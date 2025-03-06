Чому Марко Рубіо вийшов до преси з хрестом на лобі та назвав війну в Україні проксі-війною між США і РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтервʼю Fox News, що повномасштабна війна Росії проти України насправді є проксі-війною між США та РФ. Виступ Рубіо також привернув увагу тим, що політик зʼявився в ефірі з хрестом на лобі.

"Відверто кажучи, це проксі-війна між двома ядерними країнами – США, які допомагають Україні, та Росією. І їй потрібно покласти край", - сказав він.

Однак він також додав, що зараз "ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її закінчити".

Рубіо вважає, що заяви України і союзників про "давайте просто продовжуватимемо давати їм стільки, скільки потрібно" – це не стратегія".

Очільник Держдепартаменту також нагадав слова президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні - це, "затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут".

Кремль заявив, що згоден із заявою Рубіо про те, що це проксі-війна між Сполученими Штатами і РФ.

"Ми можемо і хочемо з цим погодитися, і ми погоджуємося з цим", - сказав речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.

"Ми говорили, що це, власне, конфлікт Росії і колективного Заходу, а головною країною колективного Заходу є США", - сказав Пєсков.

Держсекретар знову наголосив на позиції адміністрації президента Трампа про те, що для завершення війни потрібно залучити у переговори обидві сторони – росіян і українців.

"Ми просили Україну не саботувати це. Коли віцепрезидент сказав, що для подібних речей знадобиться дипломатія, то президент Зеленський, на жаль, вирішив кинути виклик віцепрезидентові і почав запитувати, чи взагалі тут можлива якась дипломатія", – сказав Рубіо, посилаючись на суперечку в Овальному кабінеті.

Проте він також додав, що "радий", що Зеленський переглянув свою позицію.

Слова Рубіо про проксі-війну фактично відповідають логіці російської пропаганди, яка останні роки твердила, що воює не з українцями, а Заходом.

Такий наратив допомагає владі Росії пояснити росіянам, чому вони мають іти вбивати українців, які нібито є братнім народом, і навіщо взагалі було потрібне вторгнення.

Що означає хрест на лобі Рубіо



Глава Держдепартаменту також привернув увагу, зʼявившись в ефірі телеканалу з хрестом на лобі.

Це пов'язано з католицьким обрядом, який проводять у Попільну середу. Попільна середа знаменує початок Великого посту в Римо-католицькій церкві.

Найвідомішим обрядом цього дня є посипання голови попелом, а також малювання хреста попелом на лобі вірян під час богослужіння.

Це важливе християнське свято символізує покаяння та духовне очищення. Цього року його відзначали 5 березня.

За віросповіданням Рубіо - католик. Хрест на його лобі свідчить про те, що він пройшов релігійний обряд Попільної середи.

Водночас поява на публіці з хрестом на лобі не є поширеною у католицьких країнах. Тим більш незвичним виглядає виступ у такому вигляді на телебаченні одного з топчиновників адміністрації Трампа.

Проте нова команда Трампа хоче показати свою глибоку віру й цей крок може бути частиною цієї стратегії. Адже, як вказують оглядачі, зазвичай хрест з попелу швидко стирається і треба дуже постаратись, щоб він зберігався на лобі таким помітним довго.