Найкоротші шлюби українських зірок: хто зі знаменитостей розлучився майже одразу після весілля

Пропонуємо подивитися, хто зі знаменитостей розлучився в рекордно короткі терміни.

Коли закохані одружуються, вони вважають, що вони будуть поруч одне з одним все життя.

Однак одні пари роками живуть разом і перебувають у щасливому шлюбі, а інші ж розлучаються. Ба більше, деякі майже чи не після весілля розуміють, що помилилися з вибором другої половинки.

Редакція сайту пропонує подивитися, хто з українських зірок розлучився в рекордно короткі терміни

Мурат Налкакіоглу і Лілія

Турецький бізнесмен ще в червні минулого року у Києві зіграв розкішне весілля з візажисткою Лілією. Однак вже через чотири місяці стало відомо, що в шлюбі пари не все гаразд, ба більше, вони нібито розлучилися. На початку 2024 року Мурат офіційно підтвердив розрив із Лілією та представив свою нову обраницю, якій зізнався у нескінченному коханні.

Мурат Налкакіоглу з Лілією / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Аліна Гросу

Співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова у червні 2018 року. Вже через пів року пара повідомила про розлучення. Аліна говорила, що Олександр не був готовий до подружнього життя. Окрім того, співачка натякала, що були у них питання одне до одного щодо фінансів, адже вона нібито заробляла більше, ніж чоловік.

Аліна Гросу з Олександром / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тарас Цимбалюк

Актор був двічі одружений, обидва його шлюби не були тривалими. Першу дружину Тараса звали Ангеліною, вона була його однокурсницею. Пара зіграла весілля після двох років стосунків. Вже через півтора року Цимбалюк зрозумів, що Ангеліна не та сама. Врешті, артист прийняв рішення про розлучення.

Другою дружиною актора стала візажистка Тіна Антоненко. Пара зіграла весілля у липні 2021 року у Карпатах. Однак вже через рік Тарас та Тіна приголомшили новиною, що розлучаються. Як розповідав Цимбалюк, вони не вміли вирішувати проблеми, які виникають в їхньому шлюбі, а також були занадто різними. Врешті, артист вирішив розлучитися.

Тарас Цимбалюк із Тіною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олександр Кривошапко

У співака було два шлюби, обидва вони не були тривалими. Вперше Кривошапко одружився у травні 2011 року. Його обраницею стала скандальна танцівниця Тетяна Денисова. Вже через рік подружжя розлучилося. Як говорив Олександр, вони постійно сварилися, ревнували одне одного та навіть билися, тому їхній шлюб був приречений.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова

Другою дружиною Кривошапка стала косметологиня Марія. Пара зіграла весілля у вересні 2022 року, але вже через рік виконавець оголосив про їхнє розлучення, опублікувавши фото з новою обраницею.

Олександр Кривошапко з Марією / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Анна Трінчер і Олександр Волошин

Пара зіграла весілля у вересні 2022 року. Вже влітку 2023-го закохані почали розповідати, що переживають кризу в стосунках та навіть відвідують сімейного психотерапевта. Однак в листопаді минулого року блогери таки оголосили про розлучення. Як говорив Олександр, він припинив відчувати до Анни такі сильні почуття, які були раніше.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Антон Савлєпов

Співак одружився у липні 2021 року. Його обраницею стала російська акторка Ірина Горбачова, яка родом із Маріуполя. Вже у квітні 2023 року стало відомо, що пара розлучилася та понад пів року не спілкується взагалі. Причиною цього стали різні позиції щодо війни в Україні. Як відомо, Савлєпов засудив російське вторгнення, а Горбачова залишилася в РФ та розхвалює країну-терористку.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Перший шлюб телеведучого тривав досить довго, а саме 12 років. Після розриву з першою дружиною шоумен у жовтні 2020 року одружився з нотаріусинею Христиною Горняк. Пара прожила у шлюбі майже два роки і розлучилася. Що стало причиною цього рішення – наразі невідомо. До речі, довго Остапчук не був самотнім. Майже одразу після розлучення він закрутив роман та через декілька місяців одружився втретє.