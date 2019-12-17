Житомир получит 18 миллионов гривен на зарплату педагогам – Сухомлин

"Каждый год нас недофинансировали, потому что во время формирования проекта госбюджета не учитывалось реальная количество учеников, обучающихся в житомирских школах. Ориентировались на устаревшие данные. Благодаря совместной работе народного депутата от Житомира Игоря Герасименко и финдепартамента городского совета нам удалось достичь договоренностей с Минобразования и уменьшить дефицит на эти 18 миллионов гривен", - пояснил мэр Житомира.