5 несподіваних фактів про гриби: Від їжі до ліків

|ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2024 Октябрь 29 » 08:11:29
Протягом історії гриби використовували у різних цілях - їх їли, з них робили ліки.
Хоча вченим ще багато чого належить відкрити про дивовижне царство грибів, про його найбільш впізнаваного представника, власне гриб, нам відомо чимало.
Тварини (у тому числі люди) еволюційно ближче до грибів, ніж рослини.
У біологічній класифікації гриби не є рослинами, їх виділяють в окреме царство - fungi. До нього належать гриби, лишайники, дріжджі, пліснява, іржа рослин. Власне гриби - це плодове тіло грибів, яке живе недовго, тільки щоб утворити спори для розмноження гриба.
За словами вчених, клітини грибів напрочуд схожі на клітини людини.
Підраховано, що гриби відокремилися від тварин приблизно 1,538 мільярда років тому - на 9 мільйонів років пізніше, ніж рослини. І на відміну від рослин, які отримують поживні речовини за допомогою фотосинтезу, тварини та гриби залежать від зовнішніх джерел їжі для отримання енергії.
У клітинних стінках грибів також міститься речовина, хітин, яку виявляють у зовнішньому скелеті комах, павуків та інших членистоногих.
Знизу під окремим грибом є величезна мережа, яка може поширюватися на гектари. Вона складається з тонких ниток, відомих як міцелій, які з’єднують різні рослини в лісі.
Вони мають взаємовигідні стосунки з грибами, адже рослини забезпечують гриби багатими вуглецем цукрами, а натомість гриби передають рослинам поживні речовини, які вони отримують з ґрунту.
Ці міцеліальні мережі, або грибниці, дозволяють рослинам і грибам не тільки обмінюватися речовинами, але й спілкуватися.
Старі та великі дерева використовують цю мережу для живлення молодих пагонів, передаючи їм вуглець і допомагаючи вижити.
Але це не все так альтруїстично. За допомогою міцеліальної мережі дерева можуть саботувати своїх сусідів, "крадучи" вуглець або випускаючи шкідливі хімікати своїм суперникам.
Близько 80 видів грибів біолюмінесцентні.
Вчені, які вивчали два з цих видів грибів - Neonothopanus gardneri в Бразилії та Neonothopanus nambi в південному В'єтнамі - виявили, що ці гриби містять сполуку під назвою люциферин і окислювальний фермент люцифераза.
Коли ці два ферменти змішуються з киснем, запускається хімічна реакція, яка випромінює світло.
Близько 4500 року до нашої ери грецький лікар Гіппократ класифікував гриб Амаду як потужний протизапальний засіб. І корінні народи Північної Америки використовували – і досі використовують – гриби порхавки для лікування своїх ран.
Попри те, що наукових доказів лікувальних властивостей грибів небагато, їх протягом століть використовували в традиційній китайській медицині.
Існує багато різних видів грибів, серед них є їстівні, галюциногенні та отруйні. За оцінками, отруйні гриби спричиняють понад 100 смертей щороку в усьому світі, а тисячі людей потребують медичної допомоги.
Тим часом із приблизно 10 000 видів грибів 216 видів вважають галюциногенними. Було багато розмов про те, що "чарівні гриби" можуть бути ефективним засобом лікування деяких проблем психічного здоров’я.
Чарівні гриби природно містять психоактивну сполуку під назвою псилоцибін. Науковці з Імперського коледжу Лондона зʼясували, що у пацієнтів з резистентною до лікування депресією чарівні гриби мали позитивний ефект, який, за словами пацієнтів, тривав до п’яти тижнів після лікування.
Дослідники вважають, що психоделічна сполука, що міститься в чарівних грибах, може ефективно "перезавантажувати" нейронні ланцюги в мозку, які відіграють роль у депресії.
Однак для встановлення довгострокових ефектів та ефективності використання чарівних грибів для лікування таких станів, як важка депресія, потрібні додаткові дослідження та тестування.
Пластик зазвичай розкладається роками, але гриб під назвою Aspergillus tubingensis може розщепити його всього за кілька тижнів.
Цей гриб вперше виявили у 2017 році на сміттєзвалищі у Пакистані. Дослідники з Університету Куейд-і-Азам зʼясували, що він може руйнувати поліуретан, який є у таких матеріалах, як синтетична шкіра.
За словами дослідників, гриби вивільняють ферменти, які розкладають пластик і водночас поглинають органічні речовини назад у свої клітини.
Автор: Кейлін Девлін, BBC Earth
перелік отруйних грибів, які не рекомендується збирати в Україні, з їхніми назвами та описами:
Опис: Гриб з яскраво-червоним капелюшком, покритим білими горбиками. Висота ніжки до 20 см, біла з кільцем.
Небезпека: Сильно отруйний, може викликати галюцинації, порушення координації, а в великих кількостях — смерть.
Опис: Блідий гриб, з білим капелюшком і ніжкою. Має характерний запашний запах.
Небезпека: Вважається одним з найотруйніших грибів, викликає серйозні отруєння, навіть в малих дозах.
Опис: Гриб з жовто-коричневим капелюшком, розміром до 15 см, ніжка зазвичай груба.
Небезпека: Може викликати отруєння, що проявляється нудотою і блювотою.
Опис: Гриб з червоним капелюшком і білою ніжкою. Відрізняється яскравим кольором.
Небезпека: Отруйний, може викликати серйозні розлади травлення.
Опис: Гриб з рудуватим або оранжевим капелюшком, на ніжці має світлу волокнисту покривну плівку.
Небезпека: Містить отруйні речовини, що можуть призвести до серйозних уражень нирок.
Опис: Гриб, що має характерний вигляд — товсту ніжку і яйцевидий верх. Видає неприємний запах.
Небезпека: Хоча не є смертельно отруйним, може викликати сильні розлади шлунково-кишкового тракту.
Опис: Має зелено-жовтий капелюшок і білу ніжку. Виглядає подібно до звичайних їстівних грибів.
Небезпека: Один з найотруйніших грибів, що може призвести до смерті.
Опис: Хоча ця лисичка популярна і вважається їстівною, існують небезпечні види з схожим виглядом.
Небезпека: Неправильне визначення може призвести до отруєння.
Опис: Гриб з помаранчевим капелюшком, може бути отруйним у певних регіонах.
Небезпека: У деяких випадках викликає алергічні реакції.
Опис: Гриб з круглим, покритим шипами капелюшком, який випускає спори.
Небезпека: Вважається умовно їстівним, але вживання в сирому вигляді може викликати розлади травлення.