Яке місто найкраще для життя у 2024 році. РЕЙТИНГ

Науково-аналітичний підрозділ The Economist Group - EIU - оприлюднив свій щорічний рейтинг найкращих для життя міст, The Global Liveability Index 2024. Третій рік поспіль першу сходинку рейтингу посів Відень, тоді як столиця України опинилася в десятці найгірших для життя міст.

Щорічне дослідження оцінює 173 міста світу за п’ятьма категоріями:

стабільність;

охорона здоров’я;

культура та довкілля;

освіта;

інфраструктура.

Які міста найкращі для життя

Цьогоріч титул найзручнішого для життя міста у світі третій рік поспіль посіла австрійська столиця. Відень отримав найвищий бал у чотирьох із п’яти категорій індексу, а нижчому результату - 93,5 зі 100 - у категорії "Культура та довкілля" сприяла відсутність великих спортивних подій.

До п’ятірки лідерів увійшли ще три європейські міста: Копенгаген, Цюрих і Женева. Усі три вирізняються невеликою чисельністю населення, що, як правило, зумовлює нижчий рівень злочинності та меншу кількість людей на дорогах і в громадському транспорті.

Загалом десятка лідерів виглядає наступним чином:

Відень (Австрія) - 98,4

Копенгаген (Данія) - 98

Цюрих (Швейцарія) - 97,1

Мельбурн (Австралія) - 97

Калгарі (Канада) - 96,8

Женева (Швейцарія) - 96,8

Сідней (Австралія) - 96,6

Ванкувер (Канада) - 96,6

Осака (Японія) - 96

Окленд (Нова Зеландія) - 96

Регіоном з найкращими показниками комфортності життя залишається Західна Європа - вона зайняла перше місце в чотирьох категоріях, тоді як Північна Америка, що посіла друге місце, є найкращою у категорії освіти.

30 західноєвропейських міст у цьогорічному рейтингу отримали середній бал 92 зі 100. Однак загальний бал регіону порівняно з минулим роком знизився - через погіршення в категорії стабільності на тлі збільшення протестів (зокрема в Німеччині, Ірландії та Бельгії) і злочинності.

25 міст Північної Америки отримали середній бал 90,5, але в цьому регіоні порівняно з минулим роком погіршили показники інфраструктури - через житлову кризу в Канаді.

Київ - серед найгірших міст

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Київ опинився серед найгірших міст - через війну Росії проти України

Натомість Київ опинився у десятці антилідерів рейтингу - українська столиця отримала 44,5 бала зі ста і посіла 165 місце. Такий низький рейтинг зумовлює війна Росії проти України, відзначають укладачі списку.

Найгіршим містом для життя з 2013 року продовжує залишатися Дамаск - столиця Сирії отримала лише 30,7 зі 100, майже на десять балів менше, ніж наступна позиція в рейтингу, яке посіло Триполі (Лівія).

Разом із ними у десятці найгірших для життя опинилися наступні міста:

Каракас (Венесуела) - 44,9

Київ (Київ) - 44,5

Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея) - 44,1

Хараре (Зімбабве) - 43,8

Дакка (Бангладеш)- 43

Карачі (Пакистан)- 42,7

Лагос (Нігерія) - 42,2

Алжир (Алжир) - 42

Триполі (Лівія) - 40,1

Дамаск (Сирія) - 30,7

Найбільше покращення з минулого року відбулося в острівному місті Гонконг. Його рейтинг підскочив з 61 до 50 місця завдяки покращенню показників стабільності та охорони здоров’я. Інші азійські міста, включно з Сінгапуром, Хошиміном і Бангалором, цього року покращили показники в галузі охорони здоров’я чи освіти, що також підняло їх у рейтингу.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Найбільшого падіння в рейтингу зазнав Тель-Авів - і також через війну

Натомість найбільше падіння у рейтингу цього року пережив Тель-Авів (Ізраїль) - він опустився з 92 на 112 місце через погіршення показників стабільності, культури, довкілля та інфраструктури. Причиною цього укладачі рейтингу називають війну з ХАМАС у Газі.

Укладачі рейтингу відзначають, що загальний Індекс комфортності життя за останній рік трохи зріс - але лише на 0,06 бала. Погіршення стабільності та інфраструктури у низці міст із розвиненою економікою компенсували структурні покращення в галузі охорони здоров’я та освіти в кількох містах у країнах, що розвиваються.

Також негативно впливає на рейтинг криза вартості життя. Хоча в багатьох країнах інфляція знижується, її вплив досі відчувається - особливо у вартості житла. Високі ціни негативно впливають на інфраструктуру, особливо в Австралії та Канаді.

Як укладають рейтинг

Укладачі рейтингу зазначають, що їхня концепція проста: вони оцінюють, які місця в усьому світі забезпечують найкращі чи найгірші умови життя.

Ці оцінки потрібні тим, хто аналізує рівні розвитку міст чи призначає надбавки за важкі умови праці, коли компанії переміщують своїх працівників в інші країни.

Рейтинг кількісно оцінює проблеми, які можуть виникнути в людини під час життя в будь-якому конкретному місці, і дозволяє прямо порівнювати різні місця.

Кожному місту присвоюють рейтинг відносного комфорту за понад 30 якісними та кількісними показниками в п’яти категоріях: стабільність, охорона здоров’я, культура та довкілля, освіта та інфраструктура.

Кожен фактор оцінюють як прийнятний, терпимий, незручний, небажаний або нестерпний. Для якісних показників рейтинг присуджують на основі оцінки внутрішніх аналітиків і місцевих авторів. Для кількісних показників рейтинг розраховують на основі власної оцінки зовнішніх даних.

Потім з усього обсягу даних виводять середню оцінку - від 1 до 100, де 1 вважається неприйнятним, а 100 - ідеальним. У рейтингу відзначають як загальну оцінку комфортності життя, так і бали у кожній окремій категорії.