Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Происшествия. Переходил дорогу вне «зебры»: в пригороде Житомира под колесами авто погиб мужчина. ФОТО - 13 Января 2020