Жінку, зниклу 60 років тому, знайшли живою і неушкодженою

Американку, яка зникла безвісти майже 63 роки тому, знайшли живою й неушкодженою.

Одрі Бакберг, якій нині 82 роки, безслідно зникла зі свого будинку в містечку Рідсбург 7 липня 1962 року. На той момент їй було 20 років, повідомляє поліція штату Вісконсин.

Як уточнили в офісі шерифа, жінку шукали багато років. Нещодавно до розслідування повернулися в рамках стандартної програми по роботі з "холодними справами".

Виявилось, що нині Бакберг мешкає в іншому штаті, а "з дому виїхала з власної волі, а не внаслідок злочинної діяльності чи протиправних дій".

Шериф розповів, що весь цей час жінка жила за межами Вісконсину, але інших подробиць не надав.

За даними некомерційної організації Wisconsin Missing Persons Advocacy, Одрі Бакберг вийшла заміж, коли їй було близько 15 років. У шлюбі народилося двоє дітей.

Стосунки з чоловіком були складними, незадовго до зникнення Одрі подала позов до суду, в якому стверджувала, що чоловік бив її та погрожував убити.

У день свого зникнення жінка поїхала на ткацьку фабрику, щоб забрати зарплату.

Разом із нянею своїх дітей Одрі доїхала автостопом до Медісона (столиці Вісконсину), потім жінки пересіли на автобус і дісталися до Індіанаполіса (штат Індіана).

14-річна няня розповіла поліції, що занервувала і захотіла повернутися додому, але Одрі відмовилася. Востаннє її бачили на автобусній зупинці.

Офіс шерифа розповів, що всі ці роки слідчі активно розшукували зниклу жінку, розглядаючи різні версії, але справа "заглухла".

Прорив стався, коли на початку цього року вони провели всебічний аналіз старих матеріалів і знайшли у соцмережах сторінку сестри зниклої, розповів місцевому новинному каналу WISN Айзек Генсон, який розкрив цю справу.

Він зв'язався із шерифом міста, де нині мешкає Одрі Бакеберг, і розмовляв з нею телефоном 45 хвилин.

"Я думаю, вона просто поїхала. Відійшла від усього, почала займатися своїми справами і жити своїм життям, - сказав він WISN. - Схоже, вона щаслива. Впевнена у своєму рішенні. І ні про що не шкодує".

Раніше повідомляли, що у Британії знайшли живою і здоровою зниклу 52 роки тому Шейлу Фокс.

Вона зникла 1972-го у віці 16 років. На той момент Шейла жила з батьками, і, за версією поліції, можливо, перебувала в романтичних стосунках із певним чоловіком.

Ця справа довгий час залишалося загадкою для поліції.