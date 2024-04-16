Астрономи виявили найбільшу в галактиці чорну діру. Чим вона ще особлива

Астрономи Європейської космічної агенції виявили по сусідству із Сонячною системою масивну чорну діру, яка колись була велетенською зіркою.

Маса невидимої сусідки (її назвали Gaia BH3) перевищує сонячну приблизно у 33 рази, що робить її найбільшою з усіх нині вивчених (точно підтверджених) у своєму "зірковому" класі.

І це при тому, що чорних дір зіркової маси (так цей клас називається офіційно) у нашій галактиці відкрили вже півтора десятка. Проте навіть наймасивніша з них — тепер уже колишня рекордсменка — легша за щойно виявлену в півтора раза.

Але, окрім розміру, вчених навіть більше здивувало те, наскільки близько — за космічними мірками, звісно, - знахідка розташована до Землі: на відстані лише 2 000 світлових років.

Ближче — лише Gaia BH1, виявлена три роки тому у сузір'ї Єдинорога: до неї 1500 св. років.

"Ніхто й уявити не міг, що прямо у нас під боком може бути така масивна чорна діра — залишаючись при цьому не виявленою", — не приховує подиву астроном Паризької обсерваторії Пасквалі Пануццо.

Таке відкриття за всю наукову кар'єру можна зробити тільки раз, упевнений він.

АВТОР ФОТО,ESO/M. KORNMESSER Три найбільші чорні дірки нашої галактики

Щоб підтвердити відкриття, знадобилася команда з більш ніж 300 учених з усіх континентів.

На допомогу спостерігачам з телескопами наземних обсерваторій прийшли спектрографи, які працюють за межами видимого діапазону. Так вдалося отримати необхідні дані, щоб точно визначити масу Gaia BH3.

Подібні об'єкти знаходили і раніше, але в інший спосіб і поза нашою галактикою, що не дозволяє їх настільки уважно вивчити.

Щодо походження настільки масивних чорних дірок у вчених чимало версій, але швидше за все утворюються вони в результаті колапсу бідних металами зірок, у хімічному складі яких майже немає елементів важчих за водень і гелій.

Вважається, що за час свого життя такі зірки втрачають менше маси — і, відповідно, на момент смерті у зірки лишається чимало "будівельного матеріалу", тобто просто речовини.

Що таке чорна діра?

АВТОР ФОТО,TOBIAS ROETSCH/FUTURE PUBLISHING VIA GETTY IMAGES Ілюстративне зображення чорної діри

Чорна діра - це область простору-часу, сила гравітації в якій настільки велика, що залишити її не можуть жодні об'єкти або хвилі, зокрема, світло.

Попри назву, чорна діра насправді не пуста зсередини. Навпаки, вона заповнена величезною масою матерії, стиснутої в невеликому об'ємі, що створює величезну силу тяжіння.

Навколо чорної діри розташовується область, яка називається горизонтом подій. Це уявна межа у просторі, "точка неповернення", після перетину якої вирватися з гравітаційної пастки вже неможливо.



Микола Воронін, Кореспондент ВВС