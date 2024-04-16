Астрономи виявили найбільшу в галактиці чорну діру. Чим вона ще особлива

|ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2024 » Апрель » 16 » 14:53:28
Астрономи Європейської космічної агенції виявили по сусідству із Сонячною системою масивну чорну діру, яка колись була велетенською зіркою.
Маса невидимої сусідки (її назвали Gaia BH3) перевищує сонячну приблизно у 33 рази, що робить її найбільшою з усіх нині вивчених (точно підтверджених) у своєму "зірковому" класі.
І це при тому, що чорних дір зіркової маси (так цей клас називається офіційно) у нашій галактиці відкрили вже півтора десятка. Проте навіть наймасивніша з них — тепер уже колишня рекордсменка — легша за щойно виявлену в півтора раза.
Але, окрім розміру, вчених навіть більше здивувало те, наскільки близько — за космічними мірками, звісно, - знахідка розташована до Землі: на відстані лише 2 000 світлових років.
Ближче — лише Gaia BH1, виявлена три роки тому у сузір'ї Єдинорога: до неї 1500 св. років.
"Ніхто й уявити не міг, що прямо у нас під боком може бути така масивна чорна діра — залишаючись при цьому не виявленою", — не приховує подиву астроном Паризької обсерваторії Пасквалі Пануццо.
Таке відкриття за всю наукову кар'єру можна зробити тільки раз, упевнений він.
Щоб підтвердити відкриття, знадобилася команда з більш ніж 300 учених з усіх континентів.
На допомогу спостерігачам з телескопами наземних обсерваторій прийшли спектрографи, які працюють за межами видимого діапазону. Так вдалося отримати необхідні дані, щоб точно визначити масу Gaia BH3.
Подібні об'єкти знаходили і раніше, але в інший спосіб і поза нашою галактикою, що не дозволяє їх настільки уважно вивчити.
Щодо походження настільки масивних чорних дірок у вчених чимало версій, але швидше за все утворюються вони в результаті колапсу бідних металами зірок, у хімічному складі яких майже немає елементів важчих за водень і гелій.
Вважається, що за час свого життя такі зірки втрачають менше маси — і, відповідно, на момент смерті у зірки лишається чимало "будівельного матеріалу", тобто просто речовини.
Микола Воронін, Кореспондент ВВС