Ночью 13 января вблизи села Заречаны Житомирского района автомобиль Mitsubishi сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении областного центра, на не освещаемом участке дороги совершил наезд на 61-летнего пешехода, жителя Житомирского района, который пересекал проезжую часть дороги"
, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
Переходил дорогу вне «зебры»: в пригороде Житомира под колесами авто погиб мужчина. ФОТО