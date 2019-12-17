Житомир получит 18 миллионов гривен на зарплату педагогам – Сухомлин

Житомирская городская ОТГ в феврале 2020 получит дополнительно 18 млн гривен государственной субвенции на выплату зарплаты педагогам. Об этом 17 декабря заявил городской голова Сергей Сухомлин.
По его словам, недофинансирование было вызвано неправильным формированием проекта госбюджета, где не учитывалось реальная количество учеников в житомирских школах.
"Каждый год нас недофинансировали, потому что во время формирования проекта госбюджета не учитывалось реальная количество учеников, обучающихся в житомирских школах. Ориентировались на устаревшие данные. Благодаря совместной работе народного депутата от Житомира Игоря Герасименко и финдепартамента городского совета нам удалось достичь договоренностей с Минобразования и уменьшить дефицит на эти 18 миллионов гривен", - пояснил мэр Житомира.
Как сообщал "Журнал Житомира
", недостаточность средств на первый квартал 2020 года по здравоохранению составляет около 14 млн грн, по образованию - 24 млн грн
.
а соевые не умеют в арифметику...
Шутка. ))
Кто мешал подать реальные данные вовремя???