«10 років я пила майже щодня». Як вдається відмовитися від алкоголю

Після 18-годинної пиятики, яка закінчилася о 9 ранку, Джессі Галлет зрозуміла, що їй треба кидати пити.

Понад десять років вона могла пити тижнями і не мати жодного дня без алкоголю. Але тепер 29-річна дівчина зрозуміла, що у неї є проблема, і якщо вона не зупиниться, то може навіть не дотягнути до Різдва.

Нові дані британської організації DrinkAware свідчать, що в Уельсі 89% людей, які вживають алкоголь, використовують принаймні якийсь один метод, щоб зменшити його споживання.

Статистичні дані показують збільшення кількості людей віком від 18 до 34 років, які ніколи не вживають алкогольні напої, а більша частина покоління Z переходить до "інтервальної тверезості", коли вони кидають пити принаймні на деякий час.

"Я багато працювала, і замість того, щоб йти додому після роботи, я йшла гуляти, - каже Джессі. - А наступного дня я пила, щоб уникнути похмілля".

"Раптом ти усвідомлюєш, що минають тижні, а в тебе не було жодного дня без алкоголю", - додає вона.

Джессі, яка живе в Кардіффі, розповіла, що почала випивати в компанії з юного віку, але коли вона почала працювати в готельно-ресторанному бізнесі, вона помітила, що почала частіше ходити випити після закінчення зміни.

Потім спалахнула пандемія, і дівчина почала пити ще більше.

"У той час я була в депресії, моя психіка була в жахливому стані", – каже Джессі.

"У мене були панічні атаки та напади тривоги, і єдиним способом замаскувати це були наркотики та алкоголь", - зізнається дівчина.

Ситуація дійшла піку на День божоле 2022 – це французьке свято, яке щороку в листопаді вшановує врожай вина, яке стало популярним в Уельсі також.

"Я пішла у 18-годинний загул. Я повернулася додому о дев’ятій ранку після того, як гуляла весь день", - згадує Джессі.

"У той момент я зрозуміла - якщо я не кину пити, я не доживу до Різдва", - каже вона.

Наступного дня вона розповіла про це друзям і родині, і їхня реакція підтвердила їй, що вона прийняла правильне рішення.

"Жодна близька мені людина не висловила сумнівів, - каже Джессі. - Для мене це був тривожний дзвіночок, адже усі знали, що я мала це зробити".

Автор фото,Jessie Hallett Відтоді, як Джессі кинула пити, вона ходить у спортзал п’ять-шість разів на тиждень і схудла на 32 кг

Після майже двох років тверезості все її життя змінилося.

"Я ніколи не могла навіть уявити собі таке життя, як я маю зараз. Я була справді нездорова, коли пила", - каже вона.

"Я схудла на 32 кг, ходжу в спортзал п’ять-шість разів на тиждень, у мене нова пристрасть до фітнесу. Я встаю о 5 ранку щодня", - розповідає дівчина.

"Моя кар'єра пішла вгору, я навіть жодного разу не застудилася відтоді, як стала тверезою", - додає Джессі.

Автор фото,BBC Кріс запустив соціальну кампанію, що нормалізує відмову від алкоголю

Безалкогольні заходи стають дедалі більш популярними у Британії, особливо серед студентів.

Інтервальна тверезість - новий модний термін серед покоління Z, яке хоче кинути пити, але не повністю.

23-річний Кріс Еванс з Абераерона разом зі службою розвитку бізнесу FOR Cardiff запустили кампанію "Мій напій - мій вибір".

Вона має на меті просувати альтернативи вечіркам, зосередженим на вживанні алкоголю, одночасно нормалізуючи рішення уникати алкоголю.

"Я родом з маленького міста, і коли приїздиш до Кардіффа, легко долучитися до алкогольної культури", - каже Кріс.

"Поки я не вступив до університету, я взагалі пив небагато, але цим дуже легко захопитися", - додає хлопець.

Попри те, що Кріс наразі не відмовився від алкоголю повністю, він усвідомлює, чому люди роблять вибір не пити.

"Подібні заходи дають людям можливість безпечного спілкування та додають впевненості в собі", - каже він.

Лікар загальної практики Вілл Макінтош з графства Кармартеншир, вважає, що молоді люди краще розуміють, як алкоголь і запої можуть впливати на них.

"Старші люди, коли думають про зловживання алкоголем, традиційно думають про захворювання печінки, - каже він. - Але молоді люди краще усвідомлюють різну шкоду, якої може завдати алкоголь".

Лікар додає, що алкоголь становить не лише фізичні, але й соціальні небезпеки, як-от схильність до ризикованих та імпульсивних вчинків.

Автор фото,Jessie Hallett

Тих, хто хоче кинути пити, Джессі радить перш за все "навести лад у своїх соцмережах".

"Наповніть свою стрічку людьми, які вас надихають. Я досі, майже через два роки тверезості, рухаюсь маленькими кроками, день за днем", - каже вона.

"Тому я досі рахую, скільки днів я твереза, бо не знаю, що буде, коли я завтра прокинусь, - додає дівчина. - Але я точно знаю, що прокинуся без похмілля".

Автор: Еллі Картер, BBC News