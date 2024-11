Мелодії, що дарують свято. ТОП-20 різдвяних пісень, що об'єднують серця по всьому світу

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You Рік випуску: 1994

Перегляди: понад 793 млн

Wham! - Last Christmas Рік випуску: 1984

Перегляди: понад 720 млн

Ariana Grande - Santa Tell Me Рік випуску: 2014

Перегляди: понад 913 млн

Michael Bublé - It's Beginning To Look A Lot Like Christmas Рік випуску: 2011

Перегляди: понад 880 млн

Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree Рік випуску: 1958

Перегляди: понад 620 млн

José Feliciano - Feliz Navidad Рік випуску: 1970

Перегляди: понад 567 млн

Band Aid - Do They Know It’s Christmas? Рік випуску: 1984

Перегляди: понад 508 млн

John Lennon & Yoko Ono - Happy Xmas (War Is Over) Рік випуску: 1971

Перегляди: понад 496 млн

Kelly Clarkson - Underneath The Tree Рік випуску: 2013

Перегляди: понад 542 млн

Bobby Helms - Jingle Bell Rock Рік випуску: 1957

Перегляди: понад 827 млн

Andy Williams - It’s The Most Wonderful Time Of The Year Рік випуску: 1963

Перегляди: понад 729 млн

Shakin’ Stevens - Merry Christmas Everyone Рік випуску: 1985

Перегляди: понад 500 млн

Chris Rea - Driving Home For Christmas Рік випуску: 1986

Перегляди: понад 450 млн

Wizzard - I Wish It Could Be Christmas Everyday Рік випуску: 1973

Перегляди: понад 400 млн

Elton John - Step Into Christmas Рік випуску: 1973

Перегляди: понад 380 млн

Slade - Merry Xmas Everybody Рік випуску: 1973

Перегляди: понад 360 млн

Coldplay - Christmas Lights Рік випуску: 2010

Перегляди: понад 300 млн

Nat King Cole - The Christmas Song Рік випуску: 1946

Перегляди: понад 290 млн

Paul McCartney - Wonderful Christmastime Рік випуску: 1979

Перегляди: понад 280 млн

