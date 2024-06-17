Загадковий острів Сікіхор, де живуть відьми і чаклуни

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Острів Сікіхор - одне з найзагадковіших місць на Філіппінах. Він здавна відомий як центр чаклунства, магії й народного цілительства.

Розташований в центральній частині Вісайських островів, Сікіхор приваблює безліч філіппінських та іноземних туристів.

Старожили знають багато історій про місцевих відьом та незрозумілі явища.

Подейкують, що, крім білої магії, тут часто застосовують й чорну. А ще пропонують почистити карму й позбутися різних недугів, які, як вважають місцеві, викликані одним з трьох основних факторів.

"Перший - це розгнівані духи, - каже гід Луї Натаніель Боронган. - Злі духи оточують нас усюди: у водоспадах, лісах і океанах. Якщо ми вторгаємось в їхній світ, вони можуть помститися через хвороби, прокльони і навіть смерть".

Друга причина, як пояснив Борлонган, є результатом чаклунства, зурочень та ворожби.

Третій, м'якший фактор – це хвороби природного походження.

Місцеві жителі вірять, що немає такої недуги, від якої неможливо зцілитися, відвідавши мананамбала (місцевого шамана).

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN Мананамбали лікують як звичайні хвороби, так і недуги, спричинені надприродними причинами

Мананамбали

Замість звичайних лікарів місцеві жителі регулярно звертаються до мананамбал.

"Їм вдається те, на що західна медицина не здатна", - пояснює Боронган.

Ключовою частиною лікування шаманів є фітотерапія.

Вони готують зілля з 300 лікарських рослин, що є на острові.

Ймовірно, саме велика кількість цілющих трав стала причиною того, що цілительство протягом століть було таким важливим для життя Сікіхора.

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN Свою містичну славу Сікіхор отримав ще в далекому минулому

Вогняний острів

Першими європейцями, які прибули на Сікіхор у 1565 році, були іспанські дослідники Хуан Агірре та Естебан Родрігес.

Помітивши острів здалеку і подумавши, що він горить, вони назвали його Ісла-де-Фуего (Вогняний острів).

"Насправді ж світло надходило від світлячків, що роїлися над деревами", - пояснює Боронган.

"Через це природне явище Сікіхор почали вважати зачарованим місцем, і навіть мешканці сусідніх островів оминали його".

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN Місцеві жителі вірять, що немає такої хвороби, від якої неможливо зцілитися

На перетині шаманських традицій і католицизму

Католицизм з'явився на Філіппінах у 1521 році, однак місіонери прибули на Сікіхор тільки в XVI столітті.

Згодом місцеві прийняли католицизм, але й власні шаманські практики не забули.

Тепер вони вірять, що дар їхнього зцілення – від Бога. Моляться перед іконами і шанують католицьких святих.

Найпопулярніший з них – святий Антоній, ім'ям якого назвали селище, де мешкає багато цілителів.

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN Туристи охоче купують у місцевих магазинчиках різноманітне зілля. Зокрема, любовний еліксир

Як купують любовне зілля

На острові повно трав'яних відварів, які можна легко купити в придорожніх магазинах приблизно за 100 песо (два долари).

Одне з найпопулярніших - любовне зілля, що містить 20 натуральних інгредієнтів, у тому числі пангамай, рослину, що за формою нагадує руку.

"Це - символ принади, який ніби каже: йди до мене", — пояснює Лілія Алом, цілителька з більш ніж 30-річним стажем.

Вічного кохання еліксир, звісно, подарувати він не може. Найкраще підходить для короткочасної пристрасті, а також для успіху в бізнесі.

"Напій додасть вам впевненості та позитиву, необхідних для того, щоб стати багатими", - додає Алом.

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN Вважають, що зілля та амулети з Сікіхора вирішують безліч проблем

Мінаса і чорна субота

Ще одним чарівним напоєм Сікіхора є мінаса.

Цей еліксир з 200 інгредієнтів використовують під час тооби – ритуалу з вигнання злих духів.

Щоб приготувати мінасу, шамани відвідують місця духовної сили сім п'ятниць поспіль під час великого посту. Збирають комах, квіти, трави, дикий мед та розплавлені цвинтарні свічки.

Мінасу готують лише в один особливий день року: чорну суботу (день після страсної п'ятниці, коли поховали Ісуса Христа).

На Філіппінах це - день жалоби, звідси і слово "чорний".

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN На Сікіхорі поєднують католицизм та шаманські практики

Лікувальні практики

Однак з лікувальник практик острова - тігі. Вона лікує хвороби, спричинені духом померлого родича.

Цілитель Паскаль Огок використовує палицю, щоб визначити особу померлої людини.

"Палиця згинається чи навіть збільшується в довжину, коли я вголос вимовляю його ім'я", – пояснює він.

"Духи часто кажуть мені, що засмучені, бо про них забули, — додає Огок. А хвороба - їхній спосіб нагадати про себе".

Лікування просте: хворий робить грошову пожертву місцевому священнику і замовляє месу на честь покійного, щоб заспокоїти його збентежену душу.

Звільнення від заклять і духів

Рухеліо Лугатіман - один з небагатьох цілителів, які практикують ритуал боло-боло.

Для цього потрібна банка з прісною водою, соломинка та магічний камінь.

Цілитель дме в соломинку, утворюючи у воді бульбашки, водночас водячи банкою над пацієнтом.

Камінь прибирає чари й духів. Вода при цьому вода мутніє, й матеріалізуються різні предмети.

Лугатіман каже, що бачив під час лікування багато чого: від коника (результат чорної магії) до голки (прокляття ляльки вуду).

Процедуру повторюють до тих пір, поки вода не стане прозорою, що означає, що пацієнт очистився і здоровий.

АВТОР ФОТО,SIMON URWIN Магія Сікіхора та краса цього місця приваблюють тисячі туристів

Фестиваль зцілення

За лікування грошей не беруть. Натомість просять про невеликі пожертви.

"Ми займаємось цим не заради прибутку і живемо дуже просто", — каже цілителька Хуаніта Торремача.

Однак через брак коштів кількість цілителів в останні роки скоротилась. Щоб змінити цю тенденцію, з 2006 року кожного страсного тижня в Національному парку Банділан проводять щорічний фестиваль зцілення Сікіхор. Запрошуються як місцеві, так і гості.

"Кожен може створити свій любовний еліксир та випробувати на собі різні ритуали", — каже Боронган.

"Наше зцілення є потужним, і протягом століть саме це робило Сікіхор унікальним. Ми не хочемо втрачати цю магію".