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2020 » Январь » 1310:54:54

Переходил дорогу вне «зебры»: в пригороде Житомира под колесами авто погиб мужчина. ФОТО

Вчера, 11:14:54 1248 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переходил дорогу вне «зебры»: в пригороде Житомира под колесами авто погиб мужчина. ФОТО

 Ночью 13 января вблизи села Заречаны Житомирского района автомобиль Mitsubishi сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении областного центра, на не освещаемом участке дороги совершил наезд на 61-летнего пешехода, жителя Житомирского района, который пересекал проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Тэги: дтп, Житомир
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