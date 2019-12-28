Вместо Фурлета: мэрия уже нашла нового руководителя для КП «Житомиртранспорт»

Фото из соцсети, Андрея Гнеличко в центре кадра

«Да, формально распоряжения еще не было, ведь сейчас праздники, но после праздников этот вопрос должен быть урегулирован. Уже неделю Андрей Гнеличко был на предприятии, перенимал дела. Мне его представили, сказали: «Вот, передай дела», - рассказал Фурлет.