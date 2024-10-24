Вагітна на Волині отруїлася грибами: чому гриби можуть бути небезпечними?

На Волині трапилася трагічна ситуація: 26-річна вагітна жінка отруїлася грибами. Попри погіршення самопочуття, до лікарів вона звернулася лише через кілька днів. Лікарям вдалося врятувати жінку, проте її дитина, на жаль, загинула.

Несвоєчасне звернення до медиків

Олена, яка була на п'ятому місяці вагітності, потрапила до реанімації у вкрай тяжкому стані. Жінка не могла дихати через сильну інтоксикацію і зневоднення. За словами її чоловіка, Олена блювала до 30 разів на день. Симптоми отруєння, такі як нудота, слабкість і біль у животі, тривали три дні, але жінка сподівалася, що стан покращиться самостійно і відмовлялася їхати до лікарні. Проте після обстеження виявили страшні наслідки – завмерлий плід.

Гриби: заборона для вагітних

Гриби, які спричинили отруєння, родина зібрала у лісі. Їли їх усією родиною, але отруїлася тільки Олена. Медики наголошують, що вагітним категорично заборонено вживати гриби, оскільки їхній організм може не справитися з інтоксикацією, що призводить до тяжких наслідків.

Хто ще в зоні ризику?

Їсти гриби небезпечно не тільки вагітним, а й дітям, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання. Травна система дітей ще не сформована, і навіть невелика кількість грибів може спричинити отруєння. Гриби – це важка білкова їжа, яка може порушувати процес травлення і викликати інтоксикацію навіть у здорових людей.

Як уникнути отруєння?

Найчастіше отруєння грибами фіксують восени, коли грибний сезон у розпалі. Проте небезпека не зникає і пізніше, коли люди вживають консервовані або заморожені гриби. Проблеми можуть виникати через неправильне приготування або зберігання продуктів. Досвідчені грибники радять збирати лише ті гриби, в яких вони на 100% впевнені, і уникати підозрілих.

Гриби: користь чи небезпека?

Гриби справді містять корисні білки, клітковину, мінерали та вітаміни, але вони також можуть накопичувати токсичні речовини з повітря та ґрунту. Медики застерігають: навіть їстівні гриби, зібрані у неналежному місці, можуть бути небезпечними для здоров’я.

Що робити у разі отруєння?

Якщо ви підозрюєте отруєння грибами, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Поки приїде швидка, рекомендується промити шлунок, прийняти сорбенти та пити багато води.