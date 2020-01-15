Начальник миграционной службы в Житомире попался на взятке

15 января в Житомире разоблачили на получении взятки в размере 1000 долларов США начальника райотдела миграционной службы. Об этом информирует прокуратура Житомирской области.
Задержание проводила прокуратура совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований и Управления специальных расследований Нацполиции. По информации прокуратуры, чиновник требовал и получил от гражданина иностранного государства неправомерную выгоду на сумму 1000 долларов США.
"За такую сумму он пообещал иностранцу беспрепятственно оформить удостоверение на право временного проживания на территории Украины"
, - говорят в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.
Нет!