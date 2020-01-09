Депутаты не смогли собраться на внеочередное заседание Житомирского горсовета

9 января в Житомире должна была состояться внеочередная сессия городского совета, однако заседание не состоялось из-за отсутствия депутатов. Распоряжение о пленарном заседании появилось на сайте мэрии примерно за час до его начала.
К моменту начала в сессионном зале присутствовали только 2 депутата при 22 необходимых, передает Вголос.Zt
.
На повестке дня срочной сессии было 6 вопросов. Все касались отмены решений по приватизации, которые были приняты на предыдущих пленарных заседаниях. Заместитель городского головы Светлана Ольшанская сообщила, что такое решение должны были принять, чтобы не продавать имущество по более низкой цене.
«Некоторые аукционы должны были состояться уже сегодня. Однако на участие в них никто не вызвался», - сообщила Ольшанская.
Согласно данным сайта «ProZorro.Продажі», торги по продаже коммунального помещения по проспекту Мира, 23 должны были начаться уже в 12:54 9 января. Через 12 минут спустя должен был стартовать аукцион по продаже помещения по Леси Украинки, 43. Конкурсы по продаже помещений по улице Трояновской, 14 и Тютюнника, 23 должны были состояться соответственно 15 и 16 января.
Они уже кинули житомирскому восторженному идиотобыдлу домики с бухлом и жратвой на площади Королева, быдлосветовое "шоу" на Михайловской, иллюминацию на обрубках деревьев там же.
Потом возьмут себе зарплату по 100 000 в месяц.
А Телефонодрочеры будут продолжать по вебке надрачивать на "световое шоу".
Давай, отмазывай майданутого вора у власти.