Интимные Исповеди: Моргенштерн и Собчак в новом интервью на YouTube. ВИДЕО

Что говорит Собчак про новое интервью

Сегодня, 7 ноября 2023 года, на YouTube канале "Осторожно-Собчак" вышло новое видео-интервью с известным рэп-исполнителем Моргенштерном. Этот разговор стал своеобразным реваншем спустя два года после их предыдущей встречи. Давайте рассмотрим ключевые моменты беседы, начиная с таймкодов:*00:50 Договор о реванше*Интервью началось с вопроса о предыдущем интервью и решении провести реванш. Моргенштерн поделился своими мыслями о том, что изменилось за прошедшие два года и один день.*04:20 Моргенштерн нюхает Собчак*На этом этапе беседы произошел неожиданный поворот, когда Моргенштерн предложил проверить ведущую Ксению Собчак на металлодетекторе. Этот момент добавил нотку юмора в разговор.*07:27 Что изменилось?*Рэпер поделился своим опытом жизни в Дубае и рассказал о том, как изменилась его жизнь и творчество за прошедшие два года. Он рассказал об эксклюзивных деталях своего романа с Лизой, а также поделился воспоминаниями о первой любви и своей поддержке Дилары.*18:05 Про музыку. “Черный русский”*Моргенштерн рассказал о своем творческом пути и влиянии на современную музыку. Он поделился своим видением своего музыкального стиля и проекта "Черный русский".*20:15 “Я скучаю по дому”*Рэпер выразил свою тоску по родной стране, России, и поделился своими страхами и опасениями, связанными с возможным возвращением.*27:43 Кто еще из влиятельных женщин привлекает Алишера?*Моргенштерн обсудил свои отношения с другими влиятельными женщинами и поделился своим мнением о них.*34:50 Про вдохновение и грустные стримы*Рэпер рассказал о своем вдохновении и том, как он справляется с грустью через свои стримы.*41:00 Тот самый вопрос про победу*Был поднят вопрос о его успехе и том, как он справляется с падением и стыдом за прошлое интервью.*48:32 “Я бы наивным мальчиком”. Про людей, которые отвернулись*Моргенштерн поделился своими мыслями о людях, которые отвернулись от него и о своем отношении к ним.*51:30 Про запой*Он открыто рассказал о своем опыте с алкоголем и запое, а также о том, как Лиза помогла ему в справлении с этой проблемой.*54:16 Про Оксимирона*Моргенштерн высказал свое мнение о других рэп-исполнителях, включая Оксимирона, и поделился своими мыслями о их творчестве.*1:35:27 “У меня никогда не было авторитета”. Про маму*Рэпер поделился воспоминаниями о своей матери и рассказал, как она влияла на его жизнь и карьеру.*1:59:59 Про Америку и менталитет*Моргенштерн поделился своими мыслями о жизни в Америке и сравнил менталитет там и в России.*2:08:40 “Я профессиональный клоун”*Беседа завершилась ироничными словами рэпера о себе и его видении своей роли в индустрии развлечений.Это интервью предоставило уникальную возможность узнать о жизни и мыслях Моргенштерна из первых уст. В нем он откровенно поделился своим опытом, переживаниями и мнением о различных аспектах своей жизни и карьеры.Ну что, дождались! Сколько мы вас томили, и, наконец, вот оно – Моргенштерн снова на канале #ОсторожноСобчак: интервью-реванш спустя два года. Тогда Алишер был молодожён, сейчас уже разведёнка. А ещё в прошлый раз, когда он сказал, что «вообще не понимает» День Победы, к нему пришла новая аудитория: патриоты и «Ветераны России». Пришли, пожаловались Бастрыкину и генпрокурору. Что было дальше – Моргенштерн уехал из России.Знали бы вы, сколько проклятий от Алишера я получила после первого интервью: он назвал меня «мразью», заявил, что «я изнасиловала ему мозг» и якобы это из-за меня он не может теперь вернуться на Родину!Что ж: я дала ему шанс на интервью-реванш. Мы встретились с ним в Дубае. Сразу предупреждаю: Алишер изо всех сил пытался доказать, что он теперь чистый от всех допингов, обновлённый, просветлённый, прозрачный как слеза ребёнка-вегана. «Я тебе больше не малыш», - скажет он мне с наездом. Узнаем, так ли это? Мы поговорили о России и политике: он расскажет, зачем хочет заняться сексом с Мизулиной, как сильно скучает по Родине и готов ли ради камбэка поехать на Донбасс? (спойлер: такой вариант Алишер рассматривает) И прав ли был Оксимирон (иноагент), когда писал, что кенты развели Моргена? На что живёт Алишер в Эмиратах, почему он «бухал» больше года и кто вытащил его из депрессухи? Ответы - в нашем интервью, уже на канале. Смотрите и ставьте лайки. Да, чуть не забыла, зацените новый жизненный девиз Алишерки: “Я несу людям хуй, от которого они улыбаются”.