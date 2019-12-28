Вместо Фурлета: мэрия уже нашла нового руководителя для КП «Житомиртранспорт»

К работе в коммунальном предприятии «Житомиртранспорт» городского совета приступил его новый руководитель - Андрей Гнеличко. Об этом в Facebook 28 декабря написал Иван Фурлет, который официально пока возглавляет указанное КП.
«Последнее рабочее совещание с новой #транспорт'ной командой и постоянной командой управления. За неделю с новым директором КП Житомиртранс Hnelychko Andrii подытожили предыдущие 3 года и определили первые шаги в новом году. Рад, что новая команда профессионально и быстро определила задачи и перешла к их выполнению»
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На сайте Житомирского городского совета по состоянию на 28 декабря нет распоряжений об увольнении Ивана Фурлет с должности директора КП и о назначении на эту должность Андрея Гнеличко.
Фото из соцсети, Андрея Гнеличко в центре кадра
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Иван Фурлет сообщил, что, скорее всего, официально нового начальника назначат уже после праздников.
«Да, формально распоряжения еще не было, ведь сейчас праздники, но после праздников этот вопрос должен быть урегулирован. Уже неделю Андрей Гнеличко был на предприятии, перенимал дела. Мне его представили, сказали: «Вот, передай дела», - рассказал Фурлет.
Как сообщалось, на последней сессии горсовета Иван Фурлет написал заявление на увольнение с должности директора КП «Житомиртранспорт»
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