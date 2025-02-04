Комп'ютерній грі The Sims - 25 років. Як віртуальний ляльковий будиночок захопив світ

The Sims не мали стати хітом.

У 1990-х, коли їхній творець Вілл Райт запропонував ідею цієї комп'ютерної гри своїм босам, їх не вразив задум створити "віртуальний ляльковий будиночок".

Так званий симулятор життя, де гравці самі створюють персонажів, надають їм індивідуальності та відповідають їхнім потребам.

Хто цього хоче?

Людей, виявляється, досить багато.

Зараз, через 25 років після дебюту, The Sims є однією з найбільш продаваних серій відеоігор усіх часів, з активною спільнотою суперфанів, відомих як сіммери.

За даними видавця Electronic Arts, останню частину, The Sims 4, переклали 18-ма мовами, і в неї грали 85 мільйонів людей.

Оригінальний задум гри, в якій не видно кінця, допоміг їй поступово стати хітом, в тому числі серед так званих "звичайних геймерів".

Гравці мали свободу створювати домашні умови для своїх цифрових людей, керувати їхнім любовним життям, розпорядком дня, основними потребами та хобі в найдрібніших деталях.

Це також дозволило їм уявити різні муки для своїх віртуальних друзів. Один із найвідоміших - закинути свого сіма у басейн без драбини - залишається популярним мемом донині.

Британська стримерка Джессі, відома як Пламбелла, каже, що стала одержима легендарним трюком, коли вперше зіграла в гру у віці п'яти років.

Автор фото,Plumbella Джессі, вона же Пламбелла, цінує атмосферу спільноти The Sims

Відтоді The Sims є частиною життя Джессі завдяки, за її словами, спільноті, яка сформувалася навколо гри.

Гравці можуть створювати різні модифікації, які впливають на спосіб гри чи зовнішність персонажів.

Серед популярних модифікацій, які придумали фанати, - персонажі з високим зростом, можливість працювати на кількох роботах чи нейродивергентні риси особистості.

Можливість змінювати гру на свій смак забезпечили The Sims довговічність, каже Джессі.

Як вона говорить: "Візьміть що-небудь, налаштуйте це і поділіться з іншими сіммерами".

"Цікаво бачити, які цікаві способи гравці можуть вигадувати в своїй грі".

Здатність самовираження в The Sims зробила гру популярною серед багатьох гравців з різних спільнот.

Навіть при запуску в нульових, у The Sims персонажі могли вступати в одностатеві стосунки, і це в часи, коли в інших іграх рідко можна було знайти опцію вибрати сексуальну орієнтацію чи ідентичність.

Моллі, яка веде трансляції як TheEnglishSimmer, створює багато контенту про ЛГБТ для свого каналу.

Моллі каже, що The Sims дав їй платформу для пошуку людей, схожих не неї.

"Це було так чудово, що я могла розповісти свої історії та зв'язатися з людьми, і що вони можуть побачити себе представленими", - каже вона.

Автор фото,EnglishSimmer Моллі, вона ж TheEnglishSimmer, створює багато контенту на тему ЛГБТ для свого онлайн-каналу

The Sims протягом багатьох років зазнавала критики за представлення людей інших рас.

Американська авторка контенту Аміра, відома в мережі як Xmiramira, створила набір тонів шкіри для The Sims 4, який досі використовують багато гравців.

"Я не могла зробити сімів, які бут схожі на мене чи мою сім'ю, друзів. І це стосується багатьох ігр", - каже Аміра.

"Але різниця між The Sims та іншими іграми в тому, що я можу щось із цим зробити".

"Melanin Pack" від Аміри став хітом, і відтоді вона працювала з розробником Maxis і Electronic Arts над тим, щоб офіційно інтегрувати у гру велику кількість тонів шкіри.

"Для мене це велика частина того, чому я так довго граю в цю гру", - каже вона.

"Я можу робити те, що хочу, я можу створити сіма з будь-яким типом тілобудови, кольором обличчя, волоссям, всім, чим захочу, це одна з найбільш кастомізованих ігор, які в мене були".

Аміра каже, що вона помітила, що все більш ігор пропонують можливість вибрати різні тони шкіри, тілобудови і зачіски без необхідності встановлювати додаткові доповнення.

Автор фото,EA/Maxis Набагато ширший діапазон відтінків шкіри був доданий до Sims 4 як стандарт

Хоча The Sims часто розглядають як лідера в питаннях інклюзивності в іграх, деякі люди незадоволені їхнім підходом.

Зої Делеганті-Лайт, відеопродюсерка на сайті Eurogamer, хвалить The Sims за "великі успіхи" в плані різноманіття і роботу з користувачами для створення автентичного представлення в грі.

Але вона вказує на те, що більшу частину роботи спочатку безплатно зробили люди, які придумали ці модифікації.

Зої каже, що офіційне доповнення Lovestruck, яке вводить в The Sims поліаморні стосунки, коштує 37 доларів.

"Може здатися, що гра витискає як можна більше грошей з людей, які більше за інших хочуть автентичного представництва, що є досить зухвалим", - вважає вона.

Гру критикували за відсутність інклюзивності для гравців із обмеженими можливостями, як в плані керування, так і, щоб бачити себе на екрані.

"У грі досі неможливо змінити прив'язки клавіш, що є базовою проблемою доступності", - каже Зої.

Розробник Maxis раніше заявляв, що обговорює введення додаткових функцій доступності в гру.

Він додав певні елементи, от як видимі слухові апарати, щоб покращити представлення людей з інвалідністю в грі.

У той час як The Sims святкує свою річницю, нова влада в США ввела політику скорочення ініціатив із різноманіття, рівності та інклюзивності (DEI).

Критики стверджують, що така політика є дискримінаційною і використовується для просування політичних програм, в той час як прихильники цієї політики вважають, що вона спрямована на боротьбу з нерівністю.

Технологічна індустрія теж взяла приклад, і такі компанії, як Meta, які належать Facebook та Instagram, відмовилися від своїх зусиль із втілення DEI, а також скоротили команди модераторів.

Виникає питання, чи може це вплинути на ігровий сектор, де компанії часто критикують за нездатність адекватно боротися з расовими і гендерними утисками на своїх платформах.

"Найбільше непокоїть те, що це сприймуть як зелене світло для певних груп токсичних геймерів, щоб вони ставали більш відкритими в своїх власних ненависницьких поглядах, що зробить інклюзивні простори важливішими, ніж будь-коли раніше", - каже Зої.

Аміра каже, що для гри-симулятора життя, як The Sims, особливо важливо включити як можна більше людей.

"Там кожен повинен мати можливість проявити себе, не створюючи особливих проблем", - каже вона.

Джессі додає: "Багато людей не можуть прожити досвід, який проживають інші культури, і це дійсно чудовий спосіб імплементувати знання про це в повсякденне життя".

"Я думаю, це має велике значення також і для прийняття".

Цікаві факти про гру The Sims

№ Факт Деталі Дата або період 1 Дата виходу Перша частина вийшла 4 лютого 2000 року. 2000 2 Натхнення Вілл Райт, творець гри, надихнувся власним досвідом відновлення будинку після пожежі. 1991 (пожежа), 2000 (гра) 3 Спочатку гра була про архітектуру The Sims планувалася як симулятор будівництва, а взаємодія персонажів була другорядною. 1990-ті 4 Грою цікавилися більше жінки The Sims стала першою грою, яка привернула значну жіночу аудиторію. 2000-ті 5 Вигадана мова Симли використовують мову Сімліш, створену з поєднання різних мов. З 2000 6 Рекордна серія The Sims входить до числа найбільш продаваних серій відеоігор. 2000-2020+ 7 Смерть персонажів Симів можуть вбити різні фактори, наприклад, пожежа, голод або навіть гнівний привид. З 2000 8 Секретні коди Код "motherlode" дає гравцям 50 000 симолеонів. З 2004 (The Sims 2) 9 Знаменитості у грі У The Sims були персонажі, натхненні реальними зірками, такими як Кеті Перрі та Леді Гага. 2012-2013 10 Реакція суспільства Гра спочатку викликала суперечки через можливість романтичних відносин між персонажами одного статі. 2000



Автор: Лаура Кресс, Том Річардсон, BBC