Чи справді в Україні майже зникли горобці та синиці

Не так давно хатніх горобців в Україні можна було побачити всюди. Тепер цих маленьких спритних пташок, як твердять орнітологи, стає дедалі менше.

Б’ють на сполох і користувачі соцмереж, мовляв, за останні місяці не бачили жодного такого птаха.

Розповідаємо, чому так відбувається і чи варто непокоїтися .

Ольга Яремченко з Українського товариства охорони птахів розповіла ВВС Україна, що горобців та синиць справді, ймовірно, поменшало.

Це, за її словами, відбувається з низки причин.

Одна з них - особливості сучасної архітектури.

Хатні горобці та синиці люблять гніздитися під стріхами будинків, в малодоступних закутках та нішах старих будівель.

Однак міста дедалі більше забудовують спорудами з гладкими стінами і дахами без карнизів, комунальники намагаються закрити всі дірки і щілини, а горища перетворюються на засклені мансарди і квартири. Тому горобцям залишається все менше місць для гніздування.

Крім того, в містах змінилися способи збору й утилізації сміття. Раніше все викидали на смітник без упаковок і пакетів, і горобці масово годувалися у сміттєвих баках. Сьогодні контейнери герметичні, через що дрібні птахи не можуть дістатися до харчових відходів.

На думку дослідниці, на скорочення чисельності могло також вплинути використання у землеробстві хімікатів, якими птахи труяться.

Ще однією причиною називають переслідування з боку хижаків.

Сучасне місто

Річ ще й у тім, що горобцям не вистачає природного корму - комах і гусені, зауважують орнітологи. У містах зникли природні лугові угруповання, а штучні й коротко стрижені газони в цьому сенсі вкрай бідні.

Раніше навесні та влітку великі зграї горобців годувалися у високій траві міських газонів, збираючи комах для своїх пташенят.

Птахи селилися зграями на кущах, але в останні роки їхні гілки регулярно підрізають. А ще міські господарства слідкують за станом газонів, підстригають їх, засипають торфом і застилають рулонами зі штучною травою, яка не дає квітів і насіння. Комахи там не живуть.

Загалом умови сучасного міста погано підходять для виживання таких дрібних птахів. Ворони, галки і голуби поки що виживають, а горобцям доводиться несолодко.

Впливають на добробут цих птахів і воєнні дії. Гучні вибухи відлякують горобців і вони намагаються втекти з традиційних територій в місця, віддалені від людського ока, де вони знаходять достатньо їжі та умов для перебування, резюмує Ольга Яремченко.

Автор фото,Getty Images Горобець хатній поширений в Україні повсюдно

Втім для того, щоб сказати об'єктивно, що відбувається з горобцем хатнім, необхідно провести тотальний облік цього птаха на території України, твердить науковиця.

Українське товариство охорони птахів оголосило горобця хатнього птахом 2024 року.

Це, за словами Яремченко, мало на меті привернути до нього увагу. А також отримати інформацію, де і що з ним відбувається. Можливо, в деяких місцях його чисельність стала більшою, а в інших він зник.

"В Україні не проводились тотальні обліки горобців, які гніздяться в нас. Тому всі ці дані дуже відносні, - каже орнітологиня. - Коли почався весь цей ажіотаж з горобцями, я звертала увагу на коментарі громадськості. І реакції були різні. Одні підтверджую, що не спостерігають горобців. А інші кажуть: приїжджайте до нас і подивіться - в нас їх тут повно".

Це, за словами Яремченко, свідчення того, що ситуація незрозуміла.

Автор фото,Getty Images Ці спритні пернаті відіграють важливу роль в екосистемі України

Наступного року Українське товариство охорони птахів планує ініціювати загальний облік горобців на території України, на зразок як це робиться по лелеці білому цього року.

"Такий облік, - пояснює науковиця, - можливо, відкриє нам картину що насправді відбувається, наскільки скорочується чи скоротилась їхня чисельність, настільки вони перерозподілилися по території".

Тому що зазвичай у всіх популяціях птахів відбувається динамічні процеси численності: зростання до якогось певного піку, а потім зниження.

Чим небезпечне зникнення горобців

Горобці відіграють важливу роль в екосистемі України, а їхнє зникнення матиме серйозні наслідки.

Почнуть гинути дерева, оскільки будуть розмножуватися шкідники, розповіла Руслана Джахман із Закарпатського обласного краєзнавчого музею.

За приблизними підрахунками, за період вигодовування одного виводку горобці знищують близько 30 тисяч комах.

За словами науковців, через зникнення горобців буде швидко розмножуватися каштанова міль, якою харчувалися пернаті. Її розмноження призведе до того, що на кущах і деревах спочатку будуть з'являтися руді плями, а після – рослина почне псуватися й в результаті загине.

Чи є способи допомогти

Для цього потрібно підходити до проблеми комплексно, кажуть орнітологи. Необхідно забезпечити горобців місцями для гніздування, наприклад, гніздовими ящиками і кормовою базою: скажімо, залишати значні ділянки газонів із різнотрав'ям і не викошувати їх. Це забезпечить горобців їжею як у сезон розмноження, так і взимку.

У холодні періоди особливо важливо надати птахам доступ до годівниць з насінням, зерном чи плодами, а також до чистої прісної води - з цим можуть допомогти, наприклад, поїлки.

Додаткові джерела їжі можуть з'явитися і завдяки висаджуванню різноманітних дерев, чагарників і квітів у міському ландшафті (без використання хімічних добрив і пестицидів). Це збільшить і кількість місць, де горобці зможуть селитися.

Якщо говорити про більш глобальні та абстрактні речі, то потрібно вживати заходів для зменшення забруднення повітря. Це допоможе й іншим птахам, не лише горобцям.

А ще популяризувати свідоме ставлення до природи: поширювати інформацію про значення та охорону горобців.

Автор: Олеся Жигалюк, ВВС Україна