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2020 » Январь » 1511:47:09

Начальник миграционной службы в Житомире попался на взятке

Сегодня, 12:05:57 1162 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Начальник миграционной службы в Житомире попался на взятке

 15 января в Житомире разоблачили на получении взятки в размере 1000 долларов США начальника райотдела миграционной службы. Об этом информирует прокуратура Житомирской области.

Задержание проводила прокуратура совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований и Управления специальных расследований Нацполиции. По информации прокуратуры, чиновник требовал и получил от гражданина иностранного государства неправомерную выгоду на сумму 1000 долларов США.

"За такую ​​сумму он пообещал иностранцу беспрепятственно оформить удостоверение на право временного проживания на территории Украины", - говорят в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.
Тэги: Миграционная служба, взятка, Житомир
Комментариев: 7
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 12:40:15, Сегодня
+3

Не успели зарплату поднять.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:46:04, Сегодня
+1

Мужик чтит украинские традиции, а вы его под стражу...
melan
3 melan (melan)   • 14:38:32, Сегодня
+1

колядник
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:03:13, Сегодня
0

Патрульна поліція як і раніше гвалтуе водіів вимагаючи гроші. Риба згнила з голови
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:14:35, Сегодня
-1

Пенсійний фонд Зайнчковський Іван Адамович ви дуже багато набрали хабарів ? Вже можна до вас приходити кольодувати? Кстаті Іван Адамович у вас там дама е на букву М вона без хабаря в туалет не сходить. А золоті прикраси на всіх пальцях потрібно познімати..коли в Державі голод і війна це іі не личить. Хай одівае в неробочий час . Якби вона була молода то я зрозумів-би що коханець подарував, а вона вже стара для цього діла тому розумію звідкіля багатство
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:09:47, Сегодня
+2

Я удивлён?
Нет!
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:46:08, Сегодня
0

РS. Иван Адамович забыл тебе напомнить. что ты возглавляеш Пенсийный фонд с 2011 года. Люди думают почему нихера в стране не меняется.? А как может что-то поменятся если и ты и твои замы Сильвестр,Макшаева уже мхом обросли, а люди с четырех утра занимают очередь Мне пенсионеров жалко. ты что там собрался помирать на том стуле? столько экономистов и порядочных людей вокруг которые могут навести порядок. Непорядок надо исправлять. А Сильвестр, а х жук матерый. Ух жучара! Где бабки храниш? Явно не в холодильнике
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