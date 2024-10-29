5 несподіваних фактів про гриби: Від їжі до ліків

Протягом історії гриби використовували у різних цілях - їх їли, з них робили ліки.

Хоча вченим ще багато чого належить відкрити про дивовижне царство грибів, про його найбільш впізнаваного представника, власне гриб, нам відомо чимало.

Тварини (у тому числі люди) еволюційно ближче до грибів, ніж рослини.

У біологічній класифікації гриби не є рослинами, їх виділяють в окреме царство - fungi. До нього належать гриби, лишайники, дріжджі, пліснява, іржа рослин. Власне гриби - це плодове тіло грибів, яке живе недовго, тільки щоб утворити спори для розмноження гриба.

За словами вчених, клітини грибів напрочуд схожі на клітини людини.

Підраховано, що гриби відокремилися від тварин приблизно 1,538 мільярда років тому - на 9 мільйонів років пізніше, ніж рослини. І на відміну від рослин, які отримують поживні речовини за допомогою фотосинтезу, тварини та гриби залежать від зовнішніх джерел їжі для отримання енергії.

У клітинних стінках грибів також міститься речовина, хітин, яку виявляють у зовнішньому скелеті комах, павуків та інших членистоногих.

Гриби - частина мережі, через яку спілкуються дерева

Знизу під окремим грибом є величезна мережа, яка може поширюватися на гектари. Вона складається з тонких ниток, відомих як міцелій, які з’єднують різні рослини в лісі.

Вони мають взаємовигідні стосунки з грибами, адже рослини забезпечують гриби багатими вуглецем цукрами, а натомість гриби передають рослинам поживні речовини, які вони отримують з ґрунту.

Автор фото,Richard Tullis/EyeEm/Getty Міцеліальні мережі дозволяють рослинам і грибам не тільки обмінюватися поживними речовинами, а спілкуватися

Ці міцеліальні мережі, або грибниці, дозволяють рослинам і грибам не тільки обмінюватися речовинами, але й спілкуватися.

Старі та великі дерева використовують цю мережу для живлення молодих пагонів, передаючи їм вуглець і допомагаючи вижити.

Але це не все так альтруїстично. За допомогою міцеліальної мережі дерева можуть саботувати своїх сусідів, "крадучи" вуглець або випускаючи шкідливі хімікати своїм суперникам.

Деякі гриби світяться в темряві

Близько 80 видів грибів біолюмінесцентні.

Вчені, які вивчали два з цих видів грибів - Neonothopanus gardneri в Бразилії та Neonothopanus nambi в південному В'єтнамі - виявили, що ці гриби містять сполуку під назвою люциферин і окислювальний фермент люцифераза.

Автор фото,Petar Belobrajdic/Getty Гриби-привиди (Omphalotus nidiformis) один із видів грибів з біолюмінесцентними властивостями

Коли ці два ферменти змішуються з киснем, запускається хімічна реакція, яка випромінює світло.

Грибами лікували тисячі років

Близько 4500 року до нашої ери грецький лікар Гіппократ класифікував гриб Амаду як потужний протизапальний засіб. І корінні народи Північної Америки використовували – і досі використовують – гриби порхавки для лікування своїх ран.

Попри те, що наукових доказів лікувальних властивостей грибів небагато, їх протягом століть використовували в традиційній китайській медицині.

Існує багато різних видів грибів, серед них є їстівні, галюциногенні та отруйні. За оцінками, отруйні гриби спричиняють понад 100 смертей щороку в усьому світі, а тисячі людей потребують медичної допомоги.

Автор фото,Souldivina/Getty Гриби використовують у лікувальних цілях протягом тисячоліть

Тим часом із приблизно 10 000 видів грибів 216 видів вважають галюциногенними. Було багато розмов про те, що "чарівні гриби" можуть бути ефективним засобом лікування деяких проблем психічного здоров’я.

Чарівні гриби природно містять психоактивну сполуку під назвою псилоцибін. Науковці з Імперського коледжу Лондона зʼясували, що у пацієнтів з резистентною до лікування депресією чарівні гриби мали позитивний ефект, який, за словами пацієнтів, тривав до п’яти тижнів після лікування.

Дослідники вважають, що психоделічна сполука, що міститься в чарівних грибах, може ефективно "перезавантажувати" нейронні ланцюги в мозку, які відіграють роль у депресії.

Однак для встановлення довгострокових ефектів та ефективності використання чарівних грибів для лікування таких станів, як важка депресія, потрібні додаткові дослідження та тестування.

Гриби можуть розкладати пластик

Автор фото,David Hannah/Getty Aspergillus tubingensis, схожий на цей, виділяє ферменти, які допомагають розкладати пластик

Пластик зазвичай розкладається роками, але гриб під назвою Aspergillus tubingensis може розщепити його всього за кілька тижнів.

Цей гриб вперше виявили у 2017 році на сміттєзвалищі у Пакистані. Дослідники з Університету Куейд-і-Азам зʼясували, що він може руйнувати поліуретан, який є у таких матеріалах, як синтетична шкіра.

За словами дослідників, гриби вивільняють ферменти, які розкладають пластик і водночас поглинають органічні речовини назад у свої клітини.

Автор: Кейлін Девлін, BBC Earth



ТОП-10 отруйних грибів в Україні

перелік отруйних грибів, які не рекомендується збирати в Україні, з їхніми назвами та описами:

1. Мухомор червоний (Amanita muscaria)

Опис: Гриб з яскраво-червоним капелюшком, покритим білими горбиками. Висота ніжки до 20 см, біла з кільцем.

Небезпека: Сильно отруйний, може викликати галюцинації, порушення координації, а в великих кількостях — смерть.

2. Мухомор білий (Amanita virosa)

Опис: Блідий гриб, з білим капелюшком і ніжкою. Має характерний запашний запах.

Небезпека: Вважається одним з найотруйніших грибів, викликає серйозні отруєння, навіть в малих дозах.

3. Печериця жовта (Armillaria mellea)

Опис: Гриб з жовто-коричневим капелюшком, розміром до 15 см, ніжка зазвичай груба.

Небезпека: Може викликати отруєння, що проявляється нудотою і блювотою.

4. Червоноголовець (Russula emetica)

Опис: Гриб з червоним капелюшком і білою ніжкою. Відрізняється яскравим кольором.

Небезпека: Отруйний, може викликати серйозні розлади травлення.

5. Волокнянка (Cortinarius orellanus)

Опис: Гриб з рудуватим або оранжевим капелюшком, на ніжці має світлу волокнисту покривну плівку.

Небезпека: Містить отруйні речовини, що можуть призвести до серйозних уражень нирок.

6. Смердючка (Phallus impudicus)

Опис: Гриб, що має характерний вигляд — товсту ніжку і яйцевидий верх. Видає неприємний запах.

Небезпека: Хоча не є смертельно отруйним, може викликати сильні розлади шлунково-кишкового тракту.

7. Бліда поганка (Amanita phalloides)

Опис: Має зелено-жовтий капелюшок і білу ніжку. Виглядає подібно до звичайних їстівних грибів.

Небезпека: Один з найотруйніших грибів, що може призвести до смерті.

8. Лисичка жовта (Cantharellus cibarius)

Опис: Хоча ця лисичка популярна і вважається їстівною, існують небезпечні види з схожим виглядом.

Небезпека: Неправильне визначення може призвести до отруєння.

9. Підберезник червоний (Leccinum aurantiacum)

Опис: Гриб з помаранчевим капелюшком, може бути отруйним у певних регіонах.

Небезпека: У деяких випадках викликає алергічні реакції.

10. Ковпак (Lycoperdon perlatum)

Опис: Гриб з круглим, покритим шипами капелюшком, який випускає спори.

Небезпека: Вважається умовно їстівним, але вживання в сирому вигляді може викликати розлади травлення.



