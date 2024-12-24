«Добрий вечір тобі, пане господарю»: українські колядки на Різдво 2025 для дорослих та дітей

25 грудня українці відзначають одне з найважливіших свят – Різдво. Після Святої вечері почнуться колядування. Люди ходитимуть від хати до хати, співаючи різдвяних пісень, у яких звеличуватимуть народження Христа. ЖЖ зібрав добірку українських колядок на Різдво 2025 року, які зможуть виконати як дорослі, так й діти.

Найпопулярніші та найвідоміші українські колядки, які передаються від покоління до покоління: «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість стала» та «Во Вифлиємі нині новина».

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Колядки з гарними римами та красивим текстом зможуть виконувати найменшенькі українці.

***

***

А без меду не така,

***

***

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Всім дари везе, нам слово каже.

***

Щоб у будні та на свято

Вам був кращий за старий.

І щоб рік цей молодий

І нехай на ваш поріг

***

***

Початок цієї пісні знають усі, однак існує чимало її варіацій. Обирайте версію до душі!

Слова:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не бiда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!