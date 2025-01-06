Затемнення, супермісяці і сяйва: сім небесних явищ 2025 року, які варто побачити на власні очі

У 2025 році професійні астрономи обіцяють любителям нічного неба цілу низку вражаючих небесних явищ.

В астрономічному календарі на цей рік передбачено дві дати затемнень — одне місячне та одне сонячне — а також три супермісяці майже поспіль.

Крім того, у новому році очікують на метеорні потоки та північні сяйва, частота й інтенсивність яких зростають разом із підвищенням сонячної активності.

Перший великий метеорний потік 2025 року

Січень, як завжди, розпочався спалахами метеорного потоку Квадрантид — одного з найсильніших, який щорічно "зливає" на нашу планету безліч метеорів. Своєї максимальної інтенсивності потік досягне 3 або 4 січня, після чого поступово згасне.

Метеори (або "падаючі зірки") — це уламки небесних тіл, які на швидкості до 70 км/с входять в атмосферу Землі та майже миттєво згорають через сильне тертя, залишаючи по собі яскраві сліди.

Автор фото,Getty Images "Зірковий дощ" можна буде побачити у 2025 році

У момент максимальної активності потік Квадрантид може створити справжній "зірковий дощ", коли за годину можна буде побачити до 120 метеорів.

Свою назву Квадрантиди отримали від старовинного сузір'я Стінний Квадрант. Його вже давно не виділяють астрономи. Зірки цього сузір'я включено в сузір'я Волопаса, Дракона і Геркулеса.

У цьому регіоні неба найкраще спостерігати метеори, що залишають голубуваті або блідо-жовті сліди.

Щоб побачити це явище, слід відійти подалі від джерел штучного світла, тепло вдягнутися та дати очам близько 15 хвилин, щоб звикнути до темряви нічного неба. Телескоп не знадобиться, але ясна погода є обов'язковою умовою.

Сонячне затемнення в Атлантиці

Сонячне затемнення відбудеться 29 березня, коли Сонце, Місяць і Земля вишикуються в одну лінію.

Проходячи між Сонцем і нашою планетою, Місяць тимчасово закриє його собою, занурюючи частину земної поверхні в темряву.

Автор фото,AFP Ця фотографія зроблена в центрі Лондона 10 червня 2021 року, коли на території Великої Британії можна було спостерігати часткове затемнення Сонця

Повним затемнення буде лише для мешканців південного сходу Канади, тоді як в інших регіонах його можна буде побачити лише частково.

Експерти наголошують, що навіть при максимальному затемненні дивитися на Сонце без захисту небезпечно для зору. Для спостереження рекомендують спеціальні затемнені лінзи.

Повне місячне затемнення

Місячне затемнення відбудеться 7 вересня і буде повним майже на всій території України, причому триватиме воно доволі довго.

Наприклад, у Києві місячний диск пробуде в тіні Землі майже п'ять годин, із яких півтори години наш супутник буде повністю невидимим.

Автор фото,PA Media 21 січня 2019 року в Ліверпулі було рідкісне затемнення кривавого вовчого супермісяця

Для спостереження за місячним затемненням слід обрати місце з відкритим горизонтом, без перешкод у вигляді дерев чи будівель. Мінімізуйте штучне освітлення та сподівайтеся на безхмарне небо.

Три супермісяці

У 2024 році було чотири супермісяці, а у 2025 році їх буде три: Мисливський місяць (7 жовтня), Бобровий (5 листопада) та Холодний (4 грудня).

Автор фото,PA Media Цього року очікують на метеорні потоки та північні сяйва

Супермісяць — це явище, коли в повний місяць супутник Землі перебуває в найближчій точці своєї орбіти, через що він здається на 30% більшим і на 15% яскравішим, ніж зазвичай.

Для спостереження за супермісяцем ясна погода є обов'язковою умовою. Побачити явище можна неозброєним оком, але краще скористатися біноклем або телескопом.

Північні сяйва

Автор фото,Getty Images Північне сяйво над затокою Ферт біля північно-східних берегів Великої Британії

У 2025 році північні сяйва будуть спостерігатися частіше через зростання активності Сонця, що досягає свого піку в 11-річному циклі.

Оптимальні умови для спостереження північного сяйва — це ясне небо, подалі від міського освітлення.

Нехай 2025 рік подарує нам більше ясних ночей і можливостей насолодитися цими дивовижними небесними явищами!

Автор: Ширин Джордан, BBC