

Эпидемий скарлатины действительно не бывает. Случаются только групповые заболевания. Чаще всего в детских коллективах – школах и детских садах, а чтобы это была эпидемия – такого никогда не случалось. Потому и скрывать нечего.

А родители могут говорить разное. Если в классе есть больной скарлатиной, а твой ребенок еще здоров, то половина родителей точно не пустят своих детей в школу, потому что не захотят, чтобы ребенок инфицировался. Когда случай заболевания подтверждается, то в классе проводят дезинфекцию, обработку помещений и игрушек, если это детский сад. Прописан целый ряд правил, как поступить, когда зафиксирован хотя бы один случай скарлатины в детском заведении.

Еще со времен карантина родителей не пускают в помещение детских садов. Детей принимают на пороге здания садика и там же их отдают родителям. Такие ограничения на самом деле уменьшают заболеваемость, особенно во время массовых празднований в детских садах, когда туда приходили десятки взрослых, принося свои вирусы и бактерии детям. Думаю, что ограничения правильные – дети остаются здоровыми, а их талантливые выступления родители могут посмотреть на записанном видео. Здоровье детей более ценно.